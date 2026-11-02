El PRO rechaza las reelecciones de intendentes y Kicillof necesita al kirchnerismo y amigos

El PRO bonaerense rechazó la iniciativa que impulsa el sector del peronismo liderado por el gobernador Axel Kicillof para restablecer las reelecciones indefinidas de intendentes en la provincia de Buenos Aires . A través de un comunicado, el partido defendió los límites establecidos en 2016 y sostuvo que “la alternancia constituye una condición fundamental para fortalecer la democracia”.

“Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses”, expresó el espacio conducido por el diputado Cristian Ritondo en el documento difundido este lunes.

El partido recordó que la normativa que estableció límites a los mandatos municipales fue sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal , con un amplio consenso en la Legislatura bonaerense y el acompañamiento de representantes de distintas fuerzas políticas. “No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la provincia para mejorar su democracia”, remarcaron.

En aquel momento, la norma fue impulsada por el Frente Renovador (FR) , en un contexto de entendimiento político entre el massismo y el macrismo para controlar la Legislatura bonaerense . En las últimas semanas, el espacio que conduce Sergio Massa también advirtió que no acompañaría la iniciativa promovida por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof y sus intendentes, aunque no pondrá trabas si el gobernador consigue las adhesiones.

EL PRO EN CONTRA DE LA REELECCIÓN INDEFINIDA El PRO no va a acompañar ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección…

En el comunicado, el PRO sostuvo que la legislación de 2016 elevó la calidad institucional de los municipios. Según el espacio, la restricción permitió terminar con una lógica de permanencia prolongada en el poder, abrir oportunidades para nuevos liderazgos y mejorar la competencia electoral en los distritos.

PRO Buenos Aires.

El partido de Mauricio Macri cuestionó la posibilidad de modificar esa regulación y apuntó contra el kirchnerismo. Consideró que la iniciativa representa un retroceso institucional y advirtió sobre el riesgo de recuperar esquemas de poder concentrado en los municipios bonaerenses.

“Desde el PRO de la provincia convocamos a todos los partidos que de verdad quieran cambiarle la vida a los bonaerenses a manifestarse con claridad contra este nuevo retroceso. No alcanza con el silencio. Hay que decirlo fuerte: la provincia necesita más democracia, no menos”, planteó el comunicado.

Esta reafirmación del macrismo no modifica nada la estrategia de Kicillof para conseguir los votos: el gobernador descartaba cualquier acompañamiento del PRO y LLA. Ahora, toda la energía estará puesta en buscar las voluntades puertas adentro de los bloques peronistas, donde le ponen cierta resistencia, y en bancadas aliadas. Será una incógnita el rol de la UCR, que viene manifestándose en contra de las reelecciones, pero tiene 27 intendencias, muchas de las cuales deberán cambiar de apellido el año próximo si se mantiene la ley.

Mauricio Macri reunió a la conducción nacional

La definición sobre las reelecciones indefinidas se conoció en el marco de una jornada de actividad partidaria. Este lunes, la mesa directiva nacional del PRO se reunió en la sede del partido, ubicada sobre la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro fue encabezado por Macri, quien estuvo acompañado por Soledad Martínez, Fernando de Andreis, Jorge Macri, Vidal, Martín Goerling, Ritondo y Guillermo Montenegro. Por zoom estuvieron conectados Rogelio Frigerio y Nacho Torres. De Andreis y Ritondo expusieron sobre las conversaciones que mantenían con representantes del Gobierno nacional. Por el momento, la conducción partidaria no avanzó con definiciones concretas sobre una eventual alianza electoral con el oficialismo.

Mauricio Macri, entre Cristian Ritondo y Soledad Martínez.

Los dirigentes del PRO mantienen abierta la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno de Javier Milei como parte de la discusión interna sobre el futuro político del espacio. Luego de la reunión nacional, el partido también realizó un encuentro correspondiente a la Segunda sección electoral de la provincia. La actividad contó con la participación de Ritondo y de la intendenta de Soledad Martínez, quienes encabezaron la reunión con dirigentes de la región.

Se trata de una nueva instancia de una serie de encuentros semanales que el partido viene desarrollando en territorio bonaerense para ordenar su estructura y coordinar su estrategia política. En ese escenario, el rechazo a las reelecciones indefinidas se convirtió en una de las definiciones con las que el PRO busca marcar diferencias frente al oficialismo provincial y un sector de la oposición.