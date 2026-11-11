Melella suma obstáculos en Tierra del Fuego: el portazo de Sciurano a FORJA altera el tablero rumbo a 2027

El portazo que decidió el legislador Federico Sciurano al bloque oficialista de FORJA modifica el tablero preelectoral en Tierra del Fuego . La decisión de romper con el gobernador Gustavo Melella y formalizar un monobloque UCR , altera el escenario político en la previa de la votación de de 2027.

No es un movimiento sorpresivo, ni mucho menos aislado. La ruptura se formalizó después de una serie de diferencias con la conducción del bloque y tuvo como telón de fondo la discusión por el Fondo de Financiamiento Educativo . Durante ese debate, Sciurano modificó su posición respecto del tratamiento de urgencia de la iniciativa.

El corrimiento llega, además, en un momento particularmente sensible para la administración provincial. A la crisis financiera se suma la discusión del Presupuesto 2027 , último ejercicio completo de la gestión Melella, y la proximidad de las elecciones provinciales, previstas para el primer semestre del año próximo. El gobernador afronta su cuenta regresiva con obstáculos en distintas dimensiones.

La ruptura obliga al oficialismo a recalcular su estrategia en la Legislatura. FORJA pasa de tener tres integrantes a conservar dos, Federico Greve y Myriam Martínez , mientras Sciurano recupera una representación propia bajo el sello radical. No significa que el legislador pase automáticamente a integrar la oposición, pero sí que deja de formar parte del espacio que responde orgánicamente al gobernador.

La diferencia no es menor para un Ejecutivo que ya encontró dificultades para construir mayorías en iniciativas centrales de su agenda. La reciente discusión por el Fondo de Financiamiento Educativo fue una muestra de esas limitaciones: la Legislatura le quitó el tratamiento de urgencia al proyecto, obligando al gobierno provincial a continuar el recorrido parlamentario ordinario.

El antecedente de la ley de salmonicultura había mostrado algo similar desde otro ángulo. La discusión sobre la matriz productiva provincial cruzó las fronteras partidarias y dejó en evidencia que las coincidencias legislativas ya no se explicaban exclusivamente por la pertenencia a un bloque. Sciurano fue uno de los legisladores que, aun formando parte de FORJA, votó en contra de una iniciativa impulsada por el propio Melella.

Con el presupuesto 2027 en el horizonte, el nuevo escenario obliga a Melella a ampliar las conversaciones con otros espacios y a negociar proyecto por proyecto.

La UCR recupera su banca

La decisión también tiene una lectura partidaria. Por primera vez desde el retorno de la democracia, la UCR fueguina había quedado sin representación propia en la Legislatura. Con la incorporación de Sciurano a una bancada radical, recupera una voz institucional y una plataforma desde la cual intentar reconstruir su estructura política de cara a 2027.

El regreso no aparece de la nada. Como contó Letra P, Sciurano venía manteniendo conversaciones con Maximiliano Ybars, presidente del Comité Provincia, para recomponer su relación con el partido en el que desarrolló buena parte de su trayectoria. Su llegada a FORJA se había producido en 2023, después de que la UCR y el PRO lo dejaran fuera de su armado electoral. Melella lo incorporó entonces a su lista y le permitió regresar a la Legislatura.

El legislador Federico Sciurano formalizó su regreso a la UCR Tierra del Fuego.

Ahora, aquel entendimiento empieza a quedar atrás. El radicalismo busca recuperar protagonismo con una estrategia que, al menos desde su conducción provincial, no contempla un acercamiento a La Libertad Avanza. Ybars viene planteando la necesidad de reconstruir una alternativa propia, sin alinearse con Javier Milei, en un escenario en el que todavía no están definidas las alianzas para la próxima elección.

La formalización del bloque también fue presentada por el titular de la UCR como un paso para construir un proyecto electoral con vistas al año próximo. Sciurano, por su parte, habló de un proceso de diálogo de más de un año y destacó el acompañamiento de la conducción partidaria provincial y nacional.

La disputa por 2027

El reacomodamiento no se explica únicamente por la recuperación de la identidad radical. El posicionamiento de Sciurano frente a la próxima elección provincial es otro de los factores que terminaron de alejarlo del espacio de Melella.

El legislador ya había dejado en claro que su proyecto político no coincide con el del gobernador y que no acompañará una eventual candidatura de Walter Vuoto. El de Ushuaia ensaya un acercamiento con el gobernador, aunque tiene sus ruidos. "Yo no voy a trabajar para que Walter Vuoto sea gobernador, no hay ninguna posibilidad que eso pase", afirmó Sciurano días antes de formalizar su salida de FORJA. También reconoció que la relación interna con sus compañeros de bloque no atravesaba un buen momento.

Intendente Walter Vuoto y gobernador Gustavo Melella.

Sciurano no confirmó todavía qué cargo buscará disputar, pero su nombre aparece en las conversaciones para la intendencia de Ushuaia y también como una posible alternativa en la competencia por la gobernación.

La definición de Vuoto será determinante para ese tablero. El intendente tiene la posibilidad de buscar un cuarto mandato consecutivo en Ushuaia, aunque también podría intentar suceder a Melella. Si opta por la segunda alternativa, la disputa por el municipio quedará abierta y Sciurano podría encontrar allí un escenario para volver a competir por un cargo que ya ocupó.

La elección fueguina, además, tendrá una dinámica propia. La Constitución provincial establece que los comicios deben realizarse al menos tres meses antes de la elección nacional, prevista para octubre de 2027, si es que no hay PASO. Esa diferencia de calendario abre un escenario en el que las disputas locales pueden adquirir mayor centralidad y en el que los acuerdos provinciales no necesariamente reproducirán los alineamientos nacionales.