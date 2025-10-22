Sprint final: Diego Santilli busca el voto de JxC en el conurbano y el de Somos en el interior

El primer candidato de LLA estará este miércoles en Merlo, San Martín y Vicente López, mientras que el jueves cerrará sus recorridas bonaerenses de Campana, Zárate y Junín, antes de viajar a Rosario para acompañar al Presidente en el cierre nacional .

Según pudo saber Letra P , el objetivo de Santilli es reforzar todo lo que pueda en la Primera sección -LLA perdió por 11 puntos en septiembre- y buscar en el interior productivo de Buenos Aires (Segunda y Cuarta) el respaldo de un electorado que le fue esquivo el 7-S, y que prefirió las opciones de centro como Somos y Hechos.

Las paradas de este miércoles en los tres municipios del conurbano serán con vecinos víctimas de la inseguridad, uno de los puntos que el Colorado viene marcando en sus apariciones públicas. Su discurso se apoya en la expertise del PRO en esa materia, con él como exministro de Seguridad de CABA y Cristian Ritondo en la provincia.

Es una sección difícil para el Gobierno, en la que estimaba hacer una elección provincial pareja el mes pasado, que terminó con un durísimo golpe. La derrota de Diego Valenzuela frente a Gabriel Katopodis por más de 11 puntos hizo que LLA debiera reformular la estrategia y salir a recuperar algo de ese terreno perdido, descontando que en la Tercera la diferencia con el peronismo será más amplia (en septiembre fue de 25 puntos).

Pablo Petrecca Pablo Petrecca, intendente de Junín

LLA va por el voto Somos

Luego, el jueves, Santilli cerrará la campaña bonaerense visitando tres distritos gobernados por el PRO. Primero irá a Campana, cuyo intendente es Sebastián Abella; más tarde estará en Zárate, tierra del ritondista Marcelo Matzkin, y finalmente llegará a Junín, donde lo espera Pablo Petrecca, quien no firmó la alianza pro libertaria y encabezó la boleta de Somos Buenos Aires el 7-S.

Allí Santilli tiene la tarea de seducir al votante de centro apoyado en el voto útil, anteponiendo modelos nacionales. En su espacio creen que ese electorado está más cerca suyo que del peronismo y que puede conseguir algo que le sirva para descontar. Como contó Letra P, el objetivo del Colorado es llevar a un dígito la diferencia con Fuerza Patria.