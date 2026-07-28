Reelección de intendentes + Cristina Libre, la fórmula del kirchnerismo para acordar con Kicillof

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli en la Legislatura bonaerense, donde se analiza el proyecto sobre reelecciones de intendentes.

El impulso de Axel Kicillof para reabrir el debate sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes reactivó otra discusión dentro del peronismo . El kirchnerismo sostiene que, si la Legislatura bonaerense modifica una ley para habilitar nuevas candidaturas, también debería debatir una salida legislativa en el Congreso para la situación de Cristina Fernández de Kirchner .

La tesis parte de una comparación política. Según pudo saber Letra P , dirigentes del sector que responde a la expresidenta equiparan el impulso por parte del espacio de Kicillof a la modificación de la ley que le pone tope a las reelecciones de los jefes comunales, con la situación de CFK . Dicen que todos enfrentan impedimentos jurídicos para competir en futuras elecciones. Por eso, consideran que ambas situaciones deberían discutirse en el mismo ámbito y mediante herramientas legislativas.

La posición toma como referencia los planteos que viene realizando el diputado nacional Miguel Pichetto , quien sostuvo que la condena e inhabilitación de la expresidenta configuraron un caso de "proscripción" y que el Congreso cuenta con facultades para abordar el tema mediante una ley para declarar la nulidad del fallo.

De acuerdo con esa interpretación, el Parlamento podría analizar mecanismos como una amnistía o una modificación legislativa vinculada con la responsabilidad penal subjetiva, un principio del derecho penal que, según esa mirada, debería impedir que un funcionario responda por delitos atribuidos a subordinados sin acreditarse su participación personal.

En ese marco, Pichetto sostiene que existe una cuestión de gravedad institucional por tratarse de una expresidenta condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Como antecedente menciona la reacción del Congreso frente al fallo del "2x1" de la Corte Suprema de Justicia , cuando aprobó una ley interpretativa que dejó sin efecto la aplicación del beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.

VAMOS a darle la derecha a mi compañero @MiguelPichetto respecto del ROL DEL CONGRESO para terminar con la INJUSTA, CRUEL Y BOCHORNOSA condena a @CFKArgentina (explicada hasta con dibujitos en este tweet citado)… - EL PARLAMENTO DEBE REGLAMENTAR Y PRECISAR EL PRINCIPIO DE… https://t.co/jtaCSeFTLs

Con ese razonamiento, consideran que si la política está dispuesta a modificar la legislación para permitir nuevas candidaturas de los intendentes, también se debería debatir una solución para que Cristina Fernández de Kirchner pueda competir en las elecciones presidenciales de 2027.

Axel Kicillof relanza el debate por las reelecciones

La discusión volvió a cobrar fuerza en las últimas horas después de que el gobernador Axel Kicillof decidiera volver a avanzar en la Legislatura con el debate sobre las reelecciones indefinidas para las intendencias.

Este lunes, el mandatario provincial mantuvo reuniones con intendentes que no integran el espacio político que conduce y detectó mejores condiciones para impulsar la discusión que el año pasado, cuando no prosperó el proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro. La vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Senado bonaerense, también se mostró a favor de reabrir el debate.

Verónica Magario y Axel Kicillof.

En el kirchnerismo afirman que todavía no fueron convocados por el Ejecutivo provincial para discutir esa agenda. No obstante, aseguran que el debate no debería limitarse a las reelecciones. Entre los temas que consideran pendientes mencionan la integración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, donde permanecen vacantes cuatro cargos cuya cobertura depende de una propuesta del gobernador y del acuerdo del Senado; también, la continuidad de las PASO y el esquema electoral para 2027.

Sobre este último punto, recuerdan que durante la discusión electoral del año pasado Axel Kicillof argumentó que no era posible realizar dos elecciones con sistemas distintos en la misma jornada. Tras los cambios de plazos impulsados por la Justicia electoral, dentro del kirchnerismo se preguntan si ese criterio continúa vigente y anticipan que también buscarán incorporar esa discusión a la negociación legislativa que se abre alrededor de las reelecciones.