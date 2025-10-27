La Libertad Avanza, con y sin Diego Santilli: las claves de la remontada histórica en Buenos Aires

La Libertad Avanza tendrá dos fotos bien distintas para el anuario 2025 de la provincia de Buenos Aires : la de la catástrofe electoral del 7-S en la que perdió por 14 puntos frente al peroniso y la de la remontada en los comicios nacionales de este 26 de octubre en los que, con Diego Santilli a la cabeza, ganó con más de 41 puntos.

Se trata de un cambio sustantivo en el ánimo de la alianza PRO - libertaria , que encaró una fuerte campaña en el conurbano, donde hubieron 9.370.694 personas en condiciones de votar. De ese universo, LLA consideraba que había, al menos, 1,9 millón que usualmente lo acompaña en las urnas y que en septiembre no fue a sufragar. Excepto en la Tercera sección -donde volvió a perder-, LLA logró el triunfo en las otra siete secciones electorales, incluso en la Primera, donde hace un mes y medio había caído por 11 puntos de diferencia.

No obstante, fuentes del espacio consultadas por Letra P sostuvieron que la clave del triunfo frente a FP en la provincia que concentra el 37% del padrón nacional se dio por las buenas elecciones que los libertarios hicieron en municipios grandes: vencieron en La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Olavarría, Azul, Campana, Zárate, Alvarado, Monte, Chascomús, Madariaga, Necochea, Balcarce, San Ándres de Giles, San Antonio de Areco y en algunos distritos del conurbano. Se pintó la provincia de violeta.

LLA caminó aquella campaña bajo la consigna “ Kirchnerismo Nunca Más ”, un controvertido eslogan que no arrojó los frutos que esperaba. El 7 de septiembre el peronismo aplastó a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires . Los datos oficiales del escrutinio revelaron un triunfo tan contundente como inesperado de Fuerza Patria , que se imponía sobre el partido de Javier Milei por más de 14 puntos: 47,28 % (3.820.119 votos) a 33,71 % (2.723.710 votos).

Ese guarismo surgió del recuento general de las ocho secciones electorales, donde la Casa Rosada sólo pudo celebrar en la Quinta y la Sexta, mientras que en todas las demás cayó de manera categórica. Los triunfos más significativos se dieron en el conurbano bonaerense: en la Tercera, Fuerza Patria ganó por 25 puntos y en la Primera, por 11.

Aquellos resultados tendrán un fuerte impacto en la nueva Legislatura bonaerense: desde el 10 de diciembre, el peronismo se quedará con 34 de las 69 bancas en juego, en tanto LLA obtuvo 26, las terceras fuerzas cosecharon siete butacas y la izquierda, dos. El catastrófico resultado obligó al Gobierno a rediscutir el liderazgo político provincial: se amplió la mesa bonaerense a todos los sectores que componen la alianza electoral y se pensó en una campaña sectorizada, sin actos estridentes ni caravanas multitudinarias. Se iba a apostar a pequeñas reuniones entre los candidatos y algunos sectores: el agro, la industria y la juventud.

Libertad Avanza búnker La Plata 15 El búnker de Javier Milei en la derrota del 7 de septiembre.

La nueva campaña de La Libertad Avanza

Se sumaron Santiago Caputo, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich y José Luis Espert al esquema de conducción, con el ya anunciado candidato que disputaría la pelea mayor de octubre. Pero pasaron cosas: el narcoescándalo obligó al economista a bajar su candidatura y LLA entró en zona oscura. Estuvo sin brújula durante un par de semanas hasta que la Justicia oficializó la candidatura de Santilli como número uno de la lista, por sobre Karen Riechardt, que secundaba al economista. A partir de ese momento el PRO recobró cierta vitalidad y lideró la campaña, con Santilli a la cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarenReichardt1/status/1982593674325496307&partner=&hide_thread=false En el búnker esperando resultados @diegosantilli pic.twitter.com/IV04ifrpxk — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 26, 2025

El principal objetivo para la remontada fue hacer pie en el conurbano. El PRO lideró la segunda mitad del proceso, primero en el interior y luego fuertemente en tierra pantanosa para LLA, donde, en las elecciones provinciales de este año, perdieron frente al peronismo por 11 puntos en la Primera sección electoral y por 25 en la Tercera. Allí fue Santilli a tratar de encabezar la remontada para los comicios nacionales de este 26 de octubre, y lo logró.



Tres casos testigo: en Tres de Febrero, el distrito de la primera sección electoral donde había ganado 46 a 42 % en septiembre, ahora estiró la diferencia y se impuso por 43 a 38 %. En Morón, también en la Primera, pudo revertir la derrota de 44 a 39 % del 7-S e imponerse por 43,17 a 38,11 %. Y en Quilmes, Tercera sección, achicó la diferencia: la derrota por 17 puntos en septiembre frente al peronismo de Mayra Mendoza pasó a la mitad: ocho puntos.



También lo hizo en el interior, donde buscó captar el voto que apoyó a Somos Buenos Aires, Hechos y otros espacios de centro el 7-S. En Junín, donde LLA había quedado tercera en los comicios provinciales detrás del peronismo ganador y de Somos, que fue segundo, ahora el partido de Milei le ganó a Fuerza Patria: 48,06 a 34,82 %. En Bahía Blanca la diferencia sobre Fuerza Patria fue enorme, por ocho puntos más que el mes pasado: 54,08 contra 26,34 de FP.

La remontada histórica de La Libertad Avanza para el 26-O

Nadie, ni la propia alianza LLA, esperaba los números que se dieron este domingo. La pelea voto a voto hasta entrada la noche entre Santilli y Jorge Taiana puso a la tropa amarilla y violeta exultante, festejando en todos los distritos grandes de la provincia. El resultado final le dio una foto impesada a El Colorado, que había asegurado que con bajar la diferencia a un dígito se conformaba. Se trata de un batacazo histórico, de una foto que nadie imaginó y que significa un F5 para los dos años que vienen, en los que Santilli seguramente se posicione como la figura más fuerte del Gobierno en la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1982611239542178281&partner=&hide_thread=false ¡HICIMOS HISTORIA EN LA PROVINCIA!



Gracias a todos los bonaerenses que defendieron las ideas de la libertad.



Tremendo apoyo al proyecto del Presidente Milei. ¡Esto recién empieza!



Y está claro que La Libertad Avanza y la Argentina no retrocede. pic.twitter.com/xrklaesAx5 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 27, 2025

LLA consiguió más del 41% de los votos y así ingresará 17 bancas a la Cámara de Diputados del Congreso, sobre las 35 que Buenos Aires ponía en juego. Detrás suyo quedó Fuerza Patria, con poco más del 40% y tendrá 16 escaños. El último frente en acceder al Congreso es el FIT, con el 5% de los votos, que ocupará dos bancas.

Santilli ganó en siete de las ocho secciones electorales bonaerenses, a caballo del candidato que en 18 días pudo levantar una campaña en la que el Gobierno no encontraba el rumbo. Santilli le devolvió el pulso a LLA en la provincia, que agonizaba hace tan solo un mes.