Santa Fe: Puccini desplazó a la socialista Geese y adelantó más cambios

La salida de la secretaria de Energía es producto del desgaste y las diferencias en la gestión. Unidos trabaja en el reacomodamiento de piezas.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini y la secretaria de Energía Verónica Geese.

Las funciones que cumplía la dirigente socialista serán absorbidas por la subsecretaría de Energías Renovables, a cargo de la ingeniera Cecilia Mijich.

“Gracias por tu trabajo, tus aportes y profesionalismo”, la despidió Puccini al confirmar el desplazamiento a través de las redes sociales.

A Geese le cuestionaban que nunca había terminado de “alinearse con el discurso del gobierno” santafesino, por ejemplo en la disputa con la dirigencia de Luz y Fuerza por los que el gobierno entiende son privilegios inaceptables dentro de la empresa.

Esa pulseada con el gremio podría reeditarse el año próximo, cuando comience a discutirse el fin de los puestos “hereditarios”, una modalidad que permite el ingreso de familiares de quienes ya son parte del personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

El aporte del socialismo

La salida de Geese fue confirmada por Puccini a través de una publicación en la que destacó que en los 24 meses de gestión “se cumplieron objetivos importantes” para la producción santafesina, mejorando la capacidad energética y aprovechando las oportunidades para el desarrollo de los biocombustibles. En ésa temática era especialmente valorada Geese.

La ahora exsecretaria de Energía tuvo peso durante el gobierno de Miguel Lifschitz y por su capacidad técnica fue convocada para sumarse a la gestión actual. El socialismo acercó su nombre como parte del acuerdo dentro de la coalición Unidos. De hecho, otro de los nombres aportados por el PS fue el de Mijich, que funcionaba como subsecretaria de Gesse y que ahora absorberá sus tareas.

El socialismo descartaba la semana pasada el cambio de Geese, aunque admitía que había comenzado a negociar el recambio de piezas dentro del gobierno. Clara García, titular de la cámara de Diputados, es una de las interlocutoras con las que Pullaro habla del tema.

Nueva etapa en el desarrollo productivo de Santa Fe

“En la etapa que se inicia en el área de energías renovables nos propusimos redefinir proyectos y equipos. Lo haremos con intensidad y el compromiso que la provincia necesita”, planteó Puccini.

La cartera de Puccini es definida como un megaministerio, porque trabaja políticas en áreas como energía, industria, transporte, comercio exterior e interior, agricultura y turismo.

Las modificaciones en Desarrollo Productivo, según anticiparon a Letra P, podrían exceder al corrimiento de Geese. En la cartera explican que el desgaste de la gestión, sumado al reacomodamiento del acuerdo dentro de la coalición gobernante, podrían impulsar otras variantes.

Algunos legisladores que terminan sus mandatos podrían sumarse en las próximas semanas a la gestión pullarista.

