Diego Santilli gobernador: cómo enamorar a Karina Milei sin sacarse la camiseta del PRO

Diego Santilli no oculta sus intenciones de gobernar la provincia de Buenos Aires , algo por lo que trabaja desde hace años, primero con el PRO y ahora con La Libertad Avanza . Dos elecciones legislativas ganadas con su rostro en la boleta -la última, un batacazo - y una figura instalada en el electorado le aportan un volumen que le permite competir.

Desterrar al peronismo de su bastión es la gran obsesión de Javier Milei , quien tendrá la palabra final en la elección de su candidato para la madre de todas las batallas. El Colorado no tiene el camino despejado: La Libertad Avanza (LLA) quiere un apellido propio, todo violeta, para ese lugar, e impulsa al presidente del partido en Buenos Aires y mano derecha de Karina Milei, Sebastián Pareja .

La particularidad del caso es que, lejos de haberse convertido en una rivalidad, la secretaria general de la Presidencia mantiene una excelente relación con el ministro del Interior, con quien comparte la mesa política nacional del partido. Ambos fueron parte de la construcción del frente electoral que perdió feo contra el peronismo en las elecciones de septiembre y que sorpresivamente ganó las nacionales de octubre. Si bien Santilli fue el primer promotor de la convergencia entre violetas y amarillos, esas negociaciones incluyeron a Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro por el PRO y a Pareja y Lule Menem por la Casa Rosada .

La caída en desgracia de José Luis Espert , el candidato libertario elegido por el Presidente para la elección nacional, significó un giro inesperado en la vida política de Santilli. El hombre del PRO ya había sido el rostro ganador de las legislativas de 2021, cuando venció a la peronista Victoria Tolosa Paz ; pero jugó callado el primer tramo de la campaña 2025 desde el tercer lugar de la lista, detrás de Karen Reichardt . El escándalo narco que hundió al Profe puso a toda LLA a trabajar para que su lugar fuera ocupado por El Colorado.

Acostumbrado a los medios y a las campañas electorales, Santilli puso cuerpo y alma para la remontada y terminó siendo la cara de un triunfo histórico para el mileísmo. Premio y medalla: Milei lo nombró ministro del Interior. Desde entonces, fue uno de los que trabajó para reunir los votos de los gobernadores para la reforma laboral y los proyectos que empujaba el Gobierno . Este año seguirá trabajando en lo que le pida la Casa Rosada y sin caminar la provincia. Ponerse en modo candidato tiene más contras que pros.

Santilli entiende que no precisa una campaña permanente. Con su figura instalada en el electorado y los medios, tiene más para perder que para ganar si se expone demasiado. Un trabajo de hormiga que lo haga ganar mayor consideración en el planeta Milei le hará subir sus acciones. Mientras que algún error no forzado o quitar el foco de su tarea podría dejarlo en la banquina. Además, cerca suyo juran que tiene una excelente relación con Karina Milei, El Jefe, cerebro de los éxitos electorales que LLA celebró en 14 provincias el año pasado.

Milei Santilli Javier Milei y Diego Santilli

La camiseta amarilla, punto en contra

Uno de los síntomas que caracteriza a LLA es la desconfianza hacia cualquier dirigente que no pertenezca al partido. Más aún: en algunos casos, ni siquiera alcanza eso y el núcleo duro libertario pasa el scanner por el origen, los vínculos y las camisetas que cada figura vistió en el pasado. Santilli, de origen en el PJ y con más de 20 años militando en el PRO, no renuncia a su pertenencia partidaria ni reniega de su puesto en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta -dirigente al que Miei detesta-, a quien además acompañó en la aventura presidencial fallida de 2023.

Más allá de haber alineado a toda la tropa libertaria en el tramo final de la campaña 2025 y la afinidad construida con los violetas paladar negro, como el Gordo Dan y su tropa digital, para muchos del planeta libertario Santilli sigue siendo un advenedizo. El karinismo, que aceptará lo que El Jefe decida, no se explica por qué El Colorado todavía no se afilió a LLA ni pasó a sus legisladores bonaerenses al bloque que preside Agustín Romo. Cree que si quiere ser candidato a gobernador del espacio, en algún momento deberá hacerlo.

Santilli PRO Diego Santilli-PRO

Estratégico, Santilli piensa lo contrario: en su entorno dicen que seguir en el PRO le permite controlar a la tropa, evitando algún levantamiento amarillo, ya sea en la Legislatura o en algún distrito.



Su dirigencia repite que está muy bien considerado en la Casa Rosada y que se alineará a lo que decida el Presidente, desde impulsar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) -como advirtió- o trabajar en el proyecto que haga falta. Destacan que fue el primero que se ordenó detrás de Milei cuando ganó el ballotage y, como viene sosteniendo desde hace dos años, que buscará ser el candidato de la convergencia.

Con todo, la estrategia electoral que defina el gobernador Axel Kicillof para 2027 podría inclinar la balanza en la elección del candidato libertario. Si el mandatario bonaerense adelanta los comicios separándolos de los nacionales, Santilli podría tener más chances de ser el elegido. En cambio, si ambas elecciones se celebraran al mismo tiempo, el apellido Milei en la boleta -con el Presidente buscando la reelección- “podría tirar para arriba a cualquier apellido”, estima parte de la dirigencia confiada en la continuidad de la gestión libertaria. Por el momento, sólo especulaciones.