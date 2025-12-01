Consejo de la Magistratura: se abren lugares para La Libertad Avanza y Karina Milei relega a Santiago Caputo

Karina Milei empieza a desplazar a Santiago Caputo de áreas sensibles del Gobierno. La semana próxima aparecerán en el Congreso las primeras vacantes del Consejo de la Magistratura, La Libertad Avanza las reclamará y la secretaria general ya eligió dos nombres afines: Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar. Sería el primer paso de la hermana presidencial en la Justicia.

Como explicó Letra P , Karina quiere definir al sustituto de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia. Hasta evalúa convertirlo en la secretaría y dejarlo bajo la órbita de Interior, para de ese modo negociar con el Senado los pliegos para la Corte Suprema.

En ningún caso, la secretaria general quiere darle un cargo mayor al secretario de Justicia, Sebastián Amerio , mano derecha de Caputo y representante del Gobierno en la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y supervisar a los jueces federales, donde La Libertad Avanza (LLA) es casi un testigo privilegiado.

Esta disputa aparecerá para definir la vacante que dejará en la Magistratura la diputada de la UCR, Roxana Reyes . El oficialismo también quiere el lugar de Álvaro González (PRO), pero sigue hasta 2027 y defenderá su silla. Consultado por otros consejeros, Amerio reconoció que el mago del Kremlin no estaba al tanto de una estrategia para buscarle un socio legislativo. La definición llegará recién la semana que viene, cuando asuma el nuevo Congreso y Reyes deba desalojar sus dos oficinas.

La vacante de Reyes estará vigente por una maniobra de Martín Menem , quien ignoró los pedidos de la UCR para buscar un reemplazante. Victoria Villarruel no obró igual: hace un mes llegó al Consejo de la Magistratura una nota con membrete del Senado, firmada por la kirchnerista María Inés Pilatti Vergara , quien pide nombrar en su lugar a la ultraK Anabel Fernández Sagasti .

Los mandatos vigentes del Consejo de la Magistratura se definieron en 2022, en una feroz disputa entre Cristina Fernández de Kirchner y Juntos por el Cambio por obtener la supremacía. Un fallo de la Corte Suprema había obligado a implementar la ley derogada en 2006 que establece cuatro representantes por cámara, dos por la mayoría, uno por la segunda fuerza y el restante por la tercera.

Para quedarse con tres consejeros, CFK dividió el entonces bloque del Frente de Todos, con sellos que persisten (Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular), y recién dejarán de usarse en diciembre. La Justicia objetó la martingala kirchnerista y se conformó con una sola consejera, que es Pilatti Vergara.

Con la nueva ley vigente, en LLA sueñan con un sinfín de interpretaciones favorables. Las principales es que, si bien los consejeros juraron por cuatro años, la norma obliga a respetar mayorías del recinto que está en funciones. “Es un disparate: si es así pedimos quedarnos con la secretaría general de la ONU”, bromean en el kirchnerismo.

Los otros cargos

En la mira de LLA no está la banca de González, del PRO, quien responde a Horacio Rodríguez Larreta. Hasta hace un mes, el santafesino de nacimiento tenía un pie afuera de la bancada amarilla, pero con la migración de la tropa violeta al bloque oficialista, prefirió quedarse.

González fue tentando a sumarse Provincias Unidas: se lo vio salir la semana pasada de la reunión que mantuvieron los gobernadores de ese espacio (el santafesino Maximiliano Pullaro y el chubutense Ignacio Torres), pero sin embargo aclaró luego que seguirá en el PRO, entre otras cosas para no perder su lugar en la Magistratura.

Su caso explica bien el debate que se viene. Hay que definir si su banca en el organismo representa a la fuerza política, según la distribución de fuerzas de 2022; o si es personal. Existen antecedentes, como el de la exdiputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, quien permaneció en la Magistratura como monobloque.

Pero el caos mayor llegó en 2016, cuando Emilio Monzó inauguró una metodología: definir las mayorías con acuerdo de bloques y no por la cantidad de miembros de cada fuerza. Esa regla se usó para cubrir una suplencia, pero se replicó en 2018 y 2022 para las renovaciones de todas las consejerías.

Esas condiciones le garantizan a LLA tener el lugar de Reyes, al no existir una suplencia radical que reclame la jura en estos días. Karina Milei tiene la chance de jugar su carta y lo hará.

Quién manda en la magistratura

La presencia legislativa de La LLA en el Consejo de la Magistratura no cambiará la relación de fuerzas, pero al menos le permitirá a Karina tener un ojo en la cocina del poder real.

Al organismo lo integran 20 miembros y lo preside ni más ni menos que el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien mantiene un acuerdo para controlar la mayoría en las votaciones.

Se apoya en los representantes de jueces Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña (a excepción de Alberto Lugones), Hugo Vázquez, Guillermo Tamarit (académicos) y el trío radical: Reyes, el senador Eduardo Vischi y el abogado Alberto Maques.

González solía sumarse a este juego, pero no siempre el senador Luis Juez. Testigo de estas tertulias es Amerio, quien representa a Javier Milei en el organismo, no logró imponer una sola votación y tampoco avanzó con alguna de las ternas en el Senado, hasta llegar al récord de tener la mitad de los juzgados federales vacantes. Karina confía en tener a una voz que juegue para ella.

La única rebelde que tiene Rosatti es Jimena de la Torre, representante de los abogados. El kirchnerismo se mantiene atrincherado con Pilatti Vergara; y la dupla de Diputados, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. No están demasiado preocupados en que Reyes sea reemplazada por un libertario, mientras no le toquen sus bancas. Son la minoría ruidosa del Consejo. Por ahora, la única.