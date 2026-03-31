REPARTO DE PODER EN EL CONGRESO

Diputados: Axel Kicillof se quedó con dos comisiones que manejan los debates de tarifas y narcotráfico

Tolosa Paz será titular de la comisión de Prevención de Adicciones y control del narcotráfico. Yasky liderará defensa del consumidor. Juan Grabois suma poder.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Hugo Yasky, cercano a Axel Kicillof en Diputados.&nbsp;

Hugo Yasky, cercano a Axel Kicillof en Diputados. 

El último reparto de autoridades de comisiones en Diputados dejó un dato que puede hacer ruido en la interna del peronismo: dos presidencias asignadas a Unión por la Patria (UP) recayeron en figuras que se identifican con Axel Kicillof, quien podrá manejar los debates sobre temas sensibles, como narcotráfico y tarifas. Juan Grabois tendrá un lugar de poder.

Notas Relacionadas
Axel Kicillof. 
NOVENA SECCIÓN

En busca de los fondos perdidos

Por 
Letra P | María Martha San Martín
María Martha San Martín

Las figuras favorecidos fueron Victoria Tolosa Paz y Hugo Yasky, ambos de la provincia de Buenos Aires. La diputada será presidenta de la comisión de la Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, mientras que el sindicalista quedó a cargo de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

Los cupos fueron asignados por Martín Menem, como parte de la negociación con cada bancada. El riojano se preocupó por quedarse con comisiones que fueron conflictivas para el Gobierno, como Salud y Discapacidad, para proteger a Mario Lugones. Pero con esa estrategia dejó libres otras comisiones que pueden causar ruido.

Las comisiones en Diputados

Los presidentes de las comisiones tienen la chance de abrirlas cuando quieras y convertirlas en foros opositores, una misión para lo que no requiere cuórum. Tolosa Paz anunció foros semanales para evaluar el crecimiento del narcotráfico.

"El gran proyecto como fue el de prevención de la ludopatía, narcotráfico y consumos problemáticos en jóvenes”, anunció la diputada bonaerense, referente del sector del bloque peronista que busca sumar poder en desmedro del kirchnerismo duro. La diputada tiene cercanía con Kicillof, quien habla más aún con Yaksy, quien por esa razón tuvo tensiones internas con Máximo Kicillof.

El sindicalista tendrá una comisión para hacer ruido con dos temas que dominan la agenda opositora: el aumento de tarifas y el endeudamiento de las familias. "Tenemos temas como la medicina prepaga y educativas que se están escapando de la lógica de mercado", sostuvo Yasky.

"Hay una crisis de la clase media. Tenemos problemas de tarifas de servicios públicos y el aumento del combustible", agregó el diputado kicillofista. Otra presidencia del peronismo fue Economía y Desarrollo Regional: la presidencia fue para el exministro de Agricultura, Luis Basterra.

Poder para Grabois

La otra nota de color del peronismo la dio Grabois, quien fue electo vicepresidente de la comisión de Comunicaciones e Informática, detrás de Damián Arabia, de La Libertad Avanza y cercano a Patricia Bullrich. Se trata de la comisión que tiene pendiente el debate por la regulación de las telecomunicaciones y el líder del CTEP anunció que no se quedará callado.

“Hay temas que no nos vamos a poner de acuerdo, como el abuso de poder que se hace por parte del Ejecutivo en el hostigamiento a periodistas, opositores y a niños con discapacidad”, sostuvo Grabois, pero anticipó que peleará por regular las plataformas de Internet y pedirá “una ley integral de presupuestos mínimos de la educación digital”.

Arabia tuvo que salir al cruce: “Tenemos desafíos enormes, no solamente en materia de tecnologías que efectivamente ya conocemos, sino precisamente de todas aquellas que aún están desarrollándose o cada vez más cerca de ser aplicadas”, se diferenció. Los debates no tardarán en llegar.

Temas
Notas Relacionadas
YPF: Axel Kicillof se saca la mochila y avanza en su proyecto presidencial
CAMPAÑA EN MAMELUCO

YPF: Kicillof convierte una mochila de plomo en insumo para su carrera presidencial

Tras el fallo judicial que le dio la razón, el gobernador reivindica su decisión de recuperar la petrolera. Paralelismo con la planta de GNL frustrada.
Ignacio Boero junto a Pablo Cerra la noche del triunfo en las urnas de Newells Old Boys de Rosario
FÚTBOL & POLÍTICA

Rosario: renunció la principal pata peronista en Newell's y expuso la interna en la comisión directiva

Pablo Cerra, dirigente de la UOM, dejó su cargo en medio de la crisis futbolística. El impacto en la relación con la provincia y el equilibrio de poder.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Un juez suspendió la reforma laboral de Milei.
REVÉS PARA EL GOBIERNO

Un juez hizo lugar a la cautelar de la CGT y suspendió la reforma laboral

Por  Gabriela Pepe
Diego Molea
PLANO CORTO

La vuelta al Consejo de la Magistratura de Molea, el académico con tentáculos judiciales y políticos

Por  María Martha San Martín
Abril de 2024. Toto Caputo y Javier Milei, los rostros del ajuste en la marcha en defensa de las universidades (Foto: NA).
MOTOSIERRA HASTA EL HUESO

Milei cumple, las universidades agonizan

Por  Juan Rezzano
Franco Bartolacci, flamante presidente del CIN, que agrupa a las universidades del país.
FRANCO BARTOLACCI

"Las universidades muchas veces tuvimos dificultades, pero nunca estuvimos tan mal como ahora"

Por  Juan Pablo Gavazza