José Vignatti vuelve a Colón de Santa Fe: su candidato ganó las elecciones por más de 15 puntos

La lista de José Alonso, que tuvo el respaldo del histórico expresidente, obtuvo el 45,5% de los votos. El retorno de la vieja guardia para buscar el ascenso.

Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
José Alonso es saludado por José Vignatti tras su triunfo en las elecciones en Colón de Santa Fe

José Alonso es saludado por José Vignatti tras su triunfo en las elecciones en Colón de Santa Fe

José Alonso, de la agrupación Tradición Sabalera, se impuso con el 45,5% de los votos y encabezará la conducción de Colón de Santa Fe. Su triunfo significa el regreso del expresidente José Néstor Vignatti, que ocupará un lugar en el Tribunal de Honor. El oficialismo no presentó lista y el objetivo central de la nueva dirigencia es claro: volver a Primera División.

Los resultados en Colón de Santa Fe y las polémicas de la jornada

En segundo lugar se ubicó Ricardo Luciani, de Sangre de Campeones, con el 29% de los votos; lo siguió Ricardo Magdalena, de la Agrupación Dr. Ricardo Magdalena, con el 19%. Más atrás quedaron Gustavo Abraham, de Pasión Sabalera, con el 4,7% y Carlos Trod, de Unidad Colonista, con apenas el 0,7%. También se registraron 20 votos en blanco y cuatro anulados. De los más de 13.000 socios habilitados, participaron 6.240.

La jornada comenzó con una impugnación presentada por Abraham, quien objetó que las boletas de Luciani estaban impresas en color celeste, cuando el acuerdo entre listas indicaba que todas debían estar en negro.

Alonso y el regreso de la vieja guardia sabalera

José Alonso vuelve al club como presidente tras haber sido vicepresidente en gestiones anteriores. “El socio valorizó la historia que tenemos”, afirmó durante los festejos. Su candidatura contó con el respaldo de José Néstor Vignatti, quien será vocal del Tribunal de Honor.

Vignatti fue presidente durante el campeonato de 2021, el más importante en la historia reciente del club, pero también bajo su gestión se produjo el descenso en 2023, luego de caer en un desempate ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El nuevo desafío será resolver las inhibiciones económicas que pesan sobre el club y concretar el retorno a la Primera División.

Una lista con nombres históricos y señales de renovación

Aunque se destaca la vuelta de referentes, Tradición Sabalera también muestra renovación en su armado. Gustavo Ingaramo, empresario del frigorífico Recreo, acompañará a Alonso junto a Matías Vidos y Alejandro Bonazzola como vicepresidentes. Este último será el nexo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Entre los nombres conocidos figuran también Luis Hilbert y Patricio Fleming, con pasado reciente en el club. Cabe destacar que ningún candidato recibió el apoyo del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

