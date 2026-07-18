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Karina Milei va con línea de cinco a Buenos Aires

Apuesta a nombres fuertes para ganar municipios estratégicos. Un exgobernador, un exfutbolista, un licenciado en política, una exvedette y un tapado famoso.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Karina Milei, con línea de cinco en la provincia de Buenos Aires

Karina Milei, con línea de cinco en la provincia de Buenos Aires

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Juan Rubinacci

Asoman las figuras del secretario de Turismo, Daniel Scioli; la diputada exmodelo Karen Reichardt; el excapitán de River Plate Oscar Ahumada; el dirigente Gonzalo Santamarina -tataranieto de Ramón Santamarina, el emblemático peón que se convirtió en uno de los terratenientes más poderosos de la Argentina- y un tapado, del que el mileísmo se guarda el nombre y que -afirma- tiene alto nivel de conocimiento en el electorado. En todos los casos, son hoy los elegidos para pelear intendencias importantes en la madre de todas las batallas.

A la par el armado conducido por Sebastián Pareja, el coronel de Karina Milei en Buenos Aires, deberá negociar cuidadosamente en cada municipio con estructuras locales que controlan el PRO, la UCR y vecinalismos, a los que quiere abrazar para sacar al peronismo del gobierno provincial.

Daniel Scioli.

Daniel Scioli.

Daniel Scioli y Karen Reichardt, a la cancha

Una versión empezó a correr hace tiempo, aunque el protagonista le baje el tono: Daniel Scioli podría ser candidato a intendente de Mar del Plata. No es un objetivo que el exgobernador bonaerense tenga entre sus prioridades, pero la Casa Rosada ve en él un triunfo seguro en La Feliz. Tampoco será una tarea sencilla, teniendo en cuenta que el PRO y la UCR gobiernan en coalición ese distrito hace más de diez años y no despejarán el camino al sillón municipal tan fácilmente.

El control territorial del intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro y del senador radical Maximiliano Abad, que ya camina la ciudad con intenciones de competir, son un factor ineludible para LLA. Una aventura electoral del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes deberá pasar por una compleja negociación. Scioli tiene una alta aprobación en la ciudad y sintonía fina con el círculo rojo marplatense.

La diputada Reichardt, lanzada a la política en la última campaña electoral de LLA, buscará ser candidata en Lomas de Zamora, histórico bastión peronista que gobierna Federico Otermín. El Gobierno sabe que es una cancha difícil, pero apostará por la exvedette y conductora de TV para hacer sombra y conseguir votos en uno de los distritos con mayor cantidad de electores de la provincia.

Karen Reichardt.

Karen Reichardt.

Ahumada, un Santamarina y un tapado

Ahumada se sumó a LLA en marzo de este año. Trabaja de empresario desde su retiro como futbolista profesional y se define como emprendedor. Célebre por calificar de “silencio atroz” la respuesta de la hinchada de River en una serie de Copa Libertadores contra San Lorenzo, es una fija para disputar la intendencia de Zárate, donde gobierna Marcelo Matzkin, hombre de Cristian Ritondo. Será uno de los municipios donde habrá tensión entre amarillos y violetas: el ritondista tiene posibilidad de ser reelecto, pero el mileísmo consideran que no está haciendo una buena gestión y pondrán en la boleta al exjugador.

Gonzalo Santamarina es el dirigente más competitivo de LLA en Tandil. En pandemia, el tataranieto de Ramón armó Acción Tandilense, un espacio vecinalista que buscaba enfrentar al kirchnerismo. El partido se presentó a las elecciones 2021 con boleta corta, aunque sin el acompañamiento necesario para meter un concejal. Dos años más tarde, Karina Milei lo convocó para ser candidato a intendente y el espacio obtuvo dos bancas en el Concejo Deliberante.

Sebastián Pareja y Oscar Ahumada.

Sebastián Pareja y Oscar Ahumada.

Santamarina fue designado jefe regional de la ANSES en Tandil cuando Javier Milei llegó a la Presidencia y disputará el sillón municipal que dejará vacante el histórico Miguel Lunghi. El funcionario buscará repetir la historia de su bisabuelo, quien fue intendente entre 1912 y 1917. LLA prepara un apellido ultraconocido en Bahía Blanca que guarda bajo llave desde hace siete meses. Es un municipio de los más importantes en términos electorales que ya considera ganado, aunque tiene al diputado provincial Oscar Liberman como Plan B.

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La Casa Rosada sabe que no puede ganar la Gobernación si no triunfa en distritos clave. A Mar del Plata, Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Tandil, hay que sumarle un par del conurbano y La Plata. En la capital bonaerense LLA apunta al diputado Juan Osaba y al bullrichista Juan Pablo Allan. Lo definirán las mediciones cuando llegue el momento. En Lanús jugará Diego Kravetz, el funcionario de la SIDE con origen en el PRO que ya condujo ese distrito durante la licencia de Néstor Grindetti.

Quilmes es un distrito que está en observación. El representante de Las Fuerzas del Cielo Nahuel Sotelo tiene su base en ese municipio pero su postulación no está confirmada. En San Martín, jugará el concejal y relator de Boca Juniors Daniel Mollo, mientras que en Tres de Febrero decidirá el senador Diego Valenzuela. Podría candidatearse allí su esposa, la exlegisladora y expresidenta del PRO bonaerense Daniela Reich.

La Matanza es una incógnita. Es el municipio con mayor densidad electoral del país, gobernado históricamente por el justicialismo. La concejal Leila Gianni buscará una candidatura. Responde a Milei, pero no al armado parejista, espacio del que se fue cuando rompió el bloque libertario. En esa estructura coordina el diputado provincial Luis Ontiveros. Sobrevuela el nombre del influyente empresario Gustavo Grobocopatel.

LLA cree que, a esos distritos, hay que sumarle los municipios que ya ganó en las dos elecciones del año pasado, tanto en las provinciales como en las nacionales. A saber: General Villegas, Morón, Pinamar, San Antonio de Areco, Nueve de Julio, Balcarce, Campana, Coronel Rosales, Puán, San Pedro, Villa Gesell, Necochea, Lincoln, Coronel Dorrego, Adolfo Alsina, Azul, Capitán Sarmiento, Coronel Pringles y Saavedra.

El dilema de los municipios PRO y UCR

LLA probablemente dispute intendencias que son gobernadas por el PRO y la UCR si el candidato a la Gobernación es Santilli. Esa decisión pondrá en aprietos a dirigentes del macrismo como Soledad Martinez (Vicente López) y Pablo Petrecca (exintendente de Junín). Se trata de jefes territoriales a los que no les darán la lapicera de las listas si quieren imponer sus apellidos en el tope de la boleta. Lo mismo sucede con Ramón Lanús en San Isidro.

En todos esos distritos, LLA tiene candidatos para disputar la intendencia. Si no lo hace, será porque en el marco de la negociación, los violetas saldrán favorecidos en las nóminas para los Concejos Deliberantes. Advierten que en Junín podría jugar la exsenadora provincial Malena Baro y en Vicente López, Luis Palomino.

Mauricio Macri, junto a Soledad Martínez y Pablo Petrecca.

Mauricio Macri, junto a Soledad Martínez y Pablo Petrecca.

Juventud divino tesoro

El último punto de la estrategia electoral libertaria será recuperar algo de la juventud perdida. En 2023, ese universo fue la base más sólida de LLA para la llegada de Milei al poder, pero dos años más tarde ese electorado se dispersó. Por eso, el karinismo lanzó una escuela de formación liberal para jóvenes dirigentes y busca, en la Legislatura bonaerense, bajar de 25 a 18 años la edad para acceder a una banca en los Concejos Deliberantes.

Una encuesta del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) le consultó a chicos de entre 16 y 24 años de barrios postergados del conurbano a qué fuerza votarían. Un 67% respondió que lo haría por el peronismo y el 25% a LLA. Del universo joven que ya votó a Milei en 2023, sólo el 57% repetiría el voto, es decir, el Presidente perdió al 43% de ese universo. El objetivo del partido será transformar el respaldo militante de las universidades y el territorio en participación institucional, para ampliar la presencia de dirigentes jóvenes en la política local.

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