Axel Kicillof prepara una misión comercial a China con mensaje a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , evalúa un posible viaje de alto impacto político a China, en el mes de noviembre. El eje de la misión sería participar de la CIIE ( China International Import Expo) 2026 junto a empresas bonaerenses.

De concretarse el viaje se sumarían luego a la agenda otras reuniones de carácter político y comercial. La relación del gobierno provincial con el gigante oriental es aceitada hace tiempo, así como con Brasil y otros países que integran los BRICS, el bloque que Javier Milei no quiso integrar. Frente al alineamiento automático del presidente libertario con Estados Unidos, Kicillof busca mostrarse abierto al multilateralismo o, en otras palabras, la “tercera posición” histórica del peronismo.

La China International Import Expo, es una de las ferias multisectoriales más grandes del mundo enfocada en el acceso al mercado chino, con más de 360.000 metros cuadrados de exposición donde empresas de todo el mundo buscan llegar a acuerdos comerciales.

Se celebrará entre el 5 y el 10 de noviembre de este año en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái. En esta edición, Argentina contará con un pabellón nacional a disposición de las empresas que deseen exhibir productos correspondientes al sector.

Según explicaron desde el gobierno bonaerense a Letra P , el Consejo Federal de Inversiones (CFI) hizo una convocatoria para que participen empresas de distintas provincias, por lo que habrá varias de Buenos Aires participando.

También destacaron que hubo invitaciones al gobernador a diferentes actividades tanto por parte de empresas como del gobierno chino. “En ese marco es que evaluamos la posibilidad de ir, para acompañar a las firmas bonaerenses y participar de la feria que es la más importante en materia comercial en China”, aseguró un funcionario kicillofista y agregó la importancia de las exportaciones hacia ese país, así como las inversiones que se podrían atraer.

Kicillof ha manifestado en diferentes oportunidades su rechazo a la decisión de Milei de no ingresar a los BRICS del que forman parte Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. “Fue un error histórico y una decisión contraria a los intereses nacionales”, dijo en su momento. Días atrás dejó otra definición en un encuentro político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en La Plata: “Es Argentina o Trump”, lanzó como consigna.

Dudas por la visita del Papa León XIV

No obstante, la definición sobre el viaje todavía no está tomada. Un punto central para definirlo será la visita a la Argentina del Papa León XIV. Aunque todavía no hay confirmación oficial del Vaticano respecto de la gira por Latinoamérica del sumo pontífice, se especula que sería durante la primera quince de noviembre, por lo que hay altas chances de que se superponga con la fecha de la feria en China, del 5 al 10 de ese mes. El gobernador querría estar en el país durante la estadía del Papa.

El viaje de León XIV sería a Perú, Argentina y Uruguay, y se especula con que en Argentina esté unos tres días. En caso de hacerlo, tampoco está confirmado cuáles podrían ser los lugares que visite, pero hay chances de que alguna parada sea en territorio bonaerense. Luján, un lugar que se menciona.

Kicillof visitó a su antecesor el Papa Francisco en el Vaticano en junio de 2024. En aquella ocasión llamó fuertemente la atención que luego de la visita oficial, 40 minutos durante la mañana, el gobernador volvió por la tarde a pedido de Francisco y mantuvieron un nuevo encuentro privado por alrededor de una hora más.

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La tercera posición de Axel Kicillof

Ante la consulta de este medio, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, exvicecanciller durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una pata fundamental en la agenda internacional del gobernador, explicó la mirada del mundo que sostiene el espacio del gobernador.

Planteó que a nivel global se observa una situación de “transición hegemónica”, con una potencia “ascendente” como China, que avanza a través del comercio, las inversiones, el desarrollo tecnológico y la creación de grandes obras de infraestructura. Y una potencia “declinante” como Estados Unidos, que, afirmó, “se recluye en lo que considera su 'patio trasero' mediante la llamada 'Doctrina Donroe' (Doctrina Monroe + corolario Trump).

En ese marco, sostiene que el gobierno de Milei ha implementado una política de “alineamiento estratégico” a los Estados Unidos e Israel con un grado de “obediencia y sumisión como nunca antes se había visto en la historia argentina”.

“La futura política exterior argentina de un gobierno peronista debe retomar la histórica 'tercera posición', que pregona mantener relaciones amistosas y de cooperación con todos los países del mundo, en búsqueda del interés nacional y de beneficios para el pueblo argentino, priorizando la integración con los países de la región”, afirmó.

En abril de este año Kicillof viajó a España a una cumbre de líderes progresistas. Antes, en septiembre de 2025, había estado en Estados Unidos, en un homenaje al expresidente uruguayo José Pepe Mujica. También estuvo en México y en varias oportunidades visitó Brasil y Uruguay.