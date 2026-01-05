DIGITALES VS. TERRITORIALES

Nahuel Sotelo vuelve a la Legislatura bonaerense para apuntalar la tropa de Las Fuerzas del Cielo

Dejó el cargo de secretario de Culto para asumir su banca de diputado y jugar en tándem con Agustín Romo. Meta: compensar el predominio numérico de Pareja.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Nahuel Sotelo.

Captura de redes
El Decreto 937/2025, publicado el 31 de diciembre en el Boletín Oficial, formalizó la renuncia de Sotelo con efecto retroactivo al 2 de diciembre, el día que juró como diputado provincial junto al resto de los legisladores electos el 7 de septiembre. Fue el único integrante de Las Fuerzas del Cielo que logró integrar la lista libertaria en las elecciones bonaerenses, en medio de la disputa entre ese sector y el de los “territoriales” de Pareja.

BO Sotelo

Movida en la Legislatura bonaerense

Sotelo forma parte de Las Fuerzas del Cielo, el sector alineado a Santiago Caputo. Su vuelta suma un aliado clave para Romo, jefe del bloque en Diputados, en un escenario donde la mayoría de las 20 bancas de LLA responde a Pareja, el armador territorial de Karina Milei en Buenos Aires.

Esper
Esper y Romo

Así, el bloque quedó conformado con apenas tres diputados de Las Fuerzas del Cielo -Romo, Sotelo y Oscar Liberman-, cuatro legisladores que responden a Patricia Bullrich (Héctor Gay, Florencia Retamoso, Sofía Pomponio y Oriana Colugnati) y los trece restantes alineados con Pareja. Esa disparidad numérica llevó a que en diciembre se especulara con la salida de Romo de la jefatura, hasta que una orden directa de Milei y su hermana impuso un acuerdo: Romo se mantiene al frente y Juan Osaba, hombre de Pareja, quedó como vicepresidente de la Cámara de Diputados, como informó Letra P el 3 de diciembre último.

Tregua libertaria

La decisión de Sotelo de abandonar Cancillería para volver a la Legislatura no fue casual. Según fuentes libertarias, Santiago Caputo le habría pedido que regresara para respaldar a Romo, debilitado por el avance territorial de Pareja en el armado político y el control de los bloques.

javier milei y nahuel sotelo
Javier Milei y Nahuel Sotelo

Sotelo, que mantiene una excelente relación con Javier Milei, había dejado su banca en agosto de 2024 para sumarse al gobierno nacional, donde fue designado con la misión de recomponer el vínculo con el papa Francisco, en virtud de su perfil conservador y muy católico.

El retorno de uno de los "guardianes más puros" del corazón libertario, expone que la pelea por el liderazgo del espacio libertario bonaerense sigue abierta, con la Legislatura bonaerense como uno de sus principales escenarios.

La "pipa de la paz" que fumaron Pareja y Romo en diciembre dejó en pie una tregua frágil que ahora Sotelo llega a sostener.

Santiago Caputo y Barry Bennett. 
Javier y Karina Milei preparan el camino para pintar el país de violeta, esta vez mirando a las gobernaciones. 
