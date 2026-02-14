Diego Santilli gobernador: pleno al Colorado 27

El PRO en Buenos Aires mira 2027 con muchas dudas en los municipios que gobierna, en función de las posibles candidaturas que puedan surgir de una eventual alianza con La Libertad Avanza . No obstante, casi toda su dirigencia provincial tiene una certeza: jugar un pleno a Diego Santilli para pelear por la Gobernación y arrebatarle el poder al peronismo .

Los intendentes amarillos no tienen una visión idéntica sobre cómo deben defender sus distritos el año que viene: hay quienes buscarán repetir y profundizar un frente con el mileísmo , mientras que otros insisten con que se les respeten sus estructuras territoriales, razón por la que algunos jugaron las elecciones 2025 por fuera de la decisión del partido. Ejemplos: el entonces jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca , lo hizo en Somos , y el de Pergamino, Javier Martínez , en el sello Hechos .

Sin embargo, la tropa PRO disidente del acuerdo con LLA no encuentra opciones de candidato a gobernador de raíz amarilla por fuera de Santilli, quien inició esa alianza y hoy forma parte del gobierno de Javier Milei . Mientras que, por caso, Patricia Bullrich , última candidata presidencial del PRO, se afilió al partido del Presidente, el Colorado no dejó el sello que fundó Mauricio Macri . Por eso, el ministro camina hacia 2027 con la espalda de candidato cada vez más ancha, al menos puertas adentro del PRO.

En los diez municipios bonaerenses que gobierna el PRO la realidad es distinta, aunque en su mayoría la dirigencia afirma estar trabajando para que Santilli sea el postulante del partido para pelear por el sillón de Dardo Rocha. Allí admiten que es el mejor posicionado en esa carrera, que va dejando atrás a otros que también mostraron ese deseo , como el presidente del partido en la provincia, Cristian Ritondo , y Diego Valenzuela , que se pasó a LLA siguiendo los pasos de su jefa política, la titular del bloque La Libertad Avanza en el Senado de la Nación. Hay intendentes que afirman que el jefe partidario, Ritondo, generó cierta discordia con los municipios que no firmaron la alianza, algo que no ocurrió con Santilli.

El ministro del Interior tiene una credencial de la que carece el resto: encabezó la boleta que le ganó al peronismo en las últimas dos elecciones legislativas. En 2021, en representación de Juntos por el Cambio , en alianza con la UCR ; en 2025, por la Alianza LLA. Esto último, con algo de épica. El Colorado, si bien fue uno de los negociadores junto a Ritondo en la mesa PRO libertaria, era el tercero de la lista en una campaña de perfil bajo, donde el que agitaba era José Luis Espert . La caída del economista por sus nexos con un empresario acusado de narcotraficante puso a Santilli al frente de una remontada improbable que terminó en victoria: medalla y ministerio.

En su nuevo puesto en la Casa Rosada, Santilli encabezó la tarea encomendada por Milei de juntar voluntades entre los gobernadores para la aprobación de la reforma laboral en el Senado. Esta semana superó con éxito la prueba. A pesar de que falta el debate final en Diputados, el Gobierno confía en sancionar la norma. Con todo, el trabajo realizado por el exdiputado del PRO es reconocido por Milei y su círculo más cercano. Esto le aportó volumen nacional al Colorado. Ineludiblemente lo ubica en la grilla de precandidatos a la gobernación; incluso por encima de algunos libertarios con iguales aspiraciones.

Intendentes PRO con cautela

Distinto es el escenario local en las intendencias, donde hay jefes comunales full alineados a la idea de profundizar la alianza con LLA, mientras que otros toman distancia, dejan correr el tiempo y buscarán que se respeten sus estructuras, como sostuvieron el año pasado.

La Segunda y la Cuarta sección electoral tuvieron muestras de autonomía con los casos Martínez (Vicente López), Petrecca (Junín) y María José Gentile (9 de Julio), quien también jugó en Somos. En esos municipios afirman que hasta es probable que apoyen una candidatura provincial de Santilli, pero, paradójicamente, enfrentar a LLA en el plano local.

Un dirigente de la Cuarta afirmó a Letra P que con una posible elección desdoblada, sin la construcción de un frente que respete la territorialidad del PRO, que tenga apertura y generosidad, es casi imposible ganarle al peronismo. Defensores de esa teoría muestran los resultados de la elección de 2025, donde con el voto dividido se impuso Fuerza Patria. Por ejemplo, en Pehuajó advierten que ya trabajan en dos posibles candidaturas propias, compitiendo en una interna que mantenga las identidades de los partidos, o en soledad.

petrecca santilli 1 Pablo Petrecca jugó en Somos, pero con Santilli todo bien.

Es probable que en Vicente López la jorgemacrista Soledad Martínez ensaye algo parecido. Formó parte de la alianza PRO libertaria en 2025, pero negoció bien la lista local y logró imponer una amplia mayoría de nombres amarillos por sobre los violetas. La vicepresidenta del PRO resistió hasta último momento aquella vez y nada hace pensar que el año que viene haga algo distinto. Lo mismo advierten en Pergamino, donde consideran bancar a Santilli en la provincia, pero proteger el municipio del avance libertario.

Los municipios PRO full alianza

Algo diferente pasa en Mar del Plata, gobernado interinamente por Agustín Neme, pero controlado por Guillermo Montenegro, otro de la mesa PRO libertaria. Allí sostienen que la alianza con el gobierno siempre es una posibilidad y que trabajan para eso. No se aventuran a hablar de candidaturas locales, ni siquiera a respaldar anticipadamente la idea de que Alejandro Carrancio sea el elegido de LLA, versión que dejan correr.

El PRO conduce ese municipio desde 2015. Sería extraño que no presentara un aspirante propio, pero es, a su vez, uno de los distritos donde se da mayor sintonía entre el PRO y LLA. En Mar del Plata sí aseguran que Santilli debe ser el candidato a gobernador. Tal vez se pueda pensar algo parecido en municipios amarillos con menor densidad electoral, como Lobos, Pinamar, Zárate, Coronel Pringles y Campana. Los tres primeros responden a la conducción política de Ritondo y los otros le pertenecen a Santilli. Es posible que en estos distritos sea más sencillo un acuerdo local y no haya ninguna objeción a que el Colorado sea la cara de la boleta para ganar la provincia.