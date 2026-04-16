Karina Milei le gana otro casillero a Caputo: corre a Romo y se queda con el bloque de Diputados bonaerense

Fuentes libertarias de la Legislatura bonaerense y de la Casa Rosada le confirmaron a Letra P el enroque con Juan Osaba , presidente de la cámara baja. La avanzada de El Jefe es parte de la guerra silente que libra con el asesor presidencial Santiago Caputo. En los últimos días se aceleraron las conversaciones que se habían originado a mediados del año pasado entre los sectores, cuando quedó definida la cantidad de representantes que tendría LLA en la cámara, la mayoría de los cuales pertenece al armado de Pareja .

Romo, el delegado de Santiago Caputo que ya ejercía la presidencia de la bancada aunque era el único línea Las Fuerzas del Cielo , desde el 10 de diciembre sumó a su compañero de militancia Nahuel Sotelo .

Para atemperar el impacto, en la Casa Rosada se acordó una salida elegante para Romo: será vicepresidente de la cámara baja bonaerense, cargo en el que había sido designado el parejista Juan Osaba . La oficialización se hará en la próxima sesión de Diputados , ya que las autoridades de cámara deben ser votadas por el pleno del cuerpo. Como contó Letra P, aquello que empezó a sonar en septiembre del año pasado se cristalizará en las próximas semanas.

Destacan que hubo conversaciones con Romo para afinar los detalles de los cambios y que hubo buena recepción por parte del hombre de San Miguel: “Todos de acuerdo”, afirman. De hecho, según pudo saber este medio, ya se inició la transición entre los legisladores en muy buenos términos. Así, Osaba controlará el bloque de 20 miembros. Puertas adentro de la bancada admiten un clima enrarecido, de desgaste. A pesar de que buena parte de la misma acaba de asumir, hay cierta desarticulación en su funcionamiento. Del total, 12 responden a Pareja, dos a Caputo, cuatro a Patricia Bullrich , una a Carolina Piparo y el restante juega suelto. La tarea de administrar las tensiones internas no es sencilla y seguramente quien conduzca no debería responder de forma rígida a ningún sector interno.

pareja Romo Sebastián Pareja y Agustín Romo.

La agenda legislativa de Karina Milei

Romo se quedará con el lugar que alguna vez pretendió y que había sido negado por el parejismo, que soñaba con ocupar ambas sillas. Para el espacio de la secretaria general de la Presidencia será clave controlar la bancada: viene empujando una serie de reformas políticas en la Legislatura que necesitan del apuntalamiento de sus legisladores.

Por caso, la Boleta Única de Papel (BUP) es una de las banderas que su tropa agita fuerte. No así el santiagocaputismo, que se ausentó de la presentación de ese proyecto la semana pasada en el Senado, donde LLA convocó a la Dirección Nacional Electoral para interiorizarse sobre el tema y perfeccionar su texto. Este jueves se presenta en espejo, en la cámara baja, la misma iniciativa que ya ingresó al Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanesOsaba/status/2042752328189776357?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy nos reunimos con la Directora Nacional Electoral, Luz Landívar, para profundizar sobre el proyecto de Boleta Única de Papel en la provincia.

Es más rápida, más clara y más transparente.

El sistema actual es lento, costoso y se presta para las mañas de los de siempre.

Hay que… pic.twitter.com/6683NrsF9K — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) April 10, 2026

¿Por qué reemplazan a Agustín Romo?

Hay miembros del bloque, no afines al santiagocaputismo, que lamentan la situación. Reconocen que Romo es un libertario línea fundadora, leal a Javier Milei y que siempre defendió los intereses del partido. Pero señalan que siempre jugó muy solo y que no supo construir más allá del alambrado de su corriente interna. Destacan en su reemplazante, de otra terminal política, a una figura componedora, articuladora y contenedora.

Osaba sonó el año pasado cuando ya se especulaba con este movimiento. El platense es uno de los principales referentes del parejismo en la provincia, fue armador en la Tercera, Sexta y Octava sección electoral en 2025 e ingresó a la cámara como número tres de la lista. Fue el encargado de convocar al encuentro de la semana pasada con la Directora Nacional Electoral y quien, desde inicios de este año, viene impulsando la reforma política, especialmente la BUP.

Romo Agustín Romo.

La guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo

Todo se da en el marco de una interna que no cede en el triángulo de hierro de Javier Milei, compuesto, además del Presidente, por su hermana y Caputo. En las últimas horas hay versiones fuertes del desgaste en el Gobierno del asesor presidencial y del impacto que eso puede tener en la Casa Rosada. La tropa caputista liderada por Daniel Parissini, conocido como el Gordo Dan, viene expresando su furia contra Pareja por una denuncia que el presidente del partido en Buenos Aires radicó el año pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LHDA16/status/2044575688557035701?s=20&partner=&hide_thread=false “¡Bancatela boludo! ¡Bancatela! Meas a los pibes solamnete por ver La Misa, ya los conozco. Después vienen Los Inquebrantables, me piden foto y me dicen ‘cuidado que no nos vea la gente de Sebastián (Pareja)’ ¡bancatela si te putean, por algo será’”.



- Dan a Vera y Pareja pic.twitter.com/mlTrA2J9xh — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) April 16, 2026

Según pudo saber Letra P, la presentación en la Justicia por parte de Pareja se debió a la publicación de su teléfono celular por parte de militantes de Las Fuerzas del Cielo, lo que derivó en amenazas contra el armador. La causa siguió su curso y, ante un llamado a indagatoria, se reflotó. Así lo hicieron saber los usuarios de la red social X que forman parte de la Guardia Pretoriana del Presidente -así se hacen llamar- en su canal de streaming Carajo, donde el Gordo Dan también se expresó.