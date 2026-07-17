Paritarias: el gobierno de Santa Fe respaldó el nivel de los salarios docentes con datos oficiales

Segunda reunión de paritarias entre funcionarios de Maximiliano Pullaro y representantes de los gremios docentes de Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe que encabeza Maximiliano Pullaro salió al cruce de las críticas de los gremios docentes durante la negociación paritaria. La administración provincial rechazó el reclamo de una recomposición salarial del 35% y afirmó que la comparación con otras jurisdicciones desmiente los cuestionamientos sindicales.

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"Mienten diciendo que en Santa Fe hay que recomponer el 35% cuando logramos estar por encima de las otras provincias", aseguraron voceros de la Casa Gris a Letra P .

La respuesta oficial llegó después del primer encuentro del segundo semestre de las paritarias . La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) cuestionaron el diagnóstico del gobierno , reclamaron una recuperación del poder adquisitivo, pidieron una cláusula gatillo y reiteraron el rechazo al presentismo.

Para respaldar su posición, el Ejecutivo difundió un relevamiento elaborado por el equipo técnico del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal , que comparó las remuneraciones docentes de todas las provincias.

Según ese informe, en marzo de 2026 un maestro de grado de nivel primario con jornada simple percibió en Santa Fe el salario neto más alto del país, con una remuneración de $ 1.331.125. Un docente de la misma categoría con diez años de antigüedad también encabezó el ranking nacional, con ingresos de $ 1.401.407.

PULSEADA SALARIAL Paritarias en Santa Fe: el gobierno no habló de plata, pero los gremios docentes ya levantan la guardia Sin propuesta oficial, Amsafe y SADOP cuestionaron a la Casa Gris por afirmar que los sueldos “le ganaron a la inflación” https://t.co/GzrBfJTRtY https://t.co/tF94Z5SUTJ pic.twitter.com/eq5lZwR5WP

Salarios docentes: los datos que exhibió la gestión de Pullaro

El documento además indicó que el sueldo de un director de escuela primaria con jornada simple ocupó el segundo lugar del país, solo por detrás del registrado en Tierra del Fuego.

El relevamiento también mostró que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 Santa Fe otorgó uno de los mayores incrementos salariales del país. Con subas de entre 29,6% y 30,7%, la provincia quedó en el segundo puesto, detrás de Santiago del Estero.

Voceros del gobierno provincial afirmaron que "como se suele decir, 'dato mata relato'" para defender la política salarial impulsada por la gestión de Pullaro y remarcaron que los indicadores nacionales respaldan la estrategia oficial.

La Casa Gris endureció el discurso contra los gremios

En el Ejecutivo provincial consideraron que las críticas formuladas durante la negociación excedieron la representación sindical. Voceros oficiales sostuvieron que "el planteo no es de los sindicalistas que representan a los docentes", sino que responde a "dirigentes de un partido de la oposición".

El contraste también quedó reflejado durante la apertura de las paritarias. Mientras la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) mantuvieron una postura dialoguista y valoraron aspectos de la política salarial aplicada durante el primer semestre, Amsafe y SADOP rechazaron el diagnóstico oficial y anticiparon que no aceptarían una propuesta similar a la acordada a comienzos del año.

Las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando el gobierno de Santa Fe podría presentar la primera oferta salarial para el segundo semestre.

Antes de esa instancia, la gestión de Pullaro decidió responder públicamente a los cuestionamientos gremiales y respaldó su postura con indicadores que, de acuerdo al informe exhibido por la gestión provincial, ubicaron a Santa Fe entre las jurisdicciones con los mejores salarios docentes del país.