Patricio Mussi refuerza su agenda con intendentes del conurbano mientras pierde centralidad en Berazategui

El exintendente de Berazategui, Patricio Mussi, intensificó su actividad política con una serie de encuentros con intendentes del conurbano, en un escenario político donde Carlos Balor -el intendente que completa el mandato del fallecido Juan José Mussi- consolida su liderazgo en el distrito con el respaldo de gran parte del oficialismo local.

En los últimos meses, Patricio Mussi mantuvo reuniones con los intendentes Gastón Granados ( Ezeiza ), Jorge Ferraresi ( Avellaneda ), Federico Otermín ( Lomas de Zamora ), Federico Achával ( Pilar ) y Nicolás Mantegazza ( San Vicente ). Para distintos dirigentes del peronismo bonaerense, esa agenda responde a la necesidad de fortalecer su construcción política fuera del distrito donde aspira a volver a competir.

La explicación surgió puertas adentro de Berazategui . Tras el fallecimiento de Juan José Mussi en noviembre de 2025, el oficialismo cerró filas detrás del intendente Carlos Balor , quien heredó la conducción política y territorial del municipio.

Según reconstruyó Letra P , buena parte de la estructura que durante décadas respondió al histórico jefe comunal se alineó rápidamente con Balor . "Hoy no estamos hablando de la elección, pero en el municipio todos queremos que sea Balor", reconoció un dirigente del oficialismo al medio.

La misma publicación recordó que el tramo final de la gestión de Patricio Mussi estuvo marcado por dificultades financieras que obligaron al municipio a solicitar anticipos de coparticipación para afrontar el pago de salarios.

El respaldo al intendente también alcanzó a sectores como el Movimiento Evita, la CGT regional y el gobernador Axel Kicillof, quien mantiene una relación política fluida con Balor. Incluso dentro del mussismo aparecieron dirigentes que consideraron que una nueva candidatura del exintendente podría profundizar las diferencias internas y mencionaron a Mariel Mussi como una alternativa con mayor capacidad de consenso.

La estrategia de Patricio Mussi fuera de Berazategui

En ese contexto, cada fotografía de Patricio Mussi junto a intendentes del conurbano adquiere un significado político adicional. El encuentro con Jorge Ferraresi, fue presentado oficialmente como una reunión de trabajo "en beneficio del desarrollo de nuestras comunidades".

Sin embargo, dentro de Berazategui la imagen fue interpretada como una señal de la necesidad del exintendente de exhibir apoyos fuera del distrito ante la falta de un alineamiento pleno en su propio espacio político.

"Esta no la esperaba", admitió un funcionario municipal consultado por distintos medios tras conocerse la reunión con el jefe comunal de Avellaneda, en referencia a la sorpresa que generó la estrategia de acercamiento a dirigentes de otros municipios.

Conversamos con el compañero Patricio Mussi acerca de la difícil situación que viven nuestras comunidades y la necesidad de construir una propuesta nacional que le devuelva los derechos y conquistas que han perdido durante el gobierno de Milei.



Con la experiencia y el trabajo en… pic.twitter.com/UPyQyeLeSL — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) July 15, 2026

A ese escenario se suma otro actor. El exdiputado provincial Mario Giacobbe comenzó a ganar espacio con un discurso de renovación y cuestionó que las candidaturas surgieran de "acuerdos cerrados entre dirigentes". Su aparición incorporó un nuevo elemento a una disputa que dejó de limitarse al oficialismo.

Mientras Carlos Balor afianza el control de la estructura municipal y otros dirigentes buscan ocupar el espacio de la renovación, Patricio Mussi profundiza una estrategia de construcción política fuera de Berazategui. Para distintos observadores del peronismo bonaerense, esa sucesión de reuniones responde menos a una demostración de fortaleza que a la necesidad de sumar interlocutores en un escenario local que dejó de ofrecerle la centralidad política de otros tiempos.