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DISCUSIÓN 2027

Escobar: Sujarchuk definirá en marzo su candidato para la sucesión y ya hay cinco nombres en carrera

El intendente no puede buscar otra reelección. Su futuro político, el alineamiento con Axel Kicillof y el apoyo a un candidato a gobernador.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Ariel Sujarchuk define la sucesión en marzo: cinco nombres en danza

Ariel Sujarchuk define la sucesión en marzo: cinco nombres en danza

Impedido de buscar un nuevo mandato por la ley que pone tope a las reelecciones indefinidas, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, definirá en marzo quién será el candidato o la candidata de su espacio en 2027 para continuar, de ganar, gobernando el municipio de la Primera sección electoral.

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Macarena Ramírez
Aunque en el oficialismo local ya circulan cinco figuras como posibles postulantes, el jefe comunal dejó en claro que no habrá definiciones hasta el próximo año. Mientras tanto, comenzó a delinear tanto su futuro político como el rol que tendrá en el escenario provincial el año próximo.

Los cinco nombres de Ariel Sujarchuk

Hace pocos días, el intendente que va por su tercer mandato consecutivo, bajó la ansiedad durante una reunión con su entorno. Según relató a este medio un dirigente del distrito, el intendente aseguró que la decisión sobre quién encabezará la boleta oficialista será suya y que recién la dará a conocer en marzo.

No obstante, hay cinco nombres que sobresalen en el distrito para dar esa pelea. Uno de ellos es el del secretario General del municipio, Carlos “Beto” Ramil, quien encabezó la lista de concejales en 2019 y 2023. Esa condición lo llevó a ejercer la intendencia de manera interina, como ocurrió entre 2021 y 2022, cuando Sujarchuk ocupó cargos en el gobierno nacional

Apoyo a Axel Kicillof y un candidato a gobernador

En paralelo a la discusión local, Sujarchuk profundizó su acercamiento al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera Axel Kicillof. El intendente es miembro habitual de las reuniones de la mesa política del gobernador. Fue nombrado, ad honoren como titular del Consejo provincial de Economía del Conocimieto, recientemente creado, y días atrás hizo varias declaraciones en apoyo al gobernador.

Durante la presentación en Tres de Febrero de su libro “Mañana es Hoy”, dedicado a la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, el intendente expresó su deseo de que “Axel Kicillof llegue a la presidencia”, y consideró que “alguien de su equipo” debería quedar al frente del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, hizo explícita su preferencia por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, a quien definió como "un buen candidato" para la Gobernación. A su vez, descartó una candidatura personal en 2027. Dijo que no es “candidato a nada, ni presidente, ni a vice, ni a gobernador, ni a nada”.

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