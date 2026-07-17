San Fernando: Eva Andreotti se encamina a suceder a su hermano

El intendente de San Fernando , Juan Andreotti, es uno de los 50 jefes comunales del peronismo que no podrán volver a presentarse en 2027 . Pero en el distrito todo se encamina para que su hermana, Eva Andreotti , sea la candidata para sucederlo en el cargo que anteriormente ocupó el padre de ambos.

El futuro del intendente, que forma parte de las filas del Frente Renovador, no está claro, aunque su jefe político, Sergio Massa, lo pone entre la palestra de nombres de posibles candidatos a gobernador el próximo año . Por ahora, Andreotti no toma el guante y se concentra en la gestión local y en poder retener el municipio en las próximas elecciones ejecutivas.

Eva Andreotti es secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del municipio y hermana de Juan. Fue la primera candidata a concejal en la pasada elección legislativa y se impuso con el 61% de los votos dejando lejos a La Libertad Avanza que, con la candidatura de Kevin Buj, llegó apenas al 27%.

Aunque no es oficial, todo se encamina a que sea la funcionaria municipal quien compita por el oficialismo local el próximo año para suceder a su hermano. De concretarse su candidatura y un triunfo, sería la tercera integrante de la familia Andreotti en gobernar San Fernando.

En 2011 Luis Andreotti padre llegó a la intendencia luego de vencer al histórico intendente Gerardo Amieiro , quien gobernaba el distrito desde 1995. En 2015 fue reelecto y en 2019 le dejó el paso a su hijo Juan, quien ganó la elección con el 62% de los votos. En 2023 reeligió y es por eso que, a partir de la ley que pone un tope de dos mandatos consecutivos a la reelección de los intendente, no podrá volver a presentarse.

La ficha que le pone Sergio Massa

El líder del Frente Renovador pone sobre la mesa el nombre de Juan Andreotti como una de las apuestas del espacio para ir por la gobernación bonaerense y suceder a Axel Kicillof. El otro nombre que suena en el FR es el de Sebastián Galmarini. El exministro de Economía rechazó ser él mismo una posibilidad y desde su entorno ya empiezan a mencionarlo como posible candidato a presidente del peronismo.

Sin embargo, Andreotti no sale del distrito y se enfoca en la gestión del municipio y en trabajar para garantizar un triunfo de su espacio en la elección ejecutiva del año que viene. En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el 26 de marzo, un periodista le preguntó si sería candidato a gobernador. La respuesta fue esquiva: "Soy parte de un espacio, respondo a un espacio político".

Sergio Massa y Juan Andreotti

En esa misma entrevista, agregó: “Todos tenemos que asumir responsabilidades para encontrar puntos de acuerdo. Lo que nos tiene que unir son ideas, o sea, que encontremos cinco políticas de estado, 10 políticas de estado, que nos una una gran mayoría. No hay que anteponer el nosotros por encima de las ideas, de los puntos de acuerdo”.