Rodrigo Aybar: "En Tres de Febrero vamos a continuar por el camino de menos impuestos y más trabajo"

El intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar, reafirmó el “compromiso de seguir la línea de baja de tasas” que venía impulsando Diego Valenzuela. Fue durante el inicio del 52° Período del Honorable Concejo Deliberante donde afirmó: “Menos impuestos, más trabajo es uno de los pilares de nuestra gestión que nos permitió ser un faro en toda la provincia y en el país”.
Entre los principales ejes de su mensaje, Aybar remarcó la importancia de la baja de tasas que se viene implementando hace años en el gobierno municipal: “La política fiscal del distrito continúa y tienen mi compromiso de que las habilitaciones van a seguir siendo gratuitas, de que no vamos a poner la Tasa Vial y de que no vamos a subir la TISH ni ninguna otra tasa que ponga trabas al empleo”.
Desde el municipio explicaron que en 2025 se otorgaron 282 habilitaciones comerciales e industriales, con la simplificación y digitalización de trámites. Así, y con el alcance de 166 habilitaciones instantáneas mediante sistema online, se redujeron tiempos, costos y barreras para la actividad económica. Desde que se realizaron estos cambios fiscales, se habilitaron gratis más de 2700 empresas, PyMEs y comercios.
Los anuncios del intendente de Tres de Febrero
El intendente remarcó la construcción de los dos túneles en el distrito: el de Avenida América con fondos nacionales y el túnel de Hornos financiado con fondos 100% municipales, “producto de una administración ordenada y eficiente”. Estas obras se realizarán junto a la recuperación de la antigua Estación Lourdes y un Plan de Bacheo con más de 26.000 M2.
En el plano educativo, aseguraron que se invirtió para que los chicos asistan a la escuela con todas las herramientas necesarias, entregando 15 mil kits escolares y charlando con las familias casa por casa con los operativos de “Volvemos a la escuela”. Además, este 2026, comenzó la jornada completa en cinco jardines municipales. “Somos uno de los primeros municipios del país en implementarlo para permitirle a los padres organizarse mejor en su trabajo, dejando a sus hijos en un espacio cuidado”, detalló Aybar.
Para finalizar, el intendente enfatizó en el desarrollo de cursos de formación laboral para los vecinos: “Impulsamos la capacitación y desarrollo de competencias, con 170 cursos dictados por las distintas áreas, alcanzando aproximadamente a 8400 personas”. Estas acciones incluyeron oficios, capacitación tecnológica, innovación productiva, emprendedurismo y seguridad alimentaria.