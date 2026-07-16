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INTERNA PERONISTA EN PAUSA

Senado bonaerense: una sesión light terminó con un cruce picante entre Sergio Berni y Diego Valenzuela

El senador de LLA reclamó la palabra. Lo habilitaron, criticó la gestión provincial y lo retaron: "Tiene que estar más informado", le devolvió el exministro.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Verónica Magario, presidenta del Senado bonaerense

Verónica Magario, presidenta del Senado bonaerense

El Senado bonaerense transitó su segunda sesión del año sin sobresaltos hasta el cierre, cuando Sergio Berni y Diego Valenzuela protagonizaron un cruce entre chicanas y recriminaciones. Antes de ese episodio, el cuerpo avanzó con una agenda acotada y completó una designación pendiente para el Consejo de la Magistratura.

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La sesión se desarrolló después del último encuentro que dejó al descubierto la interna del peronismo. En esta oportunidad, esa tensión no volvió a trasladarse al recinto y la reunión avanzó sin conflictos durante el tratamiento del temario.

La cámara alta trató una agenda con iniciativas de bajo impacto. En medio del clima mundialista, el senador de Hechos Marcelo Leguizamón lució la camiseta de la Selección argentina, mientras que el peronista Jorge Paredi llevó una casaca en homenaje a Diego Maradona junto con una mini vuvuzela.

Jorge Paredi y Marcelo Leguizamón le metieron color mundialista al Senado.

Jorge Paredi y Marcelo Leguizamón le metieron color mundialista al Senado.

Los proyectos del kirchnerismo, afuera

La reunión de labor parlamentaria también se resolvió sin sobresaltos. En ese ámbito no se incorporaron al debate los proyectos del senador Mario Ishii para declarar la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria, iniciativas que habían generado diferencias dentro del oficialismo durante la sesión anterior.

El legislador adelantó que insistirá en las próximas sesiones con ambos expedientes hasta conseguir que sean debatidos en el recinto. Por otra parte, el Senado completó la integración de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. A Berni y Fernando Coronel, por el oficialismo, se sumaron María Luz Bambaci y la senadora Cecilia Martínez, de La Libertad Avanza, quien fue designada como consejera suplente durante esta útlima sesión.

El cruce entre Sergio Berni y Diego Valenzuela

El momento de mayor tensión llegó una vez finalizada la sesión. El senador Diego Valenzuela, de La Libertad Avanza, cuestionó que no se le permitió hacer uso de la palabra durante el debate. Con los micrófonos apagados y mientras parte de los legisladores permanecía en sus bancas, la vicegobernadora Verónica Magario habilitó la intervención del exintendente de Tres de Febrero, quien expuso una serie de estadísticas vinculadas con el Ministerio de Capital Humano.

La respuesta llegó primero de parte del senador Paredi, quien recordó que el Gobierno nacional mantenía una deuda superior a los 20 billones de pesos con la provincia de Buenos Aires. Poco después intervino Sergio Berni, quien le pidió a Valenzuela que estuviera “más informado y más atento”, tanto por las cifras que había mencionado como por haber solicitado la palabra cuando la sesión ya había concluido.

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