Las cuatro claves que analizan La Libertad Avanza y el PRO para definir candidatura en La Plata

La Libertad Avanza y el PRO en La Plata no apuran la definición de postulante para pelear por la intendencia en 2027 . Su mesa política trabaja la estrategia para arrebatarle la capital bonaerense al peronismo , analizando al menos cuatro variables: el calendario electoral, la continuidad o no de las PASO , el sistema de votación y el perfil adecuado de la persona para competir.

La decisión final la tomará, una vez definidos esos factores, la conducción provincial de LLA que en Buenos Aires está a cargo del diputado Sebastián Pareja , hombre de confianza de Karina Milei . No obstante, el armado platense libertario maneja su propia mesa política, compuesta por los diputados bonaerenses Juan Osaba y Francisco Adorni ; los concejales Guillermo Bardón , Soledad Pedernera y Juan Pablo Allan ; el senador Matías de Urraza y la coordinadora Micaela Fragasso .

Otra instancia ampliada de trabajo en la Octava sección electoral -donde el padrón electoral tiene 576.691 electores- también incluye a dirigentes del PRO: el concejal Nicolás Morzone y la diputada provincial Julieta Quintero Chasman . En la informalidad y con menos frecuencia, existen conversaciones con otros dirigentes amarillos, como el exintendente Julio Garro , el exfuncionario local Martiniano Ferrer Picado y la exlegisladora Carolina Barros Schelotto.

Esa mesa ampliada busca ordenar la estrategia para construir una alternativa competitiva el año que viene, en el distrito recuperado por el peronismo en 2023. No obstante, advierten que hasta que no se despeje el escenario electoral, no se resolverá el nombre que encabezará la boleta para la intendencia.

El primer punto que abordan es cuándo se va a votar. Admiten en la oposición que las estrategias podrían diferir si las elecciones son pegadas a las nacionales o si Buenos Aires vuelve a desdoblar como en 2025 . Allí hay una razón: en los comicios provinciales LLA perdió por más de seis puntos frente al peronismo y en octubre dio vuelta el resultado. Otro asunto son las PASO, que LLA quiere eliminar -presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense - y el PRO necesita para meterse en la discusión.

Además, el universo prolibertario platense analizará a qué candidato del oficialismo deberá enfrentar y el volúmen de su apellido. También creen que será importante el sistema de votación: allí hace un largo tiempo piden la Boleta Única de Papel, algo que parece difícil de cambiar en la provincia. Será una decisión de las conducciones provinciales. Probablemente los brazos locales ayuden a que la carrera hacia la candidatura no deje heridos y a desplegar las estructuras partidarias para defender los votos con los fiscales.

Julieta Quintero Chasman, diputada del PRO.

Los posibles candidatos de La Libertad Avanza y el PRO

Entre los dirigentes que no esconden su interés en competir figuran Allan y Osaba. El concejal forma parte del espacio de Patricia Bullrich y ya intentó ser candidato, pero perdió en las PASO de 2023 con Garro. El vicepresidente de la Cámara de Diputados es uno de los armadores de la ciudad y de los principales referentes del parejismo. En tanto, las denuncias que involucran a Francisco Adorni postergaron sus posibilidades.

Pero en LLA tampoco descartan la aparición de un tapado que llegue con el respaldo directo del presidente Javier Milei. Hay voces que ubican en ese lugar al periodista de La Nación + Esteban Trebucq, mientras que otras hablan de un exdeportista. La mesa local pone reparos ante esas versiones porque creen que La Plata no es un lugar para outsiders y que la política tiene su peso específico.

SOMOS EL PRÓXIMO PASO



Con @cristianritondo y @soledadmartinez y todo el gran equipo del PRO de la Provincia de Buenos Aires estamos listos para recuperar la Provincia del abandono de @Kicillofok.



Un orgullo participar del Consejo Directivo de nuestro partido en… pic.twitter.com/I17OmTkYMk — Nicolás Morzone (@nicomorzone) April 16, 2026

En el PRO, mientras tanto, se hacen lugar Quintero Chasman, legisladora que responde a Diego Santilli y Morzone, dirigente cercano al presidente del partido bonaerense, Cristian Ritondo, y alineado con el discurso libertario. Ambos forman parte de la renovación amarilla en la ciudad y tienen la convicción de que el partido vuelva a conformar un frente electoral con LLA en 2027. El PRO descuenta que habrá nuevamente una alianza electoral y que probablemente incorpore a otros sectores, como el radicalismo.

El factor Julio Garro

El exintendente Julio Garro permanece alejado de la exposición pública. Dedica buena parte de su tiempo a su estudio jurídico, viaja con frecuencia a la Ciudad de Buenos Aires y mantiene reuniones privadas con dirigentes y antiguos colaboradores de su gestión. Sigue de cerca las encuestas y la evolución del escenario político.

Julio Garro.

En su entorno consideran poco probable un regreso electoral si la oposición no alcanza una verdadera unidad detrás de un programa de gobierno común. Explican que una candidatura aislada tendría escasas posibilidades frente al peronismo en la capital bonaerense. No obstante, el escenario podría reconfigurarse si Santilli resolviera competir por la Gobernación y le pidiera a Garro el acompañamiento. Tal vez no como candidato a intendente, pero sí ayudando al jefe de Gabinete a ordenar el espacio. Compartieron varias campañas electorales y conservan una relación política fluida.

Otra dirigente con peso propio que no da señales de competir por la intendencia es Carolina Píparo. La directora del Banco Nación no participó de la elección legislativa de 2025, aunque mantiene representación política en La Plata mediante dos legisladoras provinciales y dos concejales. Hasta el momento, su espacio no mostró indicios de una reaparición en la disputa local.