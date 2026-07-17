Argentina vs. España: Karina Milei le recomendó al gabinete no viajar a ver la final

Por cábala y para mostrar austeridad ante una sociedad todavía golpeada por el ajuste, Javier Milei y Karina Milei no viajarán este domingo a ver la final del Mundial , en la que se enfrentarán Argentina y España . De hecho, la secretaria general de la Presidencia le recomendó a todo el gabinete libertario seguir el ejemplo del jefe de Estado. Los únicos exceptuados son los funcionarios de segundas y terceras líneas.

DE PASEO POR KANSAS Santiago Viola contradijo la orden de Karina Milei y viajó al Mundial para ver a la Selección

A 48 horas del partido que se jugará en el MetLife Stadium, de East Rutherford, Nueva Jersey , la funcionaria más influyente de la Casa Rosada explicitó el pedido tácito que había hecho para los anteriores partidos: que los ministros e integrantes de la mesa política no viajen a ninguno de los duelos deportivos durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La recomendación de El Jefe, con tono de orden, no corre para otros funcionarios o dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), por lo que, en principio, algunas caras reconocidas en Estados Unidos tendrían el aval del Gobierno para asistir, como el viceministro de Justicia, Santiago Viola . Custodio legal de las causas que involucran a la hermana del mandatario, el apoderado de LLA pidió cinco días de licencia para viajar a alentar a la Selección.

En algunas entrevistas de los últimos días, Milei aseguró que seguirá la final desde la Quinta de Olivos por cábala. El Presidente y la secretaria general vieron todos los partidos juntos, por lo que este domingo repetirán la costumbre. Además, el líder libertario agregó que también volverá a usar el overol de YPF para ver el encuentro.

Esto contrasta con su par Pedro Sánchez . El mandatario español no sólo irá a la final sino que también estarán en el estadio el rey Felipe VI y la reina Letizia , junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía . Incluso Donald Trump , el presidente anfitrión, anunció que asistirá.

Los Milei no serán los únicos en sostener el ritual deportivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, verá el enfrentamiento del combinado albiceleste contra los españoles en la casa de su padre, el histórico exsenador del Partido Justicialista Eduardo Menem. Distinto será el caso del asesor Santiago Caputo, quien hasta ahora miró todos los partidos en el Salón Martín Fierro de Balcarce 50, pero se estima que en la final estará fuera de su despacho.

El Presidente Javier Milei, al borde del balcón de la Casa Rosada. A sus espaldas, Karina Milei y Santiago Caputo.

Karina Milei no quiere repetir el caso Adorni

Más allá de la cábala, en la cúpula violeta le pidieron a sus ministros que no viajen para evitar las incómodas fotografías dentro del estadio, que podrían no sólo traer malestar en una sociedad todavía golpeada por la crisis económica y el ajuste libertario, sino, también, podrían rememorar los escandalosos vuelos de Manuel Adorni al exterior.

No por nada, la secretaria general de Presidencia se encargó personalmente de bajar esta línea a cada uno de los funcionarios de primera línea que le responden. Una recomendación similar habría hecho también Menem al bloque de diputados y diputadas del oficialismo.

Pese a que Adorni fue eyectado de la Jefatura de Gabinete, y apartado de todo vínculo personal con el Presidente, el escándalo judicial por presunto enriquecimiento ilícito golpea todavía la narrativa anticasta del Gobierno.

Manuel Adorni.

Los preparativos para recibir a la Selección

Más allá del resultado entre el equipo argentino que lidera Lionel Messi y el conjunto español que capitanea Rodrigo Hernández, el Ejecutivo evalúa por estas horas decretar 48 horas de asueto para la administración nacional. La idea es agrandar la movilización popular para recibir a la Selección, que podría retornar al país el lunes o martes.

"Es posible que decretemos el asueto, pero no sabemos el día puntual", confirmó a Letra P un integrante de la mesa política. Una fuente de la Casa Rosada informó que después del partido se comunicará si habrá asueto o incluso cabe la posibilidad de que el Presidente decrete feriado.

Este viernes al mediodía, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva encabezó una primera reunión en la sede ubicada en Gelly y Obes 2289 para organizar el protocolo de protección y traslado de la Selección, que se estima aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Si bien la terminal aérea se encuentra dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno mantiene las principales coordinaciones con las fuerzas de seguridad federales, Casa Militar y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Con la jurisdicción que administra Axel Kicillof hay, por ahora, sólo "conversaciones", añadieron fuentes oficiales.