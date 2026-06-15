Para Fernando Gray, Axel Kicillof es "el único" candidato presidencial del peronismo

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray , afirma que Axel Kicillof es “el único candidato que tiene hoy el peronismo” para enfrentar a Javier Milei en 2027 y admite tener “un equipo armado para gobernar el municipio”, independientemente de su persona.

Su movimiento se inscribe en la línea del enfrentamiento que mantiene desde hace años con Máximo Kirchner y La Cámpora. La misma razón lo acerca al gobernador de Buenos Aires.

El Gray de 2026 le da otra vuelta de llave al dirigente que en octubre pasado armó rancho aparte, compitió con lista propia bajo el sello Unión Federal y le mordió casi 80.000 votos a Fuerza Patria en las legislativas. Aquel movimiento, que contribuyó a la derrota de la lista armada por el kirchnerismo para enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) por apenas 46.600 sufragios, fue la expresión más visible de un distanciamiento con Kirchner, que llevaba años cocinándose.

El origen del conflicto se remonta a 2021, cuando el hijo de la expresidenta intentó hacerse de la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense. Gray fue el único intendente que se plantó. Presentó una demanda judicial, cuestionó los padrones y reclamó internas transparentes. El costo fue alto: quedó aislado del esquema mayoritario del peronismo y pasó años definiéndose como una “"tercera opción” entre La Cámpora y el kicillofismo. Hasta enero de este año, descartaba integrar el Movimiento Derecho al Futuro : “Tengo diálogo institucional con él (Kicillof), con los ministros, pero no soy de su movimiento”, decía en público.

Pero el acercamiento no fue repentino. En diciembre pasado, Gray se mostró junto al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , principal operador político de Kicillof, en un homenaje a Manuel Dorrego en el cementerio de la Recoleta. La imagen generó especulaciones y Gray se encargó de desactivarlas. En febrero, el intendente de La Plata , Julio Alak -uno de los referentes del kicillofismo territorial-, lo recibió en el Palacio Municipal de la capital bonaerense y lo definió como “uno de los dirigentes más prestigiosos de la provincia de Buenos Aires”.

Pese al ajuste nacional, la caída de la coparticipación y la baja recaudación, los intendentes del conurbano aseguran que pagarán los aguinaldos sin sobresaltos Además, buscan acumular recursos para llegar fortalecidos al 2027 https://t.co/PYLDtMNVBH @Macarena_ram pic.twitter.com/keLzJKnIUf

Cerca de Axel Kicillof

Ahora, Gray habla de “vínculo fluido” con el gobernador y sus ministros, reconoce conversaciones con Kicillof y con la vicegobernadora Verónica Magario sobre el futuro partidario y sostiene que el peronismo necesita “enfocar mejor, conectar con la población y presentar una buena oferta electoral” con el gobernador a la cabeza. “Para enfrentar a un gobierno con una agenda potente, tenés que tener un candidato instalado. No te podés poner a instalar candidatos seis meses antes”, razonó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fernandogray/status/2061568476876063000?s=20&partner=&hide_thread=false En #EstebanEcheverría no cobramos la tasa vial sobre los combustibles. Es una decisión que tomamos para que quienes viven, trabajan o transitan por nuestro distrito puedan ahorrar cada vez que cargan nafta o gasoil. Por eso, los invito a elegir nuestras estaciones de servicio y… pic.twitter.com/ktUP4OlKOP — Fernando Gray (@fernandogray) June 1, 2026

La ley que limita las reelecciones de intendentes a dos mandatos consecutivos sigue sin modificarse pese a los intentos del propio oficialismo bonaerense. Cuando le preguntaron por el tema, Gray respondió que “es un tema que va a tener que tratar la Legislatura” y que acatará lo que determine. La frase tiene más de resignación que de expectativa. Con la Comisión de Reforma Política del Senado en manos de Malena Galmarini -cuyo espacio fue el impulsor original de la restricción- las chances de un cambio antes de 2027 son escasas.

La mira en 2027

Gray empieza a ordenar la salida del municipio. Aseguró que tiene “un equipo armado y equipado para gobernar” independientemente de su persona y anticipó que se presentará en las próximas elecciones, aunque para otro cargo.

En ese marco, se acerca a Kicillof, pero le pone precio al apoyo. Le reclama al gobernador bonaerense “más esfuerzo en poner en la agenda pública lo que está pasando” y le exige presencia territorial. “El gobernador tiene que recorrer el país. Tiene que estar en contacto con la gente de todas las provincias”, dijo.

En cuanto a su propio futuro, anticipó que buscará un cargo en las elecciones de 2027. “Batallas voy a dar porque con este gobierno no estoy de acuerdo”, afirmó.