Conurbano y TV: Santilli apela a la campaña tradicional para achicar la diferencia con el peronismo

Desde que la CNE lo confirmó como el primero de la lista de La Libertad Avanza , Diego Santilli se puso la campaña al hombro al estilo tradicional: caminatas, reuniones con vecinos y presencia en los medios. Los próximos diez días el Colorado pondrá el foco en el conurbano , donde el Gobierno perdió votos entre 2023 y el 7 de septiembre.

Es un territorio donde a LLA le costó hacer pie en la campaña bonaerense y un lugar que evitó hasta la semana pasada. El escape en moto de José Luis Espert en Lomas de Zamora y el acto de cierre en Moreno no son buenos recuerdos para los libertarios, que ahora ven en Santilli la oportunidad de recuperar algo de los 1.900.000 votos que, estiman, el universo JxC/LLA perdió en los últimos dos años.

La conducción libertaria se subió a la Santilleta y confía en que uno de los impulsores de la fusión del PRO con el partido de Javier Milei puede achicar el margen de 13 puntos que separó a la alianza del peronismo en septiembre. Para ello, habrá una fuerte presencia de Santilli en municipios de la Primera y Tercera sección electoral, donde arrasó Fuerza Patria .

Entre las secciones del norte, el oeste y el sur del conurbano bonaerense suman 9.370.694 las personas en condiciones de votar. Poco menos de diez millones de electores que, en abrumadora mayoría, eligieron al peronismo en las elecciones provinciales: Fuerza Patria le sacó 11 puntos de diferencia a LLA en la Primera y 25 en la Tercera.

En ese barro empezó a caminar Santilli este lunes, cuando visitó la ciudad de Quilmes, gobernada por la camporista Mayra Mendoza. Las recorridas, caminatas y reuniones con vecinos continuarán hasta el cierre de campaña, porque su equipo entiende que ese es el lugar donde el oficialismo puede descontar. Como contó Letra P, el objetivo es bajar la diferencia con el peronismo a un dígito.

Cuando todavía no era el primero de la lista, Santilli ya había visitado el interior. Estuvo en la Sexta sección el fin de semana previo a la caída en desgracia de Espert, con una visita a Tres Arroyos y Puán; siguió en Olavarría hasta que explotó el narco escándalo. Tras la renuncia del hasta entonces primer candidato, LLA le levantó la mano al Colo como nuevo número 1 y lo empujó a la cancha: debutó con Milei en una recorrida en Mar del Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1975637698963775833&partner=&hide_thread=false Sabemos todo lo que se hizo y también lo que falta. Hoy, en Mar del Plata, con una inversión de USD 300 millones se inauguró la planta procesadora de alimentos más moderna de Latinoamérica, que va a producir y exportar desde la Provincia y generará 3000 puestos de trabajo.… pic.twitter.com/0TLHTc45Bx — Diego Santilli (@diegosantilli) October 7, 2025

En la boleta no, en la tele sí

Santilli ya sabe que, a pesar de ser la CNE la que lo subió al primer lugar de la lista, su cara no estará en el cuarto oscuro porque el mismo organismo revocó el pedido del Gobierno para que se reimprimieran las boletas en las que figura Espert. Por eso, además de sumar recorridas por el conurbano, el candidato prolibertario tendrá una fuerte presencia en los medios de comunicación, sobre todo en televisión.

Así comenzó el fin de semana pasado, en los principales canales y radios que transmiten vía YouTube -aún en los que no son afines al Gobierno-, donde profundizó la narrativa libertaria y bajó el mensaje de Milei: que el esfuerzo valga la pena. LLA sabe que su candidato tiene experiencia en los medios y varias campañas en el lomo, por algo insistió tanto en que fuera él quien encabezara la nómina y no aceptar el fallo del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, para que fuera Karen Richnard la 1.

De hecho, cuando había todavía alguna posibilidad de que se hiciera lugar al pedido de reimpresión de boletas, la figura de la exvedette tambaleó, y crecieron las chances de que los dos primeros que originalmente eligió Milei para la boleta violeta fueran bajados. Tras la resolución de la CNE, el rostro de Santilli no estará en el papel, pero se verá cada vez más en los medios de comunicación. De hecho, el Colorado insistirá en un debate público con el candidato de FP, Jorge Taiana.

Santilli-010 Diego Santilli.

La entronización del Colorado

Minutos después de la renuncia de Espert, todo el PRO y LLA subieron al ring a Santilli, para olvidar rápidamente el escándalo que vincula al economista con el narcotráfico y oxigenar la campaña con la figura del Colo. Milei lo llevó a Mar del Plata, lo abrazó a la causa y lo bancó públicamente. Esa química también se vio en San Nicolás, donde Santilli acompañó a Milei al cierre del acto en Sidersa, una de las primeras industrias incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1976751657955606635&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei con los candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires, Diego Santilli y Karen Reichardt. LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE!!!



San Nicolás, Provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/CplKNDHpbP — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 10, 2025

Las próximas paradas serán en Tres de Febrero, no se descarta algún otro municipio de la Tercera sección electoral, y luego el cierre de campaña con el Presidente en Ezeiza, el próximo miércoles 22 de octubre. Es en esos distritos donde LLA afirma que está la llave para descontar puntos con el peronismo y achicar la brecha de septiembre.