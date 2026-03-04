PERONISMO SIN PAZ

Julio Zamora vs. Sergio Massa: se empantana en la justicia la interna del PJ de Tigre

La Junta Electoral rechazó habilitar la lista del intendente pese a que el juez Ramos Padilla ordenó oficializarla. "No quieren competir", acusan en el municipio.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Julio Zamora vs. Sergio Massa: se empantana en la justicia la discusión por el PJ de Tigre

Julio Zamora vs. Sergio Massa: se empantana en la justicia la discusión por el PJ de Tigre

La interna del PJ en Tigre entró en un barro judicial del que no sabe si podrá salir antes del 15 de marzo, fecha establecida para que se compita en, por ahora, 17 municipios de Buenos Aires. El sector del intendente Julio Zamora presiona para que se oficialice su lista y denuncia que “el massimo no quiere competir”.

Notas Relacionadas
PJ bonaerense: en Tres de Febrero el MDF busca desbancar al eterno candidato
LA UNIDAD QUE NO FUE

PJ bonaerense: en Tres de Febrero, el kicillofismo busca desbancar a Debandi, el eterno candidato

Por 
Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

Luego de que la Junta Electoral partidaria no oficializara la lista encabezada por el hermano del intendente, Mario Zamora, y que, tras una apelación, la Justicia Electoral a cargo de Alejo Ramos Padilla sí lo hiciera, se profundizó una discusión judicial y ambos sectores están a la espera de las resoluciones del caso.

No obstante, hubo una apelación de la lista opositora y la Junta Electoral, presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, resolvió que no habría oficialización hasta tanto no esté resuelta la cuestión en la justicia. Tras ese posicionamiento, hubo más presentaciones.

El sector de Zamora a través de su apoderado, Ricardo Páez, envió un recurso para que la Junta revoque la última resolución y “se oficialice la lista, asigne color y número, y otorgue plazo para presentar modelo de boleta”. Uno de los argumentos centrales que plantea es la “inapelabilidad de los fallos del Juzgado Federal en materia electoral” y marca la situación como “grave” porque “coloca a todos y cada uno de los miembros de la Junta Electoral describiendo la conducta de incumplimiento de un fallo judicial firme e inapelable, lo que constituye un delito de desobediencia o quebrantamiento de orden judicial, sancionable penalmente”.

INTERPONE RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA


Además, interpuso un recurso de queja ante Ramos Padillla para que el juez revoque la resolución que tomó la junta y oficialice la lista. En cambio, en la vereda de enfrente y con la lista propia oficializada la postura es otra.

“El expediente se encuentra actualmente en la Cámara Nacional Electoral. El recurso fue presentado ante esa instancia, por lo que ahora corresponde que la Cámara se expida sobre el caso. Mientras tanto, la Junta resolvió suspender todas las actuaciones hasta que la Cámara Nacional Electoral emita su decisión”, resumió una fuente que trabaja para la lista encabezada por Gianella.

La medida deberá ser ratificada por tribunales superiores y podría derivar hasta la Suprema Corte bonaerense.

Para Zamora, Sergio Massa no quiere competir

Cerca del intendente apuntan directamente contra el exministro de Economía, quien no está afiliado al PJ ya que tiene su propio sello, el Frente Renovador. “Todo está en tribunales, muy a lo Massa”, grafica la fuente que asegura que si bien desde su sector están trabajando la campaña, desconfían en que finalmente se pueda competir.

“Van a judicializar todo al punto de que no se pueda competir y el partido a nivel local quede judicializado, o van a intentar una lista de unidad, no quieren competir, eso es evidente, lo que pasa es que no se pueden permitir otra derrota”, agrega al tiempo que recuerda la derrota de Malena Galmarini en 2023 cuando se presentó para intendenta y en las PASO perdió contra Zamora, pese a que al intendente se le negó la boleta de Massa y jugó solo con la de Juan Grabois.

El massismo recuerda la batalla más reciente. En 2025 Zamora decidió irse de Fuerza Patria y jugar con Somos, un sello que reunió algunos antikirchneristas y radicales. Su lista salió tercera en el distrito y él, como candidato a senador provincial por la Primera sección electoral, sacó apenas 4 puntos.

Temas
Notas Relacionadas
Andrés Larroque y Gabriel Katopodis
PJ SIN PAZ

Larroque vs. Katopodis, la interna menos pensada del peronismo en San Miguel

Cada ministro auspicia una lista dentro del kicillofismo y se enfrentan por la presidencia del partido en el distrito. Acusaciones cruzadas. El kirchnerismo, sin chances.
Fernanda Raverta lleva a Esteban Di Bartolo a la pelea con las tribus que responden a Axel Kicillof en Mar del Plata. 
GUERRA DE GUERRILLAS

PJ bonaerense: los 16 municipios donde el peronismo no pudo esquivar la interna

El número se redujo fuertemente. Había más de una lista en 32 distritos. Quienes competirán y cuáles con los casos en duda.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Axel Kicillof mejoró la oferta y contiene el conflicto con los gremios
HUBO PLATA

Axel Kicillof mejoró la oferta y contiene el conflicto con estatales y docentes

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei y Toto Caputo, atados a Donald Trump.
NUEVO (DES)ORDEN MUNDIAL

Guerra en Irán, mercados alterados y Riesgo Trump en Argentina: ¿cuánto tiempo más llevará?

Por  Marcelo Falak
José Peluc y Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Ley de glaciares: La Libertad Avanza pateó la sesión hasta abril y habrá doble audiencia pública

Por  Mauricio Cantando
Jorge Macri piensa en Javier López Zavaleta como nuevo Fiscal General porteño, tras la designación de Juan Bautista Mahiques como Ministro de Justicia.
CAMBIO EN EL GABINETE

Jorge Macri eligió a un alfil de Mahiques para reemplazarlo en la Fiscalía General porteña

Por  Francisco Basualdo