Cuatro petroleras de Vaca Muerta acordaron la exportación de petróleo a Chile hasta 2033

Enap , la empresa estatal de energía de Chile , firmó acuerdos con cuatro grandes productores de Vaca Muerta para asegurarse el abastecimiento de petróleo hasta junio de 2033. Las empresas que pusieron el gancho son YPF , Vista , Shell y Equinor que se comprometieron con los envíos a través del Oleoducto Trasandino ( OTASA ).

La empresa estatal chilena comunicó oficialmente que de este modo el 35% de su demanda anual de crudo será con petróleo no convencional de Vaca Muerta. Sólo estas empresas, pesos pesados del shale argentino, venderán un promedio diario de 70.000 barriles, lo que podría generar ingresos estimados para Argentina de u$s 12.000 millones.

A través de OTASA, la estatal chilena aprovisiona su refinería en Hualpén, en la Región del Biobío, con la producción que estas cuatro compañías cuyo conjunto de los contratos equivalen a un valor proyectado cercano a los u$s 12.000 millones. "El mayor acuerdo comercial en la historia de Enap", indicó la empresa. El intercambio comercial anual total entre Chile y Argentina es actualmente cercano a u$s 8000 millones.

"Este es un hito de mucha relevancia y coherencia con las definiciones estratégicas que hemos adoptado y que está en línea con el plan que proyecta Enap al 2040", dijo el ceo de Enap, Julio Friedmann . "El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de Enap y permite a nuestro país contar con mayor seguridad energética, pues podremos fortalecer la producción de combustibles fundamentales para las industrias, el transporte y la vida cotidiana de las personas", manifestó.

En 2006, Argentina suspendió las exportaciones por OTASA. En 2023, Vaca Muerta reactivó el sistema de transporte de crudo.

OTASA es una empresa formada por Enap, YPF y Chevron para exportar crudo con el oleoducto Puesto Hernández-Buta Mallín, en la provincia de Neuquén, hasta la conexión con la infraestructura chilena. El oleoducto tiene capacidad total de transporte al equivalente de 110.000 barriles por día.

Los datos que pudo leer Letra P de la Dirección Nacional de Transporte de Hidrocarburos indican que en 2025 fluye un promedio de 84.000 barriles por día.

Exportaciones Vaca Muerta Chile

A la fecha, el 40% de las exportaciones de la cuenca neuquina se realizan por OTASA y el resto por Oldelval. Además, la reactivación en 2023 de este ducto permitió también reabrir la evaluación de un viejo proyecto para que el puerto de San Vicente, en Talcahuano, pueda servir como salida del petróleo de Vaca Muerta hacia destinos del Pacífico.

La compañía chilena recibe desde 2023 petróleo no convencional gracias al oleoducto de más de 400 kilómetros que cruza la Cordillera de los Andes. Estos últimos dos años confirmaron que Vaca Muerta puede sostener envíos continuos de crudo, y más con el récord de producción de octubre último; y deja atrás el momento decepcionante del 1° de enero de 2006 cuando Neuquén dejó de exportar a Chile por el declino de sus yacimientos, en esa época todos convencionales.

No obstante, en un comunicado oficial, Enap informó que mantendrá "vigentes sus capacidades de importación marítima internacional, fortaleciendo su flexibilidad ante contingencias que puedan ocurrir en la entrega desde Argentina". El oleoducto OTASA significa una reducción de costos y tiempos para el abastecimiento de Chile.

El récord petrolero de Vaca Muerta

La producción de petróleo en Neuquén, que en un 96% tiene origen en Vaca Muerta, llegó 568.432 barriles diarios, en octubre último, de acuerdo a los reportes oficiales.

El ritmo creciente de Vaca Muerta es la garantía que tiene Chile para firmar estos acuerdos, además de mirar con atención el aumento de la capacidad de transporte por Oldelval y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) para exportar por el Atlántico.

Fue de la mano del shale neuquino que la producción de petróleo de Argentina rompió en octubre último la marca histórica al alcanzar 859.500 barriles por día, superando así el último el récord nacional que fue en mayo de 1998 cuando se produjeron 858.329 barriles diarios.