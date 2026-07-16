Escobar: Sujarchuk definirá en marzo su candidato para la sucesión y ya hay cinco nombres en carrera

Impedido de buscar un nuevo mandato por la ley que pone tope a las reelecciones indefinidas, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk , definirá en marzo quién será el candidato o la candidata de su espacio en 2027 para continuar, de ganar, gobernando el municipio de la Primera sección electoral.

Hace pocos días, el intendente que va por su tercer mandato consecutivo, bajó la ansiedad durante una reunión con su entorno. Según relató a este medio un dirigente del distrito, el intendente aseguró que la decisión sobre quién encabezará la boleta oficialista será suya y que recién la dará a conocer en marzo.

No obstante, hay cinco nombres que sobresalen en el distrito para dar esa pelea. Uno de ellos es el del secretario General del municipio, Carlos “Beto” Ramil , quien encabezó la lista de concejales en 2019 y 2023. Esa condición lo llevó a ejercer la intendencia de manera interina, como ocurrió entre 2021 y 2022, cuando Sujarchuk ocupó cargos en el gobierno nacional

Hay otras figuras: el diputado provincial Leonardo Moreno ; la presidenta del Concejo Deliberante, María Laura Guazzaroni , quien en la pasada elección legislativa acompañó en su aventura por fuera de la lista del peronismo al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; la secretaria de Planificación Territorial y Espacio Público del municipio, Verónica Sabena , más vinculada al kirchnerismo, y el secretario de Gobierno, Pablo Ramos .

Apoyo a Axel Kicillof y un candidato a gobernador

En paralelo a la discusión local, Sujarchuk profundizó su acercamiento al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera Axel Kicillof. El intendente es miembro habitual de las reuniones de la mesa política del gobernador. Fue nombrado, ad honoren como titular del Consejo provincial de Economía del Conocimieto, recientemente creado, y días atrás hizo varias declaraciones en apoyo al gobernador.

Durante la presentación en Tres de Febrero de su libro “Mañana es Hoy”, dedicado a la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, el intendente expresó su deseo de que “Axel Kicillof llegue a la presidencia”, y consideró que “alguien de su equipo” debería quedar al frente del gobierno de la provincia de Buenos Aires.



En ese marco, hizo explícita su preferencia por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, a quien definió como "un buen candidato" para la Gobernación. A su vez, descartó una candidatura personal en 2027. Dijo que no es “candidato a nada, ni presidente, ni a vice, ni a gobernador, ni a nada”.