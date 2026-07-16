Sin postulante porteño, Karina Milei valida una estrategia libertaria para disputarle la Ciudad al PRO en 2027

Sin definiciones electorales, Karina Milei reunió a la tropa porteña para validar la estrategia de un proyecto propio de Ciudad.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , recibió este jueves en la Casa Rosada a su tropa legislativa porteña de La Libertad Avanza , encabezada por Pilar Ramírez , en una reunión que sirvió para validar el armado político, territorial y legislativo que el espacio construye en la Ciudad con vistas a 2027, después de la caída de Manuel Adorni .

El encuentro se produjo en un momento particular para los libertarios porteños, luego de que Patricia Bullrich enfriara su eventual desembarco en la pelea por la Jefatura de Gobierno, LLA se quedó sin una figura de peso definida para encabezar la próxima elección. Frente a ese vacío, la conducción partidaria apuesta a consolidar una estructura y una hoja de ruta propias antes de resolver el nombre de la candidatura.

A diferencia de reuniones anteriores, esta vez la convocatoria quedó limitada a legisladores porteños, equipos técnicos y la estructura partidaria del distrito. No participaron los representantes de la Ciudad en el Congreso nacional . Tampoco estuvo Bullrich , que se encontraba en sesión en el Senado .

La ausencia de la senadora tuvo una explicación institucional, pero también dejó una señal política. Durante los primeros meses del año, Bullrich había intervenido en discusiones porteñas, cuestionado el estado del transporte y del subte y realizado movimientos que fueron leídos como gestos de interés por la sucesión de Jorge Macri . En esta oportunidad, El Jefe eligió mostrar al dispositivo que conduce Ramírez .

Durante la reunión, los libertarios le presentaron al Jefe la estrategia territorial, el funcionamiento de la Escuela de Dirigentes y el trabajo de los profesionales que participan en la elaboración de una plataforma de gobierno. También expusieron las mesas técnicas que preparan propuestas sobre espacio público, salud, capital humano, educación, inteligencia artificial y desarrollo económico.

Nuestro bloque de legisladores porteños y los equipos técnicos se reunieron con @KarinaMileiOK para presentarle los proyectos que van a transformar CABA. Estamos trayendo el modelo de @JMilei para que la Ciudad avance a la velocidad de la Nación. pic.twitter.com/Ctef87I8ux

La presentación se organizó mediante un powerpoint temático en el que los equipos detallaron el trabajo desarrollado en cada área, las iniciativas legislativas en preparación y los ejes que pretenden incorporar a la plataforma porteña para 2027.

El mensaje difundido después del encuentro puso el foco en tres problemas de la Ciudad que vienen golpeando a Jorge Macri: la acumulación de residuos, las dificultades de circulación generadas por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur porteño. Los equipos también llevaron una serie de proyectos que el bloque pretende presentar en la Legislatura durante los próximos meses.

Ante su tropa legislativa, Karina Milei pidió concentrar fuerzas y mantenerse alerta en la Ciudad. También transmitió que no es tiempo de hablar de acuerdos y que, en esta etapa, el espacio debe trabajar para construir una candidatura propia.

LA DISPUTA POR EL FUERTE PRO Con pocos antecedentes en política, la legisladora porteña Pilar Ramírez se convirtió en una pieza clave del poder de Karina Milei



Adorni, Bullrich y el vacío libertario para el año que viene



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La negociación entre La Libertad Avanzada y el PRO

La salida de escena de Manuel Adorni y el enfriamiento de la relación con Bullrich complicaron el escenario porteño para los libertarios. Karina Milei se quedó sin una figura de peso para encabezar la pelea por la Ciudad y eso reabrió las versiones sobre un posible acuerdo con el macrismo.

En la Casa Rosada descartan que exista hoy una negociación con el PRO. “Hoy no hay un acuerdo. Nosotros tenemos un proyecto para la Ciudad y eso fue lo que se expuso en la reunión”, señalaron en LLA ante las versiones sobre una eventual alianza y una fórmula compartida entre Jorge Macri y Ramírez.

En el entorno libertario desconocen una negociación con el jefe de Gobierno. Ramírez y la conducción partidaria trabajan bajo la hipótesis de que LLA llegará a 2027 con una propuesta propia, una agenda legislativa sostenida y una plataforma elaborada por sus equipos técnicos.

El mensaje de Karina Milei fue mantener esa hoja de ruta y postergar cualquier discusión sobre candidaturas. Sin embargo, algunos de los participantes percibieron una posición más flexible que la que sostuvo durante la campaña del año pasado, cuando la conducción libertaria defendía la estrategia del “100% ultravioleta” y rechazaba acuerdos en los distritos. Era cuando llamaba "a pintar" de ese color el país.

Esa flexibilidad no estuvo referida específicamente a la Ciudad. En la Casa Rosada consideran que una eventual negociación porteña debería quedar incluida en una discusión nacional más amplia con Mauricio Macri sobre el lugar de los gobernadores y distritos que todavía se ordenan alrededor del expresidente.

La Legislatura porteña como plataforma para 2027

La reunión en la Casa Rosada también funcionó como un respaldo a la estrategia que los libertarios desplegaron durante el primer semestre en la Legislatura. Lo que inicialmente se proyectaba como un período de baja intensidad terminó marcado por una ofensiva política que alteró la dinámica prevista por el oficialismo metropolitano.

Con 14 bancas, LLA impulsó una batería de proyectos que obligó al PRO a discutir una agenda cercana a la del gobierno nacional. La adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones fueron dos de las iniciativas que marcaron el semestre y expusieron la capacidad del bloque para condicionar al oficialismo porteño.

A esos proyectos se sumaron la reforma de la VTV, el endurecimiento de las sanciones contra los cuidacoches y la modificación de la ley de comunas, entre otras iniciativas que trasladaron a la Ciudad parte del programa político de La Libertad Avanza. En varios casos, el PRO terminó acompañando propuestas que lo obligaron a moverse sobre una agenda definida por sus competidores libertarios.

La continuidad de esa ofensiva forma parte de la hoja de ruta que Ramírez y sus equipos llevaron a la Casa Rosada. La intención es seguir presentando proyectos hasta 2027 y convertir el trabajo legislativo en uno de los pilares de una eventual plataforma electoral.

Sin candidato definido, Karina Milei validó una estrategia basada en organización territorial, equipos técnicos y presencia legislativa. El nombre para 2027 sigue pendiente, pero el dispositivo porteño trabaja para llegar a esa definición con una propuesta propia y capacidad para disputar la agenda de Jorge Macri.