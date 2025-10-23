Diego Santilli refuerza tres municipios PRO antes del cierre en Rosario con Javier Milei

Forma parte de la estrategia que la mesa bonaerense pro libertaria estipuló en las últimas semanas para que el Colorado se pusiera al hombro la campaña bonaerense en distritos que le fueron esquivos a LLA y en otros que, creen, podrían seducir al electorado de Somos Buenos Aires , que hizo una buena performance en septiembre, por caso, en la Cuarta sección.

Durante la mañana, Santilli estuvo en Junín, donde compartió un encuentro de alrededor de una hora y media con el intendente jorgemacrista Pablo Petrecca en su despacho. Una particularidad: no hubo foto. El jefe comunal encabezó la boleta de Somos Buenos Aires en la Cuarta sección electoral, tras rechazar el acuerdo entre LLA y el PRO que impulsó fuertemente el diputado que lo visitó este jueves.

El intendente buscó recomponer las relaciones con la Casa Rosada tras los comicios del 7 de septiembre y consiguió que el Gobierno nacional reactivara una obra en Junín que Petrecca pedía a gritos. Se trata del paso bajo nivel que dividía a la ciudad en dos y que estaba paralizada desde hacía dos años. El Ejecutivo habilitó los $7.500 millones. Santilli se reunió con Petrecca, que desde el 10 de diciembre -cuando sea senador provincial- buscará participar en un espacio de centro sin ir a la polarización extrema.

Así, el PRO podrá recuperar a un referente clave en la Segunda sección, o por lo menos eso es lo que el intendente pretende: un relanzamiento del partido como oposición constructiva. Todo se da en medio de un resurgimiento amarillo , con Mauricio Macri apuntalando a sus candidatos para el Congreso y la Ciudad y cierta expectativa de que su dirigencia forme parte de algunos de los puestos que quedarán vacantes en el gabinete de Milei.

¡LA OBRA ESTÁ EN MARCHA! Las grúas ya están en marcha y, después de casi dos años, la obra del paso bajo nivel se reanudó. Gracias a los vecinos y comerciantes del sector, a la Cámara de Comercio, la Federación de Fomentistas, la UOCRA, la empresa y los equipos municipales…

El timbreo de Campana y el cierre en Zárate

Más tarde, Santilli llegó a Campana, donde gobierna Sebastián Abella, un intendente del riñón del Colorado. Al viejo estilo macrista, ambos participaron de los famosos timbreos de las épocas doradas amarillas, con vecinos de ese municipio. También hubo tiempo para un almuerzo en Quinchos de Campana, donde comieron asado, acompañado con agua y gaseosas. Se sentaron en esa mesa, además del intendente y el candidato, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto.

Luego se trasladaron a Zárate, municipio que comanda el ritondista Marcelo Matzkin desde 2023, cuando derrotó a la peronista Agustina Propato. El jefe comunal trabaja codo a codo con el legislador provincial Matías Ranzini y responde al presidente del partido en Buenos Aires, Ritondo. En ese municipio hubo charlas con vecinos, tal como Santilli hizo este miércoles en Merlo, San Martín y Vicente López, con el eje discursivo puesto en la seguridad. En este último municipio el Colorado recibió el respaldo de la intendenta y vicepresidenta del PRO, Soledad Martínez.

La reunión tuvo lugar ayer por la tarde, horas antes del encuentro que mantuvo Santilli con el expresidente Macri y los principales candidatos del PRO, donde recibieron el apoyo formal del presidente del partido. Hoy, por último, Santilli acompañará a Milei en el cierre nacional que está estipulado para las 19 en la provincia de Santa Fe, en el parque España, Rosario. Se trata de un sitio ya utilizado en recorridas del Presidente en 2021 y 2023, donde estará acompañado por buena parte de su gabinete y militancia.