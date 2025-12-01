Legislatura bonaerense: rosca final y nombres para los cargos en la Cámara de Diputados

La Legislatura bonaerense tendrá este martes la primera sesión preparatoria para el nuevo período, en la que se elegirán nuevas autoridades de la cámara de Diputados, disputa que no se aparta de la discusión general entre todos los actores políticos de Buenos Aires , que incluye el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof y el reparto en diferentes puestos del Estado provincial.

La cita inicial está prevista para las 15, tres horas después de la jura de los nuevos legisladores. Luego de recibir sus diplomas, los diputados se sentarán en sus bancas junto a quienes continuarán en las suyas hasta 2027, por lo que se dará un escenario particular: el martes sesionará y elegirá autoridades la nueva cámara baja , y el miércoles volverá a configurarse la actual para tratar el endeudamiento.

Por esa razón, el ejecutivo bonaerense admitió que está tratando de posponer para la semana que viene la elección de las autoridades legislativas. Entiende que no corresponde hacerlo en medio de las negociaciones con propios y ajenos para sacar a flote la autorización que le permita a Kicillof tomar un empréstito por más de 3.000 millones de dólares y avanzar con menos sobresaltos los próximos dos años que le restan de gestión.

Mientras tanto, el calendario legislativo previsto indica que el próximo 8 de diciembre se relizará la sesión preparatoria en el Senado, con la elección de sus autoridades, luego de la toma de juramento de los nuevos parlamentarios.

El panorama cambia según se mire la Cámara de Diputados o el Senado , en relación con la representación que van a tener las distintas fuerzas a partir del 10 de diciembre, aunque con dos definiciones concretas: habrá mayoría peronista y La Libertad Avanza será la principal oposición. En función de la cantidad de bancas que ocupe cada bloque se repartirán las autoridades que incluyen, además de la Presidencia de la cámara baja, todas las vicepresidencias, secretarías y prosecretarías.

Magario Verónica Magario, presidenta del Senado. La Legislatura bonaerense renovará sus autoridades.

Las nuevas autoridades en la Cámara de Diputados

En Diputados, Fuerza Patria tendrá 39 bancas y será la primera minoría. Lo seguirá LLA, luego el PRO, la UCR, Unión y Libertad, Nuevos Aires, la CC y la izquierda, en ese orden. En ese reparto, el peronismo pondrá al presidente de la cámara. El insaurraldismo y el massismo quieren repetir el acuerdo actual en el que se turnan el sillón presidencial y la vicepresidencia; podrían también volver a jugar los mismos nombres: Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera. El kirchnerismo podría empujar a Luis Vivona, mientras que Kicillof quiere en ese lugar a Mariano Cascallares.

La vicepresidencia primera quedará en manos de LLA. Este lunes se reunieron el jefe libertario en Buenos Aires, Sebastián Pareja, y el presidente del bloque Agustín Romo para definir si el hombre de las Fuerzas del Cielo sigue al frente de la bancada o es reemplazado por el parejismo, que podría poner a Juan Osaba. Si eso no pasa y Romo continúa, Pareja podría impulsar para la vice a Ramón “El Nene” Vera. Los libertarios están tratando de ordenar la interna con cenas y reuniones que les permitan tener un bloque compacto.

dichiara guerrera.jpeg Enrique Dichiara y Alexis Guerrera.

La vicepresidencia segunda sería para el PRO, que tendrá 12 bancas. Suenan Agustín Forchieri, Alejandro Rabinovich -que si no va como autoridad podría presidir la bancada- y Fernando Rovello. La UCR podría conservar la que hoy detenta Alejandra Lorden si se reagrupan sus bloques y suman seis bancas, y otra conservará Unión y Libertad, hoy en manos de Fabián Luayza, que tiene la misma cantidad de escaños. También se repartirán las cinco secretarías y las cinco pro secretarías de cámara.

Las nuevas autoridades del Senado

En el Senado Fuerza Patria tendrá mayoría, con 24 bancas, lo que le dejaría lugar a ocupar dos vicepresidencias, como en la actualidad. Será presidido por la vicegobernadora, Verónica Magario, y entre todos los bloques se repartirán otras cuatro vicepresidencias. Si asume su banca, Gabriel Katopodis podría ocupar la vice primera; si no lo hace, el bloque deberá disputar ese lugar también, por el que pelean Sergio Berni y Mario Ishii. Alguno de los dos se quedaría con la vice tercera. En caso de que el ministro de Kicillof asuma en el Senado, habrá que ver si La Cámpora busca la jefatura del bloque con Emmanuel González Santalla o Fernanda Raverta.

Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini.

La vicepresidencia segunda quedará en manos de LLA, que todavía no definió el nombre, aunque alguien mencionó a Diego Valenzuela. Sí está confirmado que Carlos Curestis seguirá al frente del bloque. La cuarta quedará para el PRO, que podría empujar a alguno de los dos intendentes amarillos que encabezaron sus boletas: Pablo Petrecca y Guillermo Montenegro. Quien no vaya como autoridad, probablemente presida la bancada. La quinta continuará siendo para Unión y Libertad que seguirá en manos de Carlos Kikuchi, y no es seguro que permanezca la sexta vicepresidencia, hoy ocupada por Daniela Reich.