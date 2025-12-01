Gustavo Valdés resucita la relación con la Casa Rosada con un tiro por elevación a los hermanos Milei

En la continuidad de su gira nacional, Diego Santilli se llevó otro paquete de pedidos de Corrientes , donde este lunes se reunió con el gobernador Gustavo Valdés . El mandatario radical reactivó así después de meses su relación con el Gobierno, que se rompió por la decisión de la Casa Rosada de competirle en las elecciones provinciales.

En el encuentro, no obstante, Valdés ratificó su voluntad de acompañar el proceso de cambios propuestos por la Casa Rosada en la medida en que los intereses nacionales y provinciales apunten hacia los mismos horizontes.

En su tarea de conseguir los apoyos políticos y legislativos para la agenda de reformas estructurales que propone Javier Milei , el ministro del Interior repitió que los cambios propuestos deben contener los reclamos provinciales y que, por esa razón, es necesario “entender la agenda de cada provincia”. Valdés, le respondió con un gesto que sonó a tiro por elevación a los hermanos Milei. El correntino aseguró que "Santilli le va a dar dinamismo al gobierno nacional y nosotros vamos a estar colaborando porque tenemos la misma visión que apunta a cambiar la Argentina”.

“Es sano poder tener una conversación institucional con el gobierno nacional en persona del ministro Santilli y creo que tiene que ser el puntapié inicial para abrir la agenda de contacto entre gobierno nacional y provincia”, agregó.

Presupuesto, inocencia fiscal y reforma laboral, fueron los apoyos que pidió Santilli. Valdés, que el 10 de diciembre traspasará el mando provincial a su hermano Juan Pablo , le retrucó con una agenda en la que pidió por obras pendientes, deudas que la Nación sostiene con Corrientes y la continuidad de un debate por la coparticipación.

Los pedidos de Gustavo Valdés

El ministro reconoció que el reclamo por la coparticipación viene repitiéndose a lo largo de cada conversación con los responsables provinciales y que se trata de un tema que se discute desde 1994 que Milei no esquivará. “Sabemos que es un tema complejo, pero los gobernadores lo venimos conversando con el Presidente. Es difícil para todos, pero creemos que están dadas las posibilidades”, dijo Valdés, que reconoció que Corrientes seguirá reclamando el punto de coparticipación que perdió en 1987.

“De compensarse actualizado, significarían más recursos para invertir en educación, salud, seguridad e infraestructura”, escribió el gobernador en las redes sociales.

Conferencia de prensa junto al ministro del Interior, @diegosantilli, tras una reunión de trabajo en la que planteamos tanto las necesidades como las demandas del país y la provincia.



En primer lugar, coincidimos en que el Congreso de la Nación debe aprobar la Ley de… pic.twitter.com/08xfTxAfA8 — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) December 1, 2025

“Tengo una tarea larga que prefiero llevar en mi agenda para luego trabajar y resolver”, dijo Santilli en la conferencia de prensa que compartió con el gobernador al terminar el encuentro en privado. El gesto fue otro de los actos destacados de la jornada, ya que Santilli sólo había atendido a la prensa de esa manera luego de la reunión con Rogelio Frigerio, en el viaje a Entre Ríos que abrió su primer viaje como parte del gabinete libertario.

En materia de obra pública, Valdés pidió el segundo puente interprovincial entre Chaco y Corrientes y la finalización de la autovía de Ruta Nacional N° 12, que el gobernador hubiese querido ver terminada antes de diciembre, pero ahora busca concretar antes de 2027. “Vamos a hacer lo imposible para que eso suceda”, dijo Santilli.

La visión del cambio desde Corrientes

Valdés y Santilli sostienen una buena y vieja relación. De hecho, el correntino llamó al ministro el 26 de octubre, cuando el ¿ex? hombre del PRO celebró el batacazo electoral que dio vuelta la elección en la provincia de Buenos Aires. “Volvimos a sincronizar temas”, dijo Valdés, quien desde la previa de las elecciones provinciales mantiene una distancia política con la Casa Rosada.

Durante dos campañas, sostuvo una postura crítica con las políticas nacionales y recorrió el país con sus pares de Provincias Unidas con cuestionamientos a la agenda del Presidente y al armado libertario, a cargo de Karina Milei. En la conferencia de prensa, no los nombró, pero valoró la incorporación de Santilli como puente a la reconstrucción del diálogo que se perdió en medio de la vorágine electoral.

Repasó una agenda que abordó temas productivos como la forestación, la producción de arroz, el precio de la carne, la apertura de mercados en Estados Unidos. “Hablamos de todo. De lo que nos deben, de cajas, de las obras públicas pendientes, de producción, de política, de realidad nacional y de realidad local”, reconoció el gobernador.

“Nosotros estamos viajando buscando abrir mercados, pero si no tenemos un gobierno nacional que tenga una política y que trabaje la macroeconomía fundamentalmente es difícil”, lanzó Valdés y pidió avanzar con políticos que sirvan para “bajar el riesgo país, que golpea sobre la tasa de interés”.

“Si tenemos crédito, tenemos posibilidades. Si desandamos el camino de la burocracia para exportar, si desandamos las trabas para exportar, tenemos posibilidades”, completó.