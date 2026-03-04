Julio Zamora vs. Sergio Massa: se empantana en la justicia la interna del PJ de Tigre

La interna del PJ en Tigre entró en un barro judicial del que no sabe si podrá salir antes del 15 de marzo, fecha establecida para que se compita en, por ahora, 17 municipios de Buenos Aires . El sector del intendente Julio Zamora presiona para que se oficialice su lista y denuncia que “el massimo no quiere competir”.

Luego de que la Junta Electoral partidaria no oficializara la lista encabezada por el hermano del intendente, Mario Zamora , y que, tras una apelación, la Justicia Electoral a cargo de Alejo Ramos Padilla sí lo hiciera, se profundizó una discusión judicial y ambos sectores están a la espera de las resoluciones del caso.

Como contó Letra P , en Tigre la Junta Electoral oficializó la lista del peronismo unido (que incluye massistas, al kicillofismo, La Cámpora y el Movimiento Evita, entre otros) y que encabeza Luis Samyn Ducó, pero no así la de Zamora. El sector liderado por el intendente hizo una presentación ante la Justicia Electoral y tuvo la venia de Ramos Padilla.

No obstante, hubo una apelación de la lista opositora y la Junta Electoral, presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini , resolvió que no habría oficialización hasta tanto no esté resuelta la cuestión en la justicia. Tras ese posicionamiento, hubo más presentaciones.

El sector de Zamora a través de su apoderado, Ricardo Páez , envió un recurso para que la Junta revoque la última resolución y “se oficialice la lista, asigne color y número, y otorgue plazo para presentar modelo de boleta”. Uno de los argumentos centrales que plantea es la “inapelabilidad de los fallos del Juzgado Federal en materia electoral” y marca la situación como “grave” porque “coloca a todos y cada uno de los miembros de la Junta Electoral describiendo la conducta de incumplimiento de un fallo judicial firme e inapelable, lo que constituye un delito de desobediencia o quebrantamiento de orden judicial, sancionable penalmente”.

INTERPONE RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA



Además, interpuso un recurso de queja ante Ramos Padillla para que el juez revoque la resolución que tomó la junta y oficialice la lista. En cambio, en la vereda de enfrente y con la lista propia oficializada la postura es otra.

“El expediente se encuentra actualmente en la Cámara Nacional Electoral. El recurso fue presentado ante esa instancia, por lo que ahora corresponde que la Cámara se expida sobre el caso. Mientras tanto, la Junta resolvió suspender todas las actuaciones hasta que la Cámara Nacional Electoral emita su decisión”, resumió una fuente que trabaja para la lista encabezada por Gianella.



La medida deberá ser ratificada por tribunales superiores y podría derivar hasta la Suprema Corte bonaerense.

Para Zamora, Sergio Massa no quiere competir

Cerca del intendente apuntan directamente contra el exministro de Economía, quien no está afiliado al PJ ya que tiene su propio sello, el Frente Renovador. “Todo está en tribunales, muy a lo Massa”, grafica la fuente que asegura que si bien desde su sector están trabajando la campaña, desconfían en que finalmente se pueda competir.

“Van a judicializar todo al punto de que no se pueda competir y el partido a nivel local quede judicializado, o van a intentar una lista de unidad, no quieren competir, eso es evidente, lo que pasa es que no se pueden permitir otra derrota”, agrega al tiempo que recuerda la derrota de Malena Galmarini en 2023 cuando se presentó para intendenta y en las PASO perdió contra Zamora, pese a que al intendente se le negó la boleta de Massa y jugó solo con la de Juan Grabois.

El massismo recuerda la batalla más reciente. En 2025 Zamora decidió irse de Fuerza Patria y jugar con Somos, un sello que reunió algunos antikirchneristas y radicales. Su lista salió tercera en el distrito y él, como candidato a senador provincial por la Primera sección electoral, sacó apenas 4 puntos.