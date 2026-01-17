La Libertad Avanza - PRO 2027: violeta o violeta

La Libertad Avanza comenzó el 2026 con el espaldarazo del potente triunfo electoral del año pasado y con la ambición de establecer una serie de reformas que le permitan robustecer su poder político para la reelección de Javier Milei . El PRO , su exsocio electoral, repiensa su postura entre subordinarse al 100% o tratar de sobrevivir en un rol ambiguo.

En Buenos Aires , el distrito que concentra el 37% del padrón electoral nacional, los amarillos caminan esa delgada línea con sus principales referentes, Cristian Ritondo y Diego Santilli , los promotores de la alianza que compartieron para los comicios provinciales y nacionales del año pasado. Más: el Colorado, candidato por accidente tras la caída en desgracia de José Luis Espert , fue premiado con el ministerio del Interior de Milei, desde donde recluta voluntades en las provincias para el proyecto libertario.

No obstante, el PRO muestra atisbos de autonomía. Tras aquel romance electoral de octubre, Ritondo se enfureció en diciembre con Martín Menem -hombre del círculo más íntimo de la poderosa Karina Milei - y fue a la Justicia por el reparto de las sillas de la Auditoría General de la Nación (AGN) para las que el Congreso designó a la libertaria Mónica Almada , al kirchnerista Juan Ignacio Forlón y a la salteña Pamela Caletti . Hace días, Martín Yeza , el presidente de la Asamblea Nacional del partido que fundó Mauricio Macri , dijo que el PRO debe tener candidato a presidente .

Claro que aquello que Yeza expresa como deseo se enmarca en su rol partidario: la Asamblea es uno de los órganos internos con responsabilidades en el armado de alianzas y la coordinación a nivel nacional y en ciertas jurisdicciones. Sin embargo, eso choca con la decisión expresada públicamente por el planeta Milei, que es ir por la reelección del Presidente en 2027 y por la Gobernación bonaerense, con candidato propio.

En eso trabaja Karina Milei desde hace tiempo, con la premisa que en Buenos Aires, esta vez debe competir alguien surgido de las filas libertarias y no un candidato prestado, como lo fue Santilli en octubre pasado. El ministro irá hasta el final con su idea de volver a ser el candidato de la convergencia, aunque no tiene previsto iniciar una campaña anticipada. Por el momento se ocupa todos los días de reunirle voluntades de los gobernadores a Milei para que apoyen las reformas que empuja su administración.

El mileísmo está convencido que la provincia no tendrá transformaciones reales si no la gobierna alguien con la impronta libertaria. Busca modernizar las estructuras, desburocratizar y recortar las funciones del Estado bonaerense. Considera que, para hacerlo posible, al frente de la Gobernación debe haber alguien que no esté impregnado de las prácticas habituales de la política. Todavía retumba en el ecosistema karinista la negociación del PRO con el peronismo por las sillas del Banco Provincia y la autorización del endeudamiento que pidió Axel Kicillof.

Diego Santilli con Leandro Zdero, en Chaco. Diego Santilli recorre el país buscando apoyos para las reformas de Javier milei.

Los nombres de LLA para la Gobernación

La carrera Buenos Aires 2027 ya tiene en boxes a dos figuras: Santilli y Sebastián Pareja, el diputado que preside el partido LLA en la provincia y es mano derecha de Karina Milei. Nadie descarta que a esos nombres se sume algún representante de Las Fuerzas del Cielo patrocinado por Santiago Caputo o apellidos de origen amarillo y espíritu filo libertario que corren de atrás, como Ritondo o el senador provincial Guillermo Montenegro. El primero podría resignar esa disputa para conservar un lugar de poder con intendentes que le responden y la centralidad de presidir su partido; el legislador preferiría un puesto en el Gobierno nacional.

Santilli no oculta sus intenciones. Tributa al 100% para Milei y su hermana, recorre las provincias, se vincula con gobernadores y legisladores para respaldar las reformas. Sin embargo, no esconde su origen PRO y mantiene una excelente relación con Ritondo. El ministro conserva el apoyo del jefe de Estado y el agradecimiento por la campaña que le dio el triunfo en la provincia en octubre pasado, pero no tiene previsto, en el mediano plazo, salir a caminar la provincia.

En LLA están conformes con Santilli pero, para pelear por la Gobernación, esperan un gesto. Eso no es otra cosa que el pase definitivo al partido de Milei y el fichaje al bloque libertario de los legisladores bonaerenses que responden al Colo, como hizo Patricia Bullrich. Por el momento, eso no está en los planes. Los libertarios creen que no se puede estar con el Gobierno a medias y, tarde o temprano, presionarán para teñir al Colorado de violeta.

Guillermo Montenegro Diego Santilli Javier Milei Karina Milei Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Javier Milei y Karina Milei en Mar del Plata.

Un candidato libertario, sin PASO

Pareja es el nombre de Karina Milei. El mandato de la secretaria General de la Presidencia es jugar con un candidato puro, de las entrañas libertarias. Sus colaboradores y militantes consideran que los resultados electorales demostraron que todo lo que pensó El Jefe se terminó dando, no sólo por los resultados electorales, sino por la conformación del partido en los 24 distritos del país en tiempo récord. En Buenos Aires, el encargado de esa construcción fue Pareja, hacedor de un enorme operativo territorial que se transformó en cientos de bancas en Concejos deliberantes, más de 30 en la Legislatura bonaerense y cuatro en el Congreso, incluida la suya.

Allí habría lugar para una doble disputa si se considera que LLA podría tener algún candidato de Las Fuerzas del Cielo que quiera disputar ese poder con Pareja, y los del PRO que vayan a ensayar una aventura provincial. La Casa Rosada tiene claro que empujará candidaturas únicas, como lo hizo hasta ahora, y que buscará eliminar de manera definitiva las PASO, en el marco de una reforma política que podría incluir la Boleta Única Papel (BUP). Eso echaría por tierra el deseo del PRO, que impulsaría unas elecciones primarias con candidato propio para elegir un postulante a la gobernación.

En ese escenario, no le quedará más opción al partido liderado por Macri que volver a subordinarse a lo que decida el Gobierno nacional, con la máxima aspiración de lograr otra alianza que lo volvería a dejar en inferioridad de condiciones. Eso, si Milei y Karina Milei consideran oportuno volver a conformar un frente con los amarillos y no se envalentonan con un eventual triunfo legislativo en las reformas que plantea y acorrala así a los amarillos a jugar 100% para LLA, sin alianzas ni marcas electorales compartidas.

sebastian pareja2 Sebastián Pareja.

Una cuestión de ambiciones

LLA se sabe empoderada. Ve que hay cancha para jugar y expone las diferencias con el PRO en las ambiciones. Los violetas consideran que su proyección es dar vuelta por completo un modelo de país y de provincia, mientras que la de los amarillos es simplemente subsistir. Ven que Ritondo armó un interbloque con otros partidos en lugar de hacerlo con el Gobierno y que en Buenos Aires negoció con la UCR y el peronismo sin consultar a LLA. Creen que eso marca las intenciones reales de cada espacio.

El Gobierno tiene claro que si para 2027 se volviera a conformar una alianza con el PRO -hoy esa tesis no se está trabajando-, será con LLA como motor, sin conducciones ni colores compartidos. La coalición del año pasado tuvo principio y fin, las cartas volvieron a darse y no tocó la misma suerte para todos los jugadores. Tras la victoria de octubre pasaron cosas en las que los amarillos se diferenciaron de los violetas, que ahora ven la cancha al revés: se sienten con derecho a tomar decisiones sin consultar a nadie.

El 2026 configurará el escenario para un cambio de era en la Argentina, que será testigo de la consolidación del modelo libertario si Milei logra la reelección, y de una reconfiguración nunca antes vista en Buenos Aires si LLA le arrebata el bastión al peronismo. Habrá que ver en qué lugar se ubica el PRO, que está sufriendo lo que le pasó a la UCR en los años amarillos del macrismo, cuando viajaba en el último vagón del tren.