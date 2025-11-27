La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero pateó el endeudamiento

Entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, la Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal e Impositiva enviada por Axel Kicillof , pero pateó para el viernes el tratamiento del endeudamiento. Todo sucedió después de un día entero de negociaciones y las leyes salieron con algunas modificaciones solicitadas por la oposición y parte del oficialismo no kicillofista.

La Cámara de Diputados comenzó el debate con nueve horas de retraso, luego de un día en el que ardieron los teléfonos y se multiplicaron las reuniones . La negociación por el fondo para los municipios y los lugares para ocupar en el directorio del Banco Provincia trabaron todo, cuando parecía que había luz verde tras el despacho de comisión del martes. Con todo, el Ejecutivo logró obtener una hoja de ruta, el Presupuesto, por 43 billones de pesos, luego de prorrogar dos veces el ejercicio de 2023.

Desde que hubo acuerdo para avanzar con Presupuesto y Ley Fiscal y la tropa legislativa empezó a bajar al recinto, cerca de las 20, pasaron tres horas mientras se reescribía el texto en el despacho de un actor central de la discusión general. Tras ello, pasó la etapa de revisión de todas las fuerzas, con algún cuestionamiento incluído por parte de espacios dialoguistas que pedían pormenores. La Libertad Avanza, el PRO y la izquierda votaron en contra en Diputados. El resto de las bancadas acompañaron.

Hubo modificaciones a artículos de ambos proyectos, como el número 89 referido a los metros de construcción frente al mar en los municipios de la costa que incluyen a distritos gobernados por diversas fuerzas. El radicalismo acompañó, pero solicitó bonificaciones y que contribuyentes puedan contar con disminución de alícuotas en la Ley Fiscal.

En ese texto también hubo cambios en las escalas para ingresar en la cuota reducida del impuesto a los Ingresos Brutos. Además, se eliminó la cuota adicional del Impuesto Inmobiliario para los grandes contribuyentes y continuarán las bonificaciones por buen cumplimiento y pago anual de ese tributo.

La UCR y el PRO defendieron la autonomía de los municipios y el rol de los intendentes y pidieron que se le garanticen los recursos necesarios para llevar adelante sus gestiones. La tropa radical levantó la mano por el proyecto, aunque remarcó los cambios que buscó imponer: la facultad en materia tributaria debe ser del Poder Legislativo, por ejemplo.

Endeudamiento, el viernes (con suerte)

Además de las dos leyes que necesita el Ejecutivo, también tuvo luz verde el presupuesto de ambas cámaras, pero se pidió un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 de la mañana para continuar con el debate por el endeudamiento. Si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, el paquete completo podría salir antes del fin de semana. Por si acaso, en la reunión de labor parlamentaria se firmó la autoconvocatoria a sesiones extraordinarias. Así, de ser necesario podrían sesionar el martes próximo.

Las trabas surgieron porque el sector de los intendentes -oficialistas y opositores- encendió una luz de alerta cuando se enteró que los desembolsos para el fondo destinado a municipios no sería como habrían acordado la noche anterior. Según reconstruyó Letra P, esa partida sería un 8% del total de la deuda a tomar por la provincia, de 3.035 millones de dólares (una de 1.045 millones y otra de 1.990 millones): serían 248,8 millones de dólares para los municipios, un equivalente a 360.000 millones de pesos.

Según el kirchnerismo y la oposición, Kicillof había ofrecido 180.000 millones de pesos fijos a pagar en tres cuotas en abril, junio y octubre del año que viene, meses en los que no hay vencimientos; y el restante 4%, conforme se tome deuda. Esas mismas fuerzas explicaron luego que este miércoles a la mañana hubo sorpresas: el Gobierno habría reducido la oferta de fondos fijos a 30.000 millones de pesos. Se rompió todo. No obstante, fuentes del Gobierno le dijeron a Letra P que el Ejecutivo ofreció un tercio garantizado (es decir, 120.000 millones de pesos) a pagar en tres cuotas.

El Senado convirtió el Presupuesto en ley

Cerca de la 1 de la madrugada del jueves, el Senado replicó la sanción de los proyectos de Presupuesto y Ley Fiscal y los convirtió en ley. El peronismo, la UCR y Unión y Libertad acompañaron votando por la positiva, mientras que el PRO votó negativo. Todo continuará el viernes cuando, si acuerdan las fuerzas, se trate el endeudamiento solicitado por Kicillof, que tendrá en la conversación el debate por el mencionado fondo municipal y los lugares en el Bapro.

Como viene contando este medio, hace pocos días circula la versión de una posible ampliación del directorio de la entidad, lo que dejaría conforme a algún sector pero no a otros, que discutirían esa decisión con firmeza. Ni siquiera es algo que esté resuelto puertas adentro de todos los bloques. Si no se avanza con esos tres temas en la mañana del viernes, ambas cámaras ya firmaron la auto convocatoria a sesiones extraordinarias para la semana que viene.