UCR bonaerense: sección por sección, los nombres del radicalismo para pelear por las intendencias

La UCR bonaerense buscará competir por las intendencias de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires además de poner un nombre como aspirante para la Gobernación en 2027. Según las mediciones internas y la intuición de su dirigencia, el radicalismo cree tener competitividad en unos 70 distritos, entre los que ya gobierna y los que se propone ganar.

No obstante, hay una fuerte diferencia de posibilidades entre las secciones del conurbano bonaerense (Primera y Tercera), bastión del peronismo, y el interior provincial, donde gobierna 27 intendencias. De todos modos, mientras espera el momento de las definiciones en virtud de una alianza electoral con otras fuerzas, la UCR bonaerense ya apunta algunos apellidos.

En la Primera sección electoral, uno de los apellidos con mayor peso es el de Gustavo Posse , quien buscará regresar a San Isidro , municipio que gobierna el dirigente del PRO Ramón Lanús . El exintendente condujo 24 años consecutivos el distrito entre 1999 y 2023 y asoma otra vez como una alternativa para el radicalismo.

También cobra fuerza, en San Fernando , Sebastián Salvador , exdiputado nacional e hijo del exvicegobernador Daniel Salvador . Su nombre forma parte del menú de dirigentes que la estructura partidaria analiza para disputar territorio en una zona donde el radicalismo pretende ampliar su presencia territorial.

En la Segunda sección, Pergamino aparece como uno de los municipios de mayor relevancia. El intendente del PRO , Javier Martínez , no puede volver a presentarse y la UCR evalúa competir con Juan Manuel Batallánez , presidente del comité local.

La Tercera sección electoral se presenta como uno de los territorios más complejos para el radicalismo. Aun así, el espacio analiza repetir candidaturas como las de Pablo Domenichini en Esteban Echeverría, Josefina Mendoza en La Matanza y Alejandro Trotta en Lomas de Zamora.

Josefina Mendoza, vicepresidenta de la UCR bonaerense.

La Cuarta, con fuerte presencia de la UCR

En la Cuarta sección electoral, Ignacio Palacios podría ser una de las alternativas para Nueve de Julio. También son opciones Juan Gondra en Carlos Tejedor, Graciela Agostinelli en Pehuajó, Jorge Castillo o Eugenia Gil en Bragado y Natalia Quintana en Leandro Alem.

La zona exhibe una fuerte presencia radical y concentra varios municipios gobernados por dirigentes de la UCR, entre ellos General Arenales, con Erica Revilla; General Viamonte, con Franco Flexas, y Lincoln, con Salvador Serenal.

El mapa radical también incluye a Florentino Ameghino, donde gobierna Nahuel Mittelbach, y Trenque Lauquen, bajo la conducción de Francisco Recoulat. Esos distritos forman parte de la estructura que el partido busca preservar con los intendentes que pueden volver a presentarse o, de no ser así, dirigentes competitivos para conservar el distrito.

La Quinta, el bastión radical

Algo similar ocurre en la Quinta sección. En Mar del Plata, Maximiliano Abad asume un perfil activo como posible candidato: multiplicó sus reuniones con distintos sectores de la ciudad para conocer sus diagnósticos y propuestas. El senador y dirigente marplatense aún no resolvió qué rol ocupará.

Visité Embalajes Marplatenses, en el Parque Industrial General Savio, una empresa que le da trabajo a la ciudad transformando cartón corrugado para distintos sectores productivos.



Es importante tomar conciencia de la importancia de la economía circular. El residuo de una empresa… pic.twitter.com/ElImj8hdkR — Maxi Abad (@MaxiAbad) August 18, 2026

En Villa Gesell, la UCR evalúa a Eugenia Grinspun y al exintendente Luis Baldo. En el Partido de La Costa, el espacio considera a Daniel López, mientras que en General Alvarado aparece Germán Barrios como otra alternativa.

En Tandil, el radicalismo comenzó a preparar la sucesión de Miguel Lunghi. Como contó Letra P, entre los nombres que se alistan para ese proceso se cuentan a Matías Civale, Miguel Lunghi hijo y Juan Salceda.

La Sexta, Séptima y Octava sección

En la Sexta sección electoral, Karina Banfi dijo que quiere ser candidata en Bahía Blanca, mientras que Ricardo Salvi se perfila en Coronel Suárez. El radicalismo busca sostener allí su presencia territorial y ampliar sus posibilidades electorales.

En la Séptima sección, Agustín Puyou aparece como referencia en Azul, mientras que Juan Carlos Morán es mencionado para Bolívar. Ambos nombres forman parte del esquema con el que la fuerza pretende sostener candidaturas competitivas en distintos puntos del interior bonaerense.

Karina Banfi.

En la Octava sección, el presidente de la Convención Provincial de la UCR, Pablo Nicoletti, es uno de los dirigentes que manifiesta deseos de competir.

El objetivo de la UCR es escapar de la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo para construir una alternativa con mayor peso territorial. Con 2027 como horizonte, la estrategia apunta a convertir la presencia territorial en una oferta electoral capaz de disputar municipios más allá del choque de modelos nacionales.