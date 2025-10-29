Van por Agustín Romo: se viene la guerra por la jefatura del bloque La Libertad Avanza en Diputados

El hombre de Las Fuerzas del Cielo está fuertemente cuestionado hacia dentro de la bancada, es el único del espacio que responde a Santiago Caputo y su trabajo legislativo cosecha serios reproches. Es decir, no juega en la disputa sólo una dimensión política.

Además de ese alambrado político que limita a Romo, hay críticas en el bloque por su conducción. En la Legislatura afirman que llega a las sesiones cinco minutos antes de las reuniones de labor parlamentaria y que armaba los encuentros de bloque para hablar temas sin importancia legislativa. Explican que no supo conducir una bancada que durante buena parte de su jefatura fue de seis nombres, a los que se sumaron cinco más del bullrichismo el año pasado.

El quiebre fue la tarde en la que Romo se cruzó a los gritos con dirigentes del sector de Pareja en el salón de Pasos perdidos de la Cámara baja. Fue un escándalo que se notó en el recinto ante la ausencia total de los representantes de LLA mientras se desarrollaba la sesión. No hubo retorno y, mucho tiempo después, tras la catastrófica elección provincial, se desató la guerra digital entre santiagocaputistas y parejistas.

Bloque LLA Dip El bloque de La Libertad Avanza en Diputados.

La presión cae sobre Romo porque sólo tendrá como ladero en ese bloque a Sotelo, su antecesor en la jefatura de bloque entre 2021 y 2024, cuando se fue al Gobierno nacional. En ese marco, Sotelo, que ingresó como diputado por la Tercera sección electoral, podría no asumir en diciembre y continuar como secretario de Culto. Un camino similar podría seguir el joven libertario de San Miguel que suena para un puesto nacional en caso de no continuar en la Legislatura.

Los nombres de Sebastián Pareja

El primer nombre que suena para la jefatura del bloque es el de Juan Osaba, electo por la Octava sección electoral y uno de los coordinadores provinciales que trabajó todo el plano territorial junto a Pareja. Fue armador en La Plata, la Tercera y la Sexta sección y es apoderado y tesorero del partido en Buenos Aires. Es un hombre que representa 100% el estilo de su jefe, que será clave en la dirección política que los libertarios busquen imprimirle a la dinámica legislativa.

Hay otros dos nombres que van a sonar fuerte, aunque será difícil que asuman ese rol: Ramón Vera Chávez, más conocido como “El Nene” Vera, y Oscar Liberman. El primero viene dando la batalla tuitera contra la tropa de Caputo y el Gordo Dan, levantó el perfil, aunque no pareciera ser precisamente un hombre de consensos, diálogo ni contención interna. Vera no tiene filtro y podría tallar en la discusión para autoridad de cámara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_RamonVera/status/1981491723772842315&partner=&hide_thread=false Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están pic.twitter.com/LYK9IBug7d — Ramon Vera (@_RamonVera) October 23, 2025

Liberman entró por la Sexta, es otro dirigente de perfil alto, pero tiene mejor relación con Romo que con Pareja. El excandidato a intendente de Bahía Blanca no reunirá los apoyos hacia adentro del espacio para conducir, menos si el actual jefe de bancada continúa. También mencionan al marplatense Gastón Abonjo y a la bullrichista Florencia Retamoso. El primero es uno de los armadores de la Quinta, conserva un perfil bajo y trabaja mano a mano con Alejandro Carrancio, el exlegislador karinista. Retamoso, con experiencia legislativa y un discurso fuertemente opositor a Axel Kicillof, si bien tendrá un protagonismo importante corre de atrás por no pertenecer al planeta Pareja.