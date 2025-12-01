Buenos Aires: auge y caída de José Luis Espert, el outsider que quiso ser presidente

A José Luis Espert la aventura política en Buenos Aires le duró seis años. Mucho menos que los 30 años que como consultor le llevó pregonar el pensamiento liberal en un país “campeón en distribuir lo que no genera”, como solía decir cuando decidió ir de entrada por el cargo mayor. Ni concejal, ni diputado, presidente de la Nación.

Cuando en el año 2019 hizo su debut político con su precandidatura presidencial, Espert era propietario de un capital simbólico nada despreciable: una trayectoria en el mundo académico y económico que lo llevó desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA , donde se recibió de licenciado en 1985 y luego enseñó Econometría; a un máster y un doctorado en Economía de la Universidad del CEMA , donde también fue profesor; a economista jefe en los estudios de Miguel Angel Broda y Ricardo Arriazu y a dirigir su propia consultora en 2020, prestando servicios de asesoramiento económico a las grandes empresas instaladas en el país.

Tenía, además, una nombradía pública sembrada desde la década del 90 cuando a la par de sus actividades empezó a volcar su opinión liberal como columnista gráfico y, más adelante, como panelista e invitado en medios de comunicación del país y la región. Dio otro salto mediático en 2016, cuando abrió su propio canal de YouTube, @JoseLuisEspertOficial, donde hablaba en un tono coloquial sobre temas económicos y también reproducía sus intervenciones en medios.

A su incursión como youtuber en la mayor plataforma de videos de la web, con la que también redobló sus críticas a las figuras más importantes de la corporación política tradicional (como Mauricio Macri , a quien votó en 2015 pero dos años después le pareció “un kirchnerismo de buenos modales”), le siguió una más de sus facetas públicas: la de escritor.

Con el boom editorial de su primer libro, La Argentina devorada (Galerna, 2017), Espert profundizó su participación en la esfera mediática con un perfil cada vez más polémico que no ahorraba insultos a la dirigencia política y le sumaba nivel de conocimiento. Tanto, que en 2019, el año de publicación de su segundo libro, “La Sociedad Cómplice: Los mitos económicos que llevaron a la Argentina a la decadencia y qué hacer para corregirlos” (Sudamericana), decidió ingresar a la arena política pese a que “tenía la vida hecha”, así lo dijo, porque “le voló la cabeza ver que siempre terminamos mal”, así lo argumentó.

Una de cal y otra de arena

Y llegó su primera presentación electoral: terminó último, con sólo 1,47% de los votos, después de una campaña “muy austera, con financiamiento de amigos”, como afirmaba su entonces candidato a vicepresidente, Jorge Rosales. Cuatro años más tarde, la Justicia Electoral sancionó al partido que lo postuló, la coalición de fuerzas de derecha Unite, luego de desaprobar los informes contables con los que debían justificar los fondos utilizados durante la campaña.

Una de cal y otra de arena. En el mismo año del debut, 2019, Espert había conseguido sumar otra clase de capital: una casa en San Isidro de casi 500 metros cuadrados y un BMW coupé cero kilómetro, de acuerdo con sus declaraciones juradas.

José Luis, Fred y La Sociedad Cómplice

El libro La Sociedad Cómplice se presentó poco antes de la campaña electoral, el 18 de abril de 2019, en el Hotel Austral de Viedma, Río Negro. Hasta allí lo llevó en su avión privado un por entonces ignoto Federico Andrés Machado. En adelante, Fred, el empresario dueño de firmas de alquiler de aviones privados acusado de narcotráfico y lavado de dinero, detenido y extraditado a Estados Unidos.

Espert Machado José Luis Espert y Fred Machado

De ese viaje es la foto que José Luis y Fred se tomaron juntos con el avión de fondo en una escala en el aeropuerto de Bahía Blanca, Buenos Aires. Y el video que lo muestra a Espert recostado en el borde de la pileta de Machado, en su casa de Viedma, filmado por el propio empresario, pero que tomarían estado público más adelante, con la denuncia sobre el aporte de 200 mil dólares del empresario al candidato economista, que hizo pública Juan Grabois el 26 de septiembre de este año en los tribunales federales de San Isidro y que terminó por confirmar el diario La Nación el 2 de octubre con la publicación de la transferencia desde el Bank of América a una cuenta que Espert tiene en Estados Unidos.

En suma: transferencia de fondos, un avión y una camioneta blindada (“apedreada” en las cercanías de Crónica TV cuando se dirigían al canal el economista y su compañero de fórmula) a disposición, que no fueron declarados pero habrían servido para promover su candidatura presidencial en 2019. Un hito en la cronología del derrumbe de la carrera de Espert.

Espert y Milei, parecidos pero separados

Lo que siguió a su primera incursión política fue un derrotero de idas y vueltas en la relación de Espert con otro de los outsiders economistas liberales que también decidió lanzarse a la política por la misma época, apenas un año después. Con Javier Milei lo unían ideas parecidas, la exposición mediática y una tendencia fácil al insulto de los oponentes. También, los desencuentros.

En 2021, ambos se presentaron como candidatos a diputados nacionales. Espert, por Avanza Libertad, salió tercero en la provincia de Buenos Aires, una buena cosecha que cuadriplió los votos que había obtenido en 2019. Milei, por La Libertad Avanza, se consolidó como tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires. Los dos ingresaron por primera vez al Congreso, pero decidieron constituir bloques separados "porque a pesar de tener un montón de cosas en común, también tenemos diferencias", anticipaba al asumir el entonces diputado Milei.





Milei asume Javier Milei confirma a Diputados TV que iba un bloque separado al de José Luis Espert.

Las idas y vueltas de un vínculo

Durante los dos primeros años desde la asunción, la Cámara de Diputados fue escenario de varias diferencias de posicionamiento entre ellos, en torno a distintos temas como el aborto, la reforma de la ley de barrios privados o la discusión por el presupuesto 2023. Ese año, incluso, Espert decidió apoyar públicamente la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y se alió con el macrismo. “Decide estar con la casta”, opinó Milei.

Sin embargo, tras la llegada del ahora presidente a la Casa Rosada contra todos los pronósticos, el economista oriundo de Pergamino se convirtió en “El Profe” y en uno de sus grandes aliados. Tanto, que Milei confió en él y el 17 de agosto de este año lo designó primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pese a los reparos de todos los campamentos libertarios. Unos meses después, esos mismos sectores encendieron las alarmas cuando el escándalo por la transferencia del empresario narco amenazaba con propinarle al oficialismo una segunda derrota electoral en menos de dos meses.

Después de Fred, el principio del fin

La campaña electoral para las elecciones legislativas tuvo dos partes. Antes de Fred Machado (AFM) y Después de Fred Machado (DFM). AFM, Espert era un repartidor de insultos como el que le propinó a Cristina Fernández de Kirchner (“chorra maldita”), a Florencia Kirchner (“hija de una gran puta”) en un congreso de comunicación política, o a las listas de Fuerza Patria tras la oficialización de candidaturas (“son todos la misma mierda”).

Incluso cuando se lo vinculó a Diego Spagnuolo, el exdirector de la ANDIS eyectado del gobierno por el escándalo de los audios con supuestos pedidos de coimas, Espert se mostraba desafiante: “No me rompan las pelotas con eso”.

DFM, la película tomó otro giro. Su nombre se transformó en una mancha venenosa en Buenos Aires y la confirmación de la transferencia de Machado desató la presión interna para bajar la postulación. El viernes 3 de octubre Espert ensayó una defensa con un video grabado: “Jamás recibí fondos de los que pudiera si quiera sospechar origen ilícito”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329?s=48&partner=&hide_thread=false Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

Ese intento con gusto a poco lo obligó al último gesto desesperado durante el sábado 4 de octubre, cuando concedió dos entrevistas plagadas de contradicciones, en las que pasó de tratar de “basura” a Grabois e insistir entre lágrimas en su inocencia, a reconocer que había volado 18 veces en el avión de Machado y que efectivamente había estado en su casa.

El 5 de octubre, con un viso de heroicidad buscado pero no logrado, Espert publicó su último posteo en su cuenta de X: “POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO”. No aguantó la presión, las evidencias eran demasiadas.