UCR bonaerense: 13 a 13, una abstención y sigue la disputa por la conducción del Foro de Intendentes

La interna de la UCR bonaerense se filtró en el Foro de Intendentes, que puso en discusión la conducción de Maximiliano Suescun (Rauch). Los 27 jefes comunales que tiene el radicalismo en Buenos Aires plantearon una votación para definir el cambio o la continuidad, pero arrojó un resultado que parteaguas exactamente a la mitad: 13 a 13 y una abstención.

Todo se da a pocas semanas de la formalización de las nuevas autoridades de la UCR bonaerense, una vez iniciado el proceso para superar la crisis institucional que atravesó el partido durante los últimos años. No obstante, en la convención realizada el 8 de agosto en el Club Atenas de La Plata, el sector denominado Construir pegó el portazo y volvió a abrir una grieta en el radicalismo.

El encuentro virtual que llevaron adelante los intendentes tuvo como eje el funcionamiento del Foro de Intendentes. Según pudo saber Letra P , existen cuestionamientos al liderazgo de Suescun a raíz de problemas de gestión en las intendencias que no se resuelven. La discusión, que lleva varias semanas, derivó en una votación sobre la continuidad del intendente de Rauch que terminó igualada. Román Bouvier , intendente de Rojas, se abstuvo y dejó en suspenso la definición.

El resultado dejó expuesta la paridad entre los sectores que disputan el control territorial del radicalismo. Suescun tiene mandato hasta 2027, pero los sectores identificados con el senador Maximiliano Abad y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , buscan alinear la conducción del Foro con el Comité Provincia.

La votación no produjo un cambio inmediato. Suescun continúa como Presidente del organismo, aunque el empate abrió una instancia de negociación para definir el futuro del organismo y evitar que la interna partidaria termine paralizando su funcionamiento. Es a través de una mesa integrada por tres representantes de cada sector.

El malestar de un sector de los intendentes

La disputa interna está atravesada por cuestionamientos al funcionamiento del Foro. Algunos jefes comunales consideran que el organismo no ha logrado respuestas concretas del Gobierno bonaerense frente a reclamos vinculados con IOMA y la deuda provincial, entre otros ejemplos.

Ese malestar suma otro elemento al debate por la continuidad de Suescun. Para algunos intendentes, el problema no se limita a quién conduce el espacio, sino a su capacidad para representar los intereses de los municipios frente a la administración de Axel Kicillof.

Intendentes y legisladores Construir, uno de los sectores internos de la UCR.

Al mismo tiempo, dirigentes de distintos sectores reconocen que el Foro nunca constituyó por sí solo un actor electoral determinante. La división interna relativiza su capacidad para ordenar el voto radical, ya que no todos los intendentes responden de la misma manera a las conducciones partidarias.

La conformación actual refleja, además, una división más compleja que la disputa entre el Adelante-Futuro Radical y Construir. En el espacio territorial conviven dirigentes vinculados con distintas corrientes, entre ellas Nuevos Aires, el sector de Facundo Manes y otros intendentes que preservan una posición autónoma.

La discusión por 2027 y las alianzas

Detrás de la disputa por la conducción asoma una discusión de mayor alcance sobre la estrategia electoral de la UCR bonaerense para 2027. Algunos intendentes cuestionan el camino adoptado en 2025 en la conformación de Somos Buenos Aires y consideran que aquella estrategia no permitió construir una alternativa competitiva.

Emiliano Balbín, presidente de la UCR bonaerense.

El debate también alcanza la política de alianzas. Un sector observa con preocupación un eventual acercamiento a La Libertad Avanza y al PRO, mientras otros dirigentes plantean que el radicalismo debe construir una coalición competitiva para evitar quedar relegado frente a los principales espacios políticos.

En ese escenario, el sector de Miguel Fernández, Alejandra Lordén y Pablo Juliano defiende una construcción propia y rechaza los acuerdos de cúpulas que pudieran diluir la identidad partidaria. Sus adversarios, en cambio, cuestionan la estrategia seguida en la última elección y reclaman una alternativa con mayor competitividad electoral.

La reunión con Kicillof, en medio de la interna

Mientras continúa la negociación por la conducción, los intendentes también trabajan en una agenda común de gestión. El objetivo es concretar una reunión con el gobernador Kicillof durante los primeros días de septiembre para plantear reclamos relacionados con la situación de los municipios.

Convención de la UCR bonaerense.

La mesa de negociación deberá ahora encontrar una fórmula que permita superar el empate. Entre las alternativas aparecen una nueva presidencia o un esquema que contenga a las distintas corrientes sin bloquear el funcionamiento del organismo.

Por el momento, Suescun permanece al frente del Foro, con el conflicto abierto. La paridad muestra que la disputa interna ya no se limita a los órganos partidarios y que el territorio también se convirtió en un espacio de negociación por el rumbo que la UCR bonaerense buscará tomar hacia 2027