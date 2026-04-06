Legislatura bonaerense: Kicillof, Kirchner y Milei se disputan la comisión de reforma política en Diputados

Bloque UP en Diputados

A cuatro meses de comenzado el año y cinco semanas después del inicio del período de sesiones ordinarias, la Legislatura bonaerense sigue sin funcionar producto de las disputas entre los diferentes bloques por la conformación de las comisiones. En Diputados, la presidencia de Reforma política y del Estado empantanó las negociaciones y demora la definición del resto de las mesas.

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Se trata de la comisión por la que debe pasar cualquier proyecto que proponga una reforma al sistema electoral, en un año en el que tanto el oficialismo como la oposición, tienen proyectos e intereses firmes que podrían discutirse. Por caso, La Libertad Avanza buscará implementar la Boleta Única Electrónica (BUP) -al igual que otros bloques-, mientras que parte del peronismo pide por el regreso de las reelecciones indefinidas y hay diversas miradas sobre la continuidad de las PASO.

LLA reclama la primera silla de esa comisión y argumenta que siempre le correspondió a la oposición. Como segunda minoría, le presentó al presidente de la cámara baja, Alejandro Dichiara, la intención de conducir el 25% de las comisiones que le correspondería por el número de bancas que componen el bloque (20). Pero el peronismo sabe que será un año agitado, con distintos debates del universo electoral, por lo que también pretende quedarse con esa presidencia.

ag sesion diputados endeudamiento-055 Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli, del bloque Unión por la Patria. ¿Por qué es importante la comisión de Reforma política y del Estado? La comisión de Reforma política y del Estado es por la que debe pasar cualquier proyecto que busque cambiar alguna normativa del sistema electoral que rige en Buenos Aires. Por caso, el año pasado en esa mesa se protagonizó un escándalo cuando se discutía la suspensión de las PASO -algo que finalmente ocurrió-, tras una serie de cruces entre la entonces diputada kicillofista Susana González, que se fue dando un portazo de la comisión que presidía el radical Emiliano Balbín.

Este año, ese lugar puede ser clave por los diferentes proyectos que las fuerzas políticas de la provincia vienen impulsando. LLA tiene dos iniciativas presentadas en el Senado: la incorporación de la BUP y la eliminación de las PASO. Hace una semana la UCR volvió a pedir por el cambio de boleta, algo por lo que ya había insistido en 2024, junto al PRO y el radicalismo. Además, el kicillofismo no oculta sus intenciones de modificar la ley que le pone tope a las reelecciones, mientras que el desdoblamiento electoral es otro de los puntos que ya sobrevuelan en todas las fuerzas.

Bloque LLA Diputados.JPG La Libertad Avanza quiere avanzar con reformas electorales en la Legislatura bonaerense Según pudo saber Letra P, la massista Sofía Vannelli será la vicepresidenta de esa comisión. El kirchnerismo buscará quedarse con la presidencia de la misma, haciendo pesar el importante número de bancas con el que cuenta: más de 20 sobre los 39 que componen el bloque de UP, la primera minoría de la cámara. No obstante, para el kicillofismo sería de especial interés tener el control de una mesa en la que se definirán los lineamientos de los eventuales cambios electorales. El reparto de las comisiones grandes en Diputados Lo que pareciera estar definido es el reparto de las tres comisiones más importantes de la cámara que, por representación, le corresponden al oficialismo. En ese sentido, cada una de las tribus del peronismo continuará controlando una de ellas. El diputado del kirchnerismo intendentista Juan Pablo de Jesús continuará al frente de la comisión de Presupuesto, mientras que Rubén Eslaiman, del Frente Renovador, permanecerá en Legislación General. De Jesus Eslaiman Juan Pablo de Jesús y Rubén Eslaiman. Por su parte, la presidencia de Asuntos Constitucionales y Justicia, que hasta diciembre estaba en manos de Susana González, permanecerá para el sector del gobernador con Lucía Iañez. Según afirmaron distintas fuentes, la resolución que debe firmar Dichiara para oficializar la composición de las comisiones no debería pasar de esta semana, aunque las negociaciones entre los sectores vienen demorando esa definición desde principios de marzo, cuando quedaron habilitadas las sesiones ordinarias tras la apertura del nuevo período legislativo que inauguró Kicillof.

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