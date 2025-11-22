Buenos Aires: Vivona y Dichiara, dos nombres de La Cámpora para la presidencia de Diputados

Buenos Aires: Vivona y Dichiara, los dos nombres de La Cámpora que suenan para la presidencia de Diputados

En la paritaria grande que negocian las tribus peronistas y la oposición en Buenos Aires, la presidencia de la Cámara de Diputados es uno de los botines principales. Dos nombres aparecen como posibles candidatos kirchneristas para ocupar ese lugar: Luis Vivona y Alejandro Dichiara .

Alguien cercano al gobernador Axel Kicillof que participa de las negociaciones aseguró a Letra P que Vivona fue propuesto por el sector alineado a Cristina Fernández de Kirchner , pero La Cámpora desmiente la versión y asegura que “este año la presidencia le corresponde a Dichiara”. Hacen referencia a la presidencia rotativa acordada en 2023 entre el kirchnerismo y el Frente Renovador, sin intervención del gobernador.

El senador tiene una larga trayectoria y es el jefe político del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini . Desde hace tiempo, ambos están alineados con CFK en la interna peronista. El jefe comunal incluso forma parte de Primero la Patria, una corriente del PJ integrada por dirigentes de todo el país que están bajo la conducción de la expresidenta.

Vivona jugó un rol clave desde el Senado en la interna peronista, donde ocupa la vicepresidencia, y sumó pergaminos. Fue uno de los que en marzo de este año firmó el proyecto de elecciones concurrentes que el kirchnerismo quiso imponerle a Kicillof desde la cámara Alta y que hizo estallar las negociaciones que se estaban llevando adelante hasta el momento.

También fue el autor del proyecto de ley para habilitar la reelección indefinida de legisladores, concejales y consejeros escolares dejando afuera a los intendentes, algo que molestó a los jefes comunales nucleados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Ambas iniciativas naufragaron, pero generaron fuertes tensiones al interior de Unión por la Patria y lo mostraron leal a la expresidenta.

Omar Vivona

Un colado en la Tercera

Vivona desembarcará en la Cámara de Diputados gracias a haberse mudado de sección para esta elección y esquivar así la ley que pone un tope a las reelecciones indefinidas. Fue el sexto candidato en la lista de la Tercera sección, un movimiento que enfureció a gran parte de la dirigencia peronista del conurbano sur.

El dirigente es de la Primera, pero como cumplió dos mandatos como senador y no tenía la posibilidad de ir por la reelección se mudó de sección y desembarcará en la otra cámara, una maniobra para esquivar la norma que él mismo intentó voltear con su proyecto, aunque no tuvo éxito.

Alejandro Dichiara, un viejo conocido

Al ser consultado por Vivona, un dirigente de La Cámpora fue contundente: “Este año la presidencia le corresponde a Dichiara y el Ejecutivo lo sabe”. Hace referencia al esquema de presidencia rotativa que acordó el kirchnerismo con el Frente Renovador en 2023, negociación de la que no participó Kicillof.

En aquel entonces se acordó que durante 2024 la presidencia quedaría a cargo de Dichiara, como la figura propuesta por Máximo Kirchner, y que al año siguiente ese lugar lo ocuparía Alexis Guerrera, hombre de Sergio Massa, quien, efectivamente, ocupa el cargo.

Dichiara es exintendente de Monte Hermoso y en la elección pasada encabezó la lista de diputados por la Sexta sección. Es cercano al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y está alineado con CFK. Fue él quien el último verano recibió a la expresidenta en su ciudad balnearia para que pase unos días de vacaciones.

dichiara guerrera.jpeg Enrique Dichiara y Alexis Guerrera.

Desconfianza y prioridades

En el ejecutivo bonaerense desconfían de la postura de querer imponer a Dichiara. “Si lo hacen para provocar o empiojar, no vamos a caer en la trampa. La prioridad son las leyes, eso es lo único que importa”, dijo a Letra P una fuente del entorno de Kicillof.

El gobernador espera que el miércoles las leyes sean aprobadas por ambas cámaras. A diferencia de los proyectos de presupuesto y ley impositiva, el endeudamiento aún necesita despacho de comisión y para su sanción se requiere una mayoría especial de dos tercios de los presentes. La próxima reunión de comisión está pautada para el martes a las 19.

Axel Kicillof quiere a Cascallares

Más allá de los nombres del kirchnerismo, el gobernador quiere para la presidencia de la cámara baja al intendente de Almirante Brown, quien está oficiando, junto a Gabriel Katopodis, como interlocutor del Ejecutivo para negociar con el resto de las tribus. Una fuente del entorno del gobernador confirmó a Letra P que Cascallares es la propuesta de Kicillof. La negociación sigue abierta.

“Nosotros decimos que esta vez queremos participar de esa definición y nos parece bien que sea Mariano (Cascallares). Está Vivona, que también quiere y es la propuesta del kirchnerismo, aunque no descartamos que a último momento quieran hacer alguna otra jugada”, dijo una fuente kicillofista.