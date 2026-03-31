Diputados: Axel Kicillof se quedó con dos comisiones que manejan los debates de tarifas y narcotráfico

El último reparto de autoridades de comisiones en Diputados dejó un dato que puede hacer ruido en la interna del peronismo: dos presidencias asignadas a Unión por la Patria (UP) recayeron en figuras que se identifican con Axel Kicillof , quien podrá manejar los debates sobre temas sensibles, como narcotráfico y tarifas. Juan Grabois tendrá un lugar de poder.

Las figuras favorecidos fueron Victoria Tolosa Paz y Hugo Yasky , ambos de la provincia de Buenos Aires. La diputada será presidenta de la comisión de la Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, mientras que el sindicalista quedó a cargo de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

Los cupos fueron asignados por Martín Menem , como parte de la negociación con cada bancada. El riojano se preocupó por quedarse con comisiones que fueron conflictivas para el Gobierno, como Salud y Discapacidad, para proteger a Mario Lugones . Pero con esa estrategia dejó libres otras comisiones que pueden causar ruido.

Los presidentes de las comisiones tienen la chance de abrirlas cuando quieras y convertirlas en foros opositores, una misión para lo que no requiere cuórum. Tolosa Paz anunció foros semanales para evaluar el crecimiento del narcotráfico.

"El gran proyecto como fue el de prevención de la ludopatía, narcotráfico y consumos problemáticos en jóvenes”, anunció la diputada bonaerense, referente del sector del bloque peronista que busca sumar poder en desmedro del kirchnerismo duro. La diputada tiene cercanía con Kicillof, quien habla más aún con Yaksy, quien por esa razón tuvo tensiones internas con Máximo Kicillof .

El sindicalista tendrá una comisión para hacer ruido con dos temas que dominan la agenda opositora: el aumento de tarifas y el endeudamiento de las familias. "Tenemos temas como la medicina prepaga y educativas que se están escapando de la lógica de mercado", sostuvo Yasky.

"Hay una crisis de la clase media. Tenemos problemas de tarifas de servicios públicos y el aumento del combustible", agregó el diputado kicillofista. Otra presidencia del peronismo fue Economía y Desarrollo Regional: la presidencia fue para el exministro de Agricultura, Luis Basterra.

Poder para Grabois

La otra nota de color del peronismo la dio Grabois, quien fue electo vicepresidente de la comisión de Comunicaciones e Informática, detrás de Damián Arabia, de La Libertad Avanza y cercano a Patricia Bullrich. Se trata de la comisión que tiene pendiente el debate por la regulación de las telecomunicaciones y el líder del CTEP anunció que no se quedará callado.

“Hay temas que no nos vamos a poner de acuerdo, como el abuso de poder que se hace por parte del Ejecutivo en el hostigamiento a periodistas, opositores y a niños con discapacidad”, sostuvo Grabois, pero anticipó que peleará por regular las plataformas de Internet y pedirá “una ley integral de presupuestos mínimos de la educación digital”.

Arabia tuvo que salir al cruce: “Tenemos desafíos enormes, no solamente en materia de tecnologías que efectivamente ya conocemos, sino precisamente de todas aquellas que aún están desarrollándose o cada vez más cerca de ser aplicadas”, se diferenció. Los debates no tardarán en llegar.