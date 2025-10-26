Batacazo: Diego Santilli remontó la paliza del 7-S y le gana al peronismo en Buenos Aires

En la primera elección legislativa con Boleta Única Papel celebrada este domingo en todo el país, en la provincia de Buenos Aires se impuso el candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli, que con el 41,53 % de los votos superó por menos de un punto al postulante de Fuerza Patria, Jorge Taiana (40,84 %).
Se trata del resultado más inesperado del país: en la previa, LLA corría segunda y por amplio margen, según lo indicaban todas las encuestas. Reducir la brecha a un dígito con el peronismo fue el objetivo central que trazó Santilli cuando asumió la conducción de la campaña mileísta y el primer lugar de la lista tras el escándalo narco protagonizado por José Luis Espert. No solo lo consiguió: dio vuelta la elección en la provincia.
La izquierda tercera, Randazzo quinto
Los resultados con el 95 % de las mesas escrutadas también despejaron con claridad la incertidumbre previa sobre el tercer lugar: el Frente de Izquierda, la lista que encabeza Nicolás Del Caño, alcanzó el 5,03 % de los votos (casi un punto más que el 7-S) y superó el piso necesario para ingresar al Congreso de la nación.
El reverso de la buena elección de la izquierda fue el quinto puesto de Provincias Unidas, con Florencio Randazzo a la cabeza, que en los papeles disputaba la tercera posición. No solo no la alcanzó, sino que con el 2,45 % de los votos fue superado incluso por el abogado mediático Fernando Burlando, de Propuesta Federal para el Cambio (2,79 %) que estuvo cerca de alcanzar el piso electoral de 3 % necesario para tener representación parlamentaria.