Santa Fe: Puccini desplazó a la socialista Geese y adelantó más cambios

En el día de hoy Verónica Gesse ha dejado el cargo de Secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe. Las funciones ahora serán absorbidas desde la Subsecretaría de Energías Renovables, que está a cargo de la Ing. Cecilia Mijich.
A Geese le cuestionaban que nunca había terminado de “alinearse con el discurso del gobierno” santafesino, por ejemplo en la disputa con la dirigencia de Luz y Fuerza por los que el gobierno entiende son privilegios inaceptables dentro de la empresa.
Esa pulseada con el gremio podría reeditarse el año próximo, cuando comience a discutirse el fin de los puestos “hereditarios”, una modalidad que permite el ingreso de familiares de quienes ya son parte del personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El aporte del socialismo
La salida de Geese fue confirmada por Puccini a través de una publicación en la que destacó que en los 24 meses de gestión “se cumplieron objetivos importantes” para la producción santafesina, mejorando la capacidad energética y aprovechando las oportunidades para el desarrollo de los biocombustibles. En ésa temática era especialmente valorada Geese.
La ahora exsecretaria de Energía tuvo peso durante el gobierno de Miguel Lifschitz y por su capacidad técnica fue convocada para sumarse a la gestión actual. El socialismo acercó su nombre como parte del acuerdo dentro de la coalición Unidos. De hecho, otro de los nombres aportados por el PS fue el de Mijich, que funcionaba como subsecretaria de Gesse y que ahora absorberá sus tareas.
El socialismo descartaba la semana pasada el cambio de Geese, aunque admitía que había comenzado a negociar el recambio de piezas dentro del gobierno. Clara García, titular de la cámara de Diputados, es una de las interlocutoras con las que Pullaro habla del tema.
Nueva etapa en el desarrollo productivo de Santa Fe
“En la etapa que se inicia en el área de energías renovables nos propusimos redefinir proyectos y equipos. Lo haremos con intensidad y el compromiso que la provincia necesita”, planteó Puccini.
La cartera de Puccini es definida como un megaministerio, porque trabaja políticas en áreas como energía, industria, transporte, comercio exterior e interior, agricultura y turismo.