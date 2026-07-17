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DISCUSIÓN 2027

San Fernando: Eva Andreotti se encamina a suceder a su hermano

Encabeza la Secretaría de Desarrollo del municipio. En 2025 lideró la boleta para el Concejo y arrasó con el 61% de los votos. El intendente no puede buscar otra reelección.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
La dinastía continúa en San Fernando: Eva Andreotti se encamina a suceder a su hermano
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Todo queda en familia

Eva Andreotti es secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del municipio y hermana de Juan. Fue la primera candidata a concejal en la pasada elección legislativa y se impuso con el 61% de los votos dejando lejos a La Libertad Avanza que, con la candidatura de Kevin Buj, llegó apenas al 27%.

Aunque no es oficial, todo se encamina a que sea la funcionaria municipal quien compita por el oficialismo local el próximo año para suceder a su hermano. De concretarse su candidatura y un triunfo, sería la tercera integrante de la familia Andreotti en gobernar San Fernando.

En 2011 Luis Andreotti padre llegó a la intendencia luego de vencer al histórico intendente Gerardo Amieiro, quien gobernaba el distrito desde 1995. En 2015 fue reelecto y en 2019 le dejó el paso a su hijo Juan, quien ganó la elección con el 62% de los votos. En 2023 reeligió y es por eso que, a partir de la ley que pone un tope de dos mandatos consecutivos a la reelección de los intendente, no podrá volver a presentarse.

La ficha que le pone Sergio Massa

El líder del Frente Renovador pone sobre la mesa el nombre de Juan Andreotti como una de las apuestas del espacio para ir por la gobernación bonaerense y suceder a Axel Kicillof. El otro nombre que suena en el FR es el de Sebastián Galmarini. El exministro de Economía rechazó ser él mismo una posibilidad y desde su entorno ya empiezan a mencionarlo como posible candidato a presidente del peronismo.

Sin embargo, Andreotti no sale del distrito y se enfoca en la gestión del municipio y en trabajar para garantizar un triunfo de su espacio en la elección ejecutiva del año que viene. En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el 26 de marzo, un periodista le preguntó si sería candidato a gobernador. La respuesta fue esquiva: "Soy parte de un espacio, respondo a un espacio político".

Sergio Massa y Juan Andreotti

Sergio Massa y Juan Andreotti

En esa misma entrevista, agregó: “Todos tenemos que asumir responsabilidades para encontrar puntos de acuerdo. Lo que nos tiene que unir son ideas, o sea, que encontremos cinco políticas de estado, 10 políticas de estado, que nos una una gran mayoría. No hay que anteponer el nosotros por encima de las ideas, de los puntos de acuerdo”.

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El intendente no puede buscar otra reelección. Su futuro político, el alineamiento con Axel Kicillof y el apoyo a un candidato a gobernador.

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