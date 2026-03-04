Lisandro Hourcade inauguró el año legislativo en Magdalena con eje en salud y obras públicas

El intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade, inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso centrado en el balance de su gestión, el contexto económico que atraviesan los municipios y una agenda de obras públicas que marcará el rumbo del distrito durante los próximos meses.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas DISCUSIÓN 2027 La Libertad Avanza sueña con pintar de violeta 16 provincias en las próximas elecciones Por Pablo Lapuente

Durante su exposición, el jefe comunal sostuvo que la administración municipal logró sostener inversiones en infraestructura y servicios pese a la caída de transferencias de capital provenientes de otros niveles del Estado. Según detalló, entre 2020 y 2023 el municipio recibió cerca de 1,5 millones de dólares en fondos para obras, mientras que en los últimos dos años esa cifra se redujo a apenas 68 mil dólares, lo que obligó a financiar la mayor parte de la obra pública con recursos propios: “Frente a un panorama extremadamente complejo, este gobierno sostuvo lo que se venía realizando y fue por más”, afirmó Hourcade.

Obras y proyectos para transformar la ciudad Uno de los ejes centrales del discurso fue la presentación de nuevos proyectos urbanos e infraestructura vial que el municipio prevé ejecutar durante el período. Entre ellos se destaca la remodelación integral de la calle Brenan, una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad. El proyecto prevé reducir la circulación vehicular a un solo carril, ampliar veredas, incorporar arbolado urbano y generar espacios peatonales para potenciar la actividad comercial y mejorar el entorno urbano.

Hourcade 1 Otra de las obras anunciadas es la nueva avenida de circunvalación Díaz Pardo, que en su primera etapa abarcará el tramo entre Ruta 11 y Avenida España. La intervención contempla la construcción de 1.500 metros de pavimento de hormigón, una ciclovía de 2,5 metros de ancho e iluminación LED, con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad urbana.

Salud, salarios y cuidado de los recursos En su discurso, Hourcade también puso el foco en la política sanitaria del municipio. En los últimos dos años el sistema de salud incorporó alrededor de 40 médicos, ampliando servicios y especialidades. Según los datos presentados, la cantidad de pacientes atendidos mensualmente pasó de 3.500 a 11.500, mientras que el tiempo promedio de internación se redujo de 7,5 días a 2 días.

El intendente también defendió la política salarial municipal y aseguró que los aumentos otorgados superaron la inflación del período. De acuerdo con los datos oficiales, el salario municipal pasó de 175 mil pesos en enero de 2024 a más de 512 mil pesos en enero de 2026. “Los números son claros y están a disposición de todos. Son recursos que en definitiva se destinan a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, concluyó.

Compartir en:







