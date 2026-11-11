Axel Kicillof busca negociar las reelecciones indefinidas en el paquete de fin de año

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , busca incorporar la discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes al paquete de negociaciones legislativas de fin de año, que incluye el Presupuesto 2027, la ley fiscal impositiva y la ley de financiamiento. La iniciativa abrirá otra discusión dentro del peronismo y obligará al Ejecutivo a reunir respaldos propios y de la oposición.

El kirchnerismo ya anticipó que pretende discutir el tema, aunque dentro de otro paquete de negociaciones. Ese esquema incluye la reforma del sistema electoral, la definición sobre la continuidad de las PASO y el calendario de los comicios. También contempla los nombres que el mandatario deberá proponer para cubrir las vacantes de la Suprema Corte bonaerense.

La diferencia no pasa por un rechazo del kirchnerismo a las reelecciones indefinidas, sino por su decisión de no separar esa discusión del resto de los asuntos electorales e institucionales. Kicillof, en cambio, busca incorporar el planteo a las negociaciones por las iniciativas que envió la semana pasada a la Legislatura bonaerense, cuyo tratamiento comenzará la próxima semana.

Las negociaciones prometen ser intensas tanto entre el oficialismo y la oposición como dentro del propio peronismo. La semana pasada quedó expuesta la disputa entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Frente Renovador (FR), a partir de la decisión del massismo de no acompañar el proyecto para restablecer las reelecciones indefinidas.

El FR, autor de la ley sancionada en 2016 que limitó las reelecciones , anticipó que no pondrá obstáculos para debatir una modificación, pero tampoco aportará los votos necesarios para revertir la normativa. Esa posición provocó un fuerte malestar en Mario Secco , intendente de Ensenada y dirigente alineado con el MDF, que llamó “mamarracho” a Sergio Massa .

Quiero creer que están juntando los votoS en veZ de pelearse con @SergioMassa, por una agenda que el @FrenteRenovador defiende hace añoS.

Mamarracho es ejercer una intendencia 20 añoS y no poder armar una sucesión en el propio espacio partidario.

Quieren la juventud para que los… https://t.co/fVEtleuGPs — Jimena López (@MaJimenaLopezOk) November 3, 2026

La respuesta llegó desde la tropa del tigrense, cuyos dirigentes utilizaron las redes sociales para cuestionar al jefe comunal y acusarlo de querer perpetuarse en el poder. El cruce profundizó las diferencias entre ambos sectores, que deberán convivir dentro de las negociaciones legislativas que impulsa el oficialismo bonaerense.

Luego, dirigentes cercanos a Secco cuestionaron al massismo por la posición que adoptó sobre el tema. Le señalaron que algunos legisladores del FR defienden la posibilidad de establecer límites a las reelecciones indefinidas, aunque acumulan más de dos mandatos consecutivos en sus bancas.

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Kicillof necesita votos propios y de la oposición

En ese escenario, el Gobierno bonaerense considera que podría otorgar concesiones en la discusión del paquete de leyes que envió a la Legislatura bonaerense. No obstante, pretende que el acompañamiento a la reforma electoral y a los cambios sobre las reelecciones también forme parte de los acuerdos que se alcancen durante el cierre del año legislativo.

Tal como contó Letra P, Kicillof deberá primero convencer a la mayor parte de su propio bloque y garantizar el respaldo del kirchnerismo. Después tendrá que iniciar conversaciones con los sectores dialoguistas y los bloques radicales para ampliar la base de sustentación parlamentaria.

Marcela Basualdo y Mariano Cascallares, diputados del bloque peronista.

La discusión excederá el futuro de los mandatos de los intendentes. El debate por las reglas electorales, las vacantes en la Suprema Corte y el tratamiento del presupuesto pondrán a prueba la capacidad del gobernador para ordenar al peronismo y construir acuerdos con la oposición.