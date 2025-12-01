Jujuy: Sadir modeló la Corte en alianza con el PJ, pero la muerte del juez Meyer abre otra vez el juego

Con una selección de abogados sub-55, el gobierno de Jujuy que encabeza el radical Carlos Sadir se aseguró días atrás el control de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia al cubrir las vacantes del máximo tribunal con letrados fuertemente vinculados con el poder político. Sin embargo, este domingo la muerte del titular del cuerpo, Ekel Meyer , abrió un nuevo interrogante.

Meyer había ejercido como presidente de la Corte jujeña durante los últimos dos años. Antes, había sido ministro de Seguridad de Gerardo Morales . Exdiputado provincial por la UCR, el magistrado había llegado al máximo tribunal provincial en diciembre de 2020. Su fallecimiento a los 58 años deja una silla vacía tres días después de que el Ejecutivo lograra cubrir las cuatro vacantes que tenían al cuerpo funcionando al límite.

La semana pasada, Sadir cerró acuerdos con un sector del PJ y pisó el acelerador para completar la integración del tribunal con un trámite exprés antes del recambio en la composición del parlamento provincial. El 10 de diciembre La Libertad Avanza desembarcará en la Legislatura con un bloque de siete bancas .

La cobertura de vacantes se tejió con una alianza entre Sadir, el exgobernador Morales y el espacio peronista que conducen Guillermo Jenefes y Rubén Rivarola . La Corte jujeña tiene nueve sillas desde la reforma constitucional de 2023, pero se encontraba funcionando con cuatro lugares vacantes por la salida de María Laura Bernal ; los fallecimientos de José Manuel del Campo y Sergio Jenefes ; y la renuncia de Laura Lamas González .

El miércoles pasado , el gobernador remitió los pliegos para cubrir esos espacios vacíos. El mismo día, la Legislatura recibió las propuestas, las evaluó en comisión, entrevistó a los postulantes y los avaló en el recinto con una mayoría cerrada de radicales y peronistas. Un día después, tres de los nominados juraron en sus cargos en una ceremonia que duró 15 minutos . La cuarta designada deberá esperar hasta enero, ya que su vocalía aún está ocupada por Lamas Gonzáles, quien dimitió en forma anticipada a la espera de una jubilación que recién se hará efectiva en el primer mes de 2026.

Acompañé la asunción de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, confiando en su compromiso y en el trabajo que van a llevar adelante para seguir fortaleciendo nuestras instituciones. Felicitaciones a Lisandro Aguiar, Mercedes Arias, Eduardo Uriondo, y Gonzalo… pic.twitter.com/8ErUil6PTS

Los flamantes jueces supremos de la provincia de Jujuy son Eduardo Uriondo, Gonzalo de la Colina y Lisandro Aguiar. La jueza que espera su juramento es Mercedes Arias. Aguiar y Arias vienen del radicalismo, Uriondo y De la Colina están vinculados con el PJ. Este último había sido designado en febrero como Procurador General Adjunto de la provincia norteña. La vacante que dejó su designación en la Corte abrió el quinto espacio del combo con el que se negoció la nueva conformación de la Justicia jujeña. Diego Chacón, también vinculado al PJ, pasó a ser el número dos del Ministerio Público Fiscal.

Volver a empezar en Jujuy

Un dato relevante de la nueva integración de la Corte jujeña es la edad de los flamantes jueces supremos. Todos van desde los 48 a los 55 años. Con la inamovilidad de los jueces como principio constitucional, se descarta que los cuatro estarían en sus cargos al menos hasta 2035. En otras palabras, la jugada de ajedrez de la política jujeña marcó la cancha por una década.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1985825632199061634&partner=&hide_thread=false TODO ROTO #Jujuy: el PJ volvió a patear su interna sin fin y fijó fecha para votar en febrero de 2026



https://t.co/wNZgWtf70t pic.twitter.com/eneTtYt01k — LETRA P (@Letra_P) November 4, 2025

El trámite exprés para cubrir vacantes clave en el Poder Judicial jujeño recibió el repudio de varios sectores. El Frente de Izquierda, cuyo bloque rechazó las designaciones, habló de “casta complaciente con el poder político” y calificó a circo al procedimiento.

Cristina Guzmán, del Movimiento Popular Jujeño, advirtió que la fuerte vinculación partidaria de los nominados anticipa falta de imparcialidad. “Es una falta de respeto a la ciudadanía”, dijo la histórica referente del partido que en las elecciones de octubre compitió aliado con La Libertad Avanza.

El team libertario, en tanto, espera agazapado. Confiado tras haberse impuesto al PJ y a la UCR el pasado 26 de octubre, en el campamento mileísta jujeño especulan que estas maniobras en los tribunales fortalecen su mensaje a favor de un cambio de fondo. En un par de semanas, comenzarán a tener poder de fuego en la Legislatura con siete votos. El reloj de arena de la política jujeña ya empezó a correr hacia 2027.