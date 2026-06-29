Diego Santilli, el número puesto del PRO para pelearle la gobernación bonaerense al peronismo

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei colocó al ministro en una posición de altísima exposición y empuja a casi todo el PRO a considerar que es el favorito para pelear por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires . Esa tesis ganó consenso dentro del partido, aunque no se descarta explorar una opción B.

Se trata de la parte del macrismo que mantiene reparos por el lugar que Santilli ocupa en el esquema político de Milei. Allí no desconocen que el flamante jefe de ministros sería el postulante con mejor nivel de conocimiento y competitividad electoral. En ese espacio aseguran que, salvo un cambio inesperado del escenario político, su candidatura es la opción más firme.

El sector que integraron el presidente del PRO en Buenos Aires, Cristian Ritondo ; el senador provincial Guillermo Montenegro, y Santilli , empuja esa idea desde que se cristalizó el acuerdo político alcanzado con La Libertad Avanza durante el año pasado. El triunfo electoral en octubre con el Colorado al tope de la boleta terminó de posicionarlo como un número puesto.

En paralelo, Macri viene impulsando el "Próximo paso", una gira por distintos puntos del paísen donde busca mostrar a su partido como una alternativa de gobierno. El viernes pasado estuvo en Mar del Plata, desde donde llamó a su tropa a prepararse para lo que viene. La propuesta incluye un fuerte trabajo territorial y la defensa de los municipios que controla.

A pesar de desmarcarse del Gobierno en sus intervenciones, el expresidente mantuvo un diálogo con Santilli antes de su presentación como jefe de Gabinete. Si bien esa relación no atraviesa su mejor momento, el ingeniero le deseó éxitos para la nueva etapa. El Colorado respeta a Macri, pero hoy responde a Milei. Este martes dejó claro en declaraciones periodísticas que trabajará para la reelección del Presidente.

El jefe del PRO respaldó públicamente a Santilli, aunque admite en privado que no lo siente como propio. Por ese motivo, no se descarta que en 2027 el partido que nació hace más de 20 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presente una propuesta más ortodoxa que incluya a otras fuerzas, además de a LLA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2071372670411690152?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 28, 2026

¿Es con PASO?

Otro sector del partido sostiene que Santilli es el candidato natural para disputar la Gobernación, pero plantea que esa condición debe validarse mediante unas PASO dentro de un frente opositor amplio. Ese esquema contempla la participación del PRO, LLA, sectores del radicalismo y fuerzas vecinalistas -incluyen a Hechos, espacio referenciado en la familia Passaglia-, con el objetivo de ampliar el volumen político antes de la elección general.

Quienes defienden esa postura creen necesario observar primero la estrategia que adoptará el peronismo antes de cerrar las definiciones. Según ese análisis, si el oficialismo provincial resuelve competir con internas y el frente opositor llega con una candidatura única, el resultado podría no ser suficiente para imponerse en la provincia.

En cambio, otro grupo de dirigentes rechaza la posibilidad de enfrentar a Santilli en unas PASO. Argumentan que, con un peronismo encaminado a dirimir su liderazgo mediante internas y con un Gobierno nacional que mantuvo una posición crítica sobre ese mecanismo, abrir una competencia contra quien aparece como el principal postulante del espacio carece de lógica. Las únicas excepciones, señalan, podrían darse en algunos municipios donde una interna ayudará a fortalecer el armado territorial.