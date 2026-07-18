Joaquín Benegas Lynch, entre la rosca en Entre Ríos y la alianza con Rogelio Frigerio

Joaquín Benegas Lynch mira hacia 2027 con la convicción de que Javier Milei será reelecto. El senador por Entre Ríos es una de las voces libertarias que más abraza la doctrina del Presidente. Por su contacto directo con la conducción nacional de La Libertad Avanza y por su rol de legislador, le saca el cuerpo a la rosca partidaria provincial.

De presencia muy esporádica en actividades políticas en tierras entrerrianas, el hermano del diputado Bertie Benegas Lynch se concentra en su papel en la cámara alta y en su agenda en Buenos Aires . Desde su banca, milita los proyectos que envía el Poder Ejecutivo y presenta iniciativas propias siempre vinculadas a asuntos en los que se siente cómodo por su origen ruralista: el agro y la actividad productiva.

Su foco en esa agenda no lo excluye de ser protagonista de otro tipo de debates, como ocurrió con la reforma laboral, que defendió en el recinto y ante los medios de comunicación. Ahora, forma parte del equipo que está al frente de la elaboración del proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y respalda la reforma política que el Gobierno impulsa en el Congreso.

Según explican en su entorno, Benegas Lynch evade la rosca porque entiende que es una práctica de “la vieja política”. Está al tanto de la interna partidaria en la provincia -que tiene enfrentado al diputado Beltrán Benedit con la conducción de Roque Fleitas -, pero elige no tomar posición, aunque, aseguran, tiene buena relación con todos.

Esa característica le valió haber sido el enviado de Karina Milei a la provincia el año pasado, cuando la pugna escaló en la previa de las elecciones legislativas y el partido no encontraba la válvula de salida.

Tras el triunfo libertario en las elecciones legislativas de 2025, su rol en el Senado lo confirmó como el referente libertario más importante de la provincia. En el recinto, trabaja en sintonía con su compañera de banca Romina Almeida y tiene muy buen diálogo con la jefa de bloque, Patricia Bullrich, y con Agustín Monteverde.

Su rol en Entre Ríos

La decisión de concentrarse en su agenda legislativa ubica al senador fuera de las reuniones políticas locales. Probablemente durante la próxima campaña electoral esa ausencia se revierta. Mientras tanto, viaja a la provincia solo los fines de semana y se resguarda con su familia en La Paz, de donde es oriundo.

Cuando se conoció la denuncia por enriquecimiento ilícito sobre Manuel Adorni, la crisis rozó al senador con un señalamiento sobre una propiedad que compró en su ciudad y que no figuraba en su declaración jurada. Ante Letra P, Benegas Lynch confirmó la operación y aseguró que se plasmará en la próxima declaración jurada, porque la escritura se concretó la semana pasada. Personas al tanto de la operatoria apuntan que, a diferencia del exjefe de Gabinete, el caso del legislador entrerriano dista bastante de ser el de una persona que no tendría forma de sustentar sus inversiones.

El nieto del prócer libertario se dedicó siempre a los negocios agropecuarios y desembarcó en la política por un pedido directo de Milei. Resistió a ese clamor en 2023, pero en 2025 decidió dar el paso para “luchar desde adentro”. “Nunca pensó que podría ver en Argentina las ideas del liberalismo y por eso aceptó, pero no tiene aspiraciones políticas”, comentó a este medio una persona que dialoga a diario con él.

Su futuro político y la alianza con Rogelio Frigerio

Benegas Lynch pone su procedencia “del sector privado” como escudo ante cualquier señalamiento que lo acerque a la casta. Aunque su figura es la más importante a nivel provincial del universo violeta, rechaza la candidatura casi natural que lo posiciona como el nombre libertario para la gobernación en la provincia. Su entorno jura que le aburre hablar de eso y que no quiere ser gobernador. Ni en 2027 ni en 2031.

Según comentan cerca suyo, tiene una buena relación con Rogelio Frigerio y cree que LLA debería acompañarlo si el gobernador busca su reelección, siempre y cuando el mandatario siga alineado con el proyecto del Gobierno. “Mientras representen las ideas de la libertad, definitivamente son positivas esas alianzas”, aseguró el senador ante Letra P.

Benegas Lynch considera que Frigerio heredó “una provincia diezmada”, pero valora que la gestión de Juntos esté en sintonía con las prioridades de la Casa Rosada. “Espero que se focalicen en reducir más el gasto estatal y los roles del Estado”, apuntó. En ese sentido, consideró positiva la reforma previsional que impulsa el Ejecutivo entrerriano y el Senado provincial aprobó el miércoles pasado.