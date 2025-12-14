China entra al placard con ropa nueva y usada y la industria textil perdió 100.000 empleos en dos años

China entra al placard con ropa nueva y usada gracias a las importaciones

La industria de la moda perdió 100.000 empleos con Javier Milei , según datos del presidente de la Cámara de la Indumentaria , Claudio Drescher . El sector se retrajo por la caída del consumo y la avalancha de importaciones , mediante plataformas de China como Shein y Temu , contrabando, ropa usada estadounidense y el regreso de cadenas globales con prendas asiáticas baratas.

“Sólo el sector de la moda e indumentaria en Argentina sostiene 500.000 puestos de trabajo y ya hemos perdido el 20%”, precisó Drescher ante una consulta de Letra P , y aclaró que se trata de “trabajos registrados”.

Una empresa importante del noroeste bonaerense, con más de 60 sucursales, talleres propios y una marca reconocida en gran parte del país, ya destina $200 millones mensuales a pagar en cuotas las indemnizaciones del personal despedido.

“Todas las fábricas de indumentaria y de costura están extremadamente golpeadas, con una cantidad de despidos importante y suspensiones por doquier, también en el mercado informal, aunque ahí es difícil cuantificar”, agregó Drescher.

Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ), muchas empresas optaron por dejar de producir y convertirse directamente en importadores: 1400 firmas se inscribieron en esa categoría en los últimos meses.

China crece por ropa usada, courier y marcas baratas

La Fundación Pro Tejer describió el escenario actual: las importaciones de China representan el 94% del total de productos textiles ingresados al país en 2025; en indumentaria, el 71%; y en confecciones terminadas, el 68%. “El 70% del placard es ropa china”, graficó.

Hace tres años, China explicaba apenas el 50% de las importaciones del rubro. En 2025, el volumen total duplicó al de 2024.

Un canal que explotó es el de la ropa usada proveniente de Estados Unidos, Europa y Asia. Argentina no renovó la normativa que la prohibía, por lo que su importación quedó automáticamente habilitada.

Según Drescher, en los primeros ocho meses de 2025 ingresó 40 veces más ropa usada que en todo 2024. “Muy pocos países dejan entrar indumentaria usada; sólo se permite estructuralmente en algunos países africanos”, señaló.

Chile autoriza estas importaciones. A la vez, Estados Unidos prohíbe la incineración de ropa, por lo que, a cambio de beneficios fiscales, acopia prendas donadas y las envía a ese país. Allí también se descartan colecciones de marcas globales como Zara.

Fardos para emprendedores

En Chile, la ropa se clasifica y compacta en fardos —Safran, Chungur, ZT, Conkur, Turgut, Nil— de hasta 50 kilos, sostenidos por zunchos plásticos. Durante años ingresaron a Argentina vía contrabando por Jujuy, pero ahora entran legalmente por la apertura importadora.

Así se abastecen ferias de todo el país y cientos de miles de emprendedores que venden por TikTok, Facebook o WhatsApp. “Emprender con ropa usada importada” se volvió una salida económica tan común como manejar en plataformas de reparto.

Fardos de ropa nueva y usada llegados desde China

Los fardos se pagan entre u$s 750 y u$s 450, según tipo y calidad, con un descarte esperado del 20%. Muchos contienen prendas de una única marca y con etiqueta original: son colecciones desechadas por grandes tiendas. También circulan fardos de ropa blanca, toallas o ambos de enfermería.

Para sumar valor y reducir decepciones, surgió un nuevo eslabón: importadores que abren los fardos en centros de distribución, seleccionan prendas y arman lotes clasificados para venta mayorista en galpones.

La UIA espera la Policía de Frontera de Bullrich

El otro frente que golpea a la industria es el contrabando. La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó a Milei por el “crecimiento fuera de control” de productos falsificados que ingresan por pasos fronterizos sin vigilancia.

“Estamos a la expectativa del lanzamiento de la Policía de Frontera que anunció la (entonces) ministra Patricia Bullrich”, dijeron a Letra P fuentes de la central fabril, que integra una mesa público-privada para reforzar controles.

Según el sector, “la Aduana elige no controlar”, lo que facilita el trabajo de paseros y balseros que ingresan mercadería desde Paraguay y Brasil.

“La problemática es múltiple: el consumo está muy bajo, estamos carísimos en dólares y no hay brecha. Los que trabajan en blanco no pueden competir con quienes compran ropa trucha o de contrabando al precio del dólar oficial”, explicó Marco Meloni, empresario y vicepresidente de ProTejer.

El dólar atrasado además habilitó la llegada de locales de ropa importada de “moda rápida”, con valores muy competitivos.

Coto y Antelo se suben a la ola de indumentaria barata

El empresario automotriz Manuel Antelo inauguró la tienda de ropa deportiva Decathlon en Vicente López, con 5000 productos importados, fabricados en China o Bangladesh. También el supermercado Coto comenzó a vender mercadería de colecciones pasadas de H&M en seis sucursales: Abasto, Nordelta, Tortugas, Moreno, Ciudadela y Mar del Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jefadelahorro/status/1995608469890879728?ref_src&partner=&hide_thread=false Llegó H&M al país de la mano de Coto

Qué te parecen los precios? Al momento estarían disponibles en algunas sucursales pic.twitter.com/jmrjshoaDm — Jefa del ahorro (@jefadelahorro) December 1, 2025

El canal que más preocupa a la industria son las plataformas —Shein, AliExpress, Temu—, en las que se compra sin aranceles gracias a las flexibilizaciones del sistema puerta a puerta. Los empresarios denuncian que no hay controles de calidad, composición o sustancias químicas. La Aduana también levantó esas exigencias para importaciones regulares.

“Si las plataformas que mandan productos a Argentina no pagan como mínimo los mismos impuestos que pagamos nosotros, estamos financiando empleos en otro país en detrimento de nuestra economía. Es absurdo, por no decir estúpido”, sostuvo Drescher.

Según el INDEC, las compras por plataformas crecieron 290% en octubre de 2025 respecto del año anterior, con un récord de 4000 paquetes diarios despachados junto a Amazon.