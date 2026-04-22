Buenos Aires: sin socios para eliminar las PASO, La Libertad no Avanza con su reforma política

La Libertad Avanza (LLA) va camino a chocar contra una pared en su convicción de lograr una reforma política en Buenos Aires . Así parece según los votos que podría conseguir en la Legislatura bonaerense para discutir la implementación de Boleta Única de Papel (BUP) y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

Ese diagnóstico se desprende de los posicionamientos que viene sosteniendo cada fuerza política en el debate sobre los cambios electorales. Hay una buena parte de la oposición que exige la BUP , aunque el peronismo tiene los votos necesarios para rechazar ese proyecto en el Senado , que ya fue presentado por el bloque libertario. Por el contrario, los violetas no consiguen socios para eliminar las primarias. Tanto el oficialismo como gran parte de las bancadas opositoras en la Legislatura bonaerense precisan esa herramienta y no están dispuestas a voltearlas.

En la Legislatura bonaerense, hay otros dos temas que también inciden en la vida electoral de Buenos Aires, sobre los que LLA tiene una posición tomada, pero que podrían resolverse fuera del parlamento. Uno, el desdoblamiento electoral, que depende de lo que resuelva el Ejecutivo; el otro, las reelecciones indefinidas, que sí deberían debatirse en la Legislatura pero que podría tener un desenlace a través de la vía judicial.

MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA…

Bloque LLA1 La Libertad Avanza en el Senado.

No hay luz verde por la Boleta Única

Parece haber un consenso en un gran sector de la oposición de ir a la modificación del sistema de boletas en Buenos Aires. LLA, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica se han manifestado en ese sentido y tienen proyectos ingresados a la Legislatura para reemplazar la boleta sábana, con la que históricamente se votó en la provincia. El “éxito” que describen en esas tribus respecto a cómo resultó el experimento de BUP en las elecciones nacionales del año pasado, es una bandera que no dejarán de agitar en todo el año.

No obstante, el peronismo tiene la llave para cerrar esa discusión: reúne 24 bancas en el Senado bonaerense, lo que le habilita el cuórum para tratar o bloquear el tema que desee. Así, es probable que LLA pueda asociarse con el PRO, el radicalismo y la CC en Diputados, pero encontraría un muro difícil de saltar en la cámara alta.

El peronismo no está dispuesto a cambiar el sistema de boletas. Los libertarios ya presentaron el proyecto en ambas cámaras y el radicalismo viene moviendo el tema desde que comenzó el año en diversas actividades. Será tema de debate durante todo 2026, pero no asoman chances concretas de que eso vaya a modificarse en el mediano plazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanesOsaba/status/2042752328189776357?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy nos reunimos con la Directora Nacional Electoral, Luz Landívar, para profundizar sobre el proyecto de Boleta Única de Papel en la provincia.

Es más rápida, más clara y más transparente.

El sistema actual es lento, costoso y se presta para las mañas de los de siempre.

Hay que… pic.twitter.com/6683NrsF9K — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) April 10, 2026

Sin socios para eliminar las PASO

LLA también encontrará un escollo para avanzar en la eliminación de las PASO, como propuso en otro texto. Los bloques libertarios, en línea con la Casa Rosada, quieren eliminar el sistema de elecciones primarias para 2027. El antecedente del año pasado, cuando fueron suspendidas, va en el sentido que sostiene el Gobierno nacional respecto a reducir el gasto público y evitar movilizar a la ciudadanía con comicios obligatorios previos a la elección general.

Sin embargo, una parte del PRO motoriza una idea que la CC ya tradujo en un proyecto: hacer las primarias optativas, sólo para las fuerzas políticas que tengan que dirimir candidaturas, no las que las tengan resueltas. El radicalismo podría respaldar esa tesis, siempre que se trate de modernizar las PASO, pero nunca eliminarlas. El peronismo, por el contrario, las defenderá porque las necesita, si es que cobra volumen la proyección de unificar a todas sus tribus para dar la pelea nacional.

Sin voz ni voto en el desdoblamiento electoral

LLA también se mostró en contra del desdoblamiento electoral, con una salvedad: el desacople de la elección provincial de los comicios nacionales no es potestad de la Legislatura. El Gobierno de Javier Milei pretende que la mayor cantidad de provincias celebren sus elecciones el mismo día que las nacionales. Pero para el gobierno de Axel Kicillof será difícil sostener un argumento inverso al que predicó el año pasado, respecto a debatir los asuntos referidos a la provincia por separado de la confrontación de modelos de país.

Bloque LLA Diputados.JPG El bloque de Diputados de La Libertad Avanza.

Según el inciso 7 del artículo 144 de la Constitución provincial, es potestad del gobernador convocar “a todas las elecciones en la oportunidad debida, sin que por ningún motivo pueda diferirlas”. Es decir, no requiere un paso previo por el parlamento, donde LLA podría poner alguna traba. Lo que sí puede hacer la Legislatura es fijar ese desdoblamiento y la fecha de la elección. La semana pasada el diputado radical Matías Civale presentó un proyecto en ese sentido.

¿Y las reelecciones indefinidas?

El terreno en el que sí encuentra cierto respaldo la tropa libertaria es en el rechazo a la modificación de la ley que le pone tope a las reelecciones a cargos ejecutivos y legislativos. Concretamente, al momento solo el grupo de intendentes que responden a Kicillof ha manifestado el deseo de volver hacia atrás con la normativa. Incluso el propio gobierno provincial se ha manifestado en ese sentido. No obstante, no encontrará apoyo en el Frente Renovador -uno de los socios de la coalición peronista-, mientras que el kirchnerismo intenta que sea el kicillofismo el que ingrese a la Legislatura el debate que incomoda.

Sin embargo, empieza a sobrevolar una idea por parte de algunos intendentes de llevar el tema a la Suprema Corte bonaerense y que sea ese el Poder que tome una definición que nadie quiere debatir. Una posibilidad que sobrevoló en el partido de fútbol que el fin de semana jugaron en San Vicente intendentes peronistas del conurbano con la presencia de Sergio Massa -no en la cancha, sí en el encuentro-, que mantiene una postura firme a favor de no modificar la ley de limitación de mandatos.



Si el tema se resolviera en favor de los jefes comunales a través del plano judicial, los libertarios tampoco tendrían incidencia en un tema que rechazan. Así, LLA podría encontrarse con un póker de reveses políticos justo en el año que quiere dar el debate general para cambiar el sistema electoral de la provincia.