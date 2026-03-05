LOS CORONELES DE MILEI

Jujuy: Manuel Quintar camina por la cornisa de la política para pintar la provincia de violeta

El diputado de La Libertad Avanza no se baja, pero ata su candidatura a la decisión del Presidente y Karina Milei. Discurso anticasta y pasado en el PJ.

Letra P | Luis Urtubey
Por Luis Urtubey
Quintar siempre criticó con dureza a las gestiones de Gerardo Morales y Carlos Sadir. Califica el modelo del gobierno provincial como "absolutista", los acusa de asfixiar al sector privado y de pretender activar políticas según los “negocios personales” de los funcionarios.

Quintar sostiene que no es político, algo de lo que hace gala todo aquel que puede hacerlo en el gobierno, e insiste en que su paso por la función pública es un sacrificio personal. "Si no puedo decir lo que pienso, me vuelvo a mi casa", afirma como forma de marcar un límite a esa entrega.

Siempre que puede, el diputado reafirma su perfil de empresario "perjudicado" por la función pública, aunque su agenda ya esté plenamente volcada a la construcción de un proyecto con el que busca transformar la provincia ubicada en uno de los extremos del noroeste argentino.

La contradicción del origen de Manuel Quintar

"No vivo de esto, no vivo de la política. Con esto pierdo plata, prestigio y familia", dispara Quintar, intentando distanciarse de la "casta" tradicional. No obstante, esa supuesta no pertenencia se contradice con un recorrido que ya cumple cuatro años de intensidad creciente.

Bartolomé Abdala Manuel Quintar y Pablo Ansaloni en la previa a la Asamblea Legislativa 2026
Antes de ser una de las caras del partido del Presidente en la provincia, Quintar tuvo un paso activo dentro del PJ. En las elecciones provinciales del 2021 fue candidato a legislador, en el puesto 11, por la lista del espacio que por entonces comandaba Rubén Rivalora. De la mano de Morales, el radicalismo le sacó casi 30 puntos al armado del entonces Frente de Todos.

Quintar reconoce que su entrada al sistema fue por la puerta de una estructura tradicional, aunque hoy califica su paso por el PJ como un "fracaso" y un "error de lugar". Su llegada al Congreso hace dos años lo consolidó como un actor central del tablero jujeño, alejándolo cada vez más del mostrador de sus empresas y acercándolo a la rosca legislativa que hoy defiende como necesaria para sacar las leyes que el presidente necesita.

Entre la empresa y el Congreso

Quintar justifica su presencia en la política como una medida de autodefensa empresarial, relacionada con la administración de sanatorios y obras sociales privadas. Aseguró que decidió dar el salto cuando sintió que el poder político de turno (apuntando directamente a Gerardo Morales) buscaba "ponerle la pata en la cabeza" a su sector.

Manuel Quintar Congreso de la Nación
Sin embargo, el diputado habla como el dirigente de carrera que es. Justifica los incumplimientos de promesas de campaña bajo el argumento de las "coyunturas políticas" y admite que para lograr cambios en Jujuy debe construir una fuerza legislativa propia. Para eso se pone a disposición de la conducción nacional.

La pelea por el futuro de Jujuy

Las aspiraciones de Quintar no terminan en el Congreso. Su diagnóstico sobre la provincia es que se trata de una provincia inviable porque cualquier actividad que se quiera desarrollar en la misma exige el paso previo de los emprendedores “por la caja de los funcionarios de turno”.

Su lealtad a Milei —a quien describe como un líder de "integridad moral absoluta"— es el combustible para su propio proyecto provincial y lo dice sin titubeos: “Voy a estar donde Milei y Karina me necesiten, si eso incluye la candidatura a gobernador, allí estaré”.

Manuel Quintar Karina Milei Anfredo Gonzalez LLA Jujuy
Quintar ya no solo habla de defender su clínica o el sector salud; habla de "limpiar el Estado", "sacar a los familiares de la política" y cambiar la matriz productiva de Jujuy. El empresario que dice que "pierde plata" por estar en la política parece, en realidad, estar invirtiendo su capital político en llegar a la Casa de Gobierno de Jujuy.

Sabe que no es el único.

