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EL PAPA EN ARGENTINA

La lista de invitados de Axel Kicillof a Luján incluye exgobernadores y una delegación de Javier Milei

No habrá famosos en primera fila. La Casa Rosada tiene diez lugares y los 135 intendentes están convocados. Dos faltazos con aviso. 3.000 pases para Cáritas.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Kicillof camina por las inmediaciones de la catedral de Luján, el día antes de la llegada del papa

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No habrá una carpa VIP para personalidades del espectáculo o famosos, como la que se vio el lunes en la Ciudad. Menos, un aparte con mecenas del Círculo Rojo Púrpura. En el gobierno provincial sostienen que nunca estuvo prevista, por lo que no hubo un retroceso después de las fuertes críticas al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, por la movida. “Nunca hubo nada de eso, esto está armado hace un mes y nada se puede desarmar a esta altura”, dijeron desde la Gobernación.

A diferencia de Javier Milei, que no invitó a expresidentes, el bonaerense envió invitaciones a todos los exgobernadores de la provincia de Buenos Aires, incluida María Eugenia Vidal, y a todos los gobernadores del país. Ya hay alrededor de 7.000 sillas frente al altar montado para la misa.

Las invitaciones de Axel Kicillof

Según pudo saber Letra P, la convocatoria bonaerense para participar de la misa en Luján, última actividad de León XIV en la Argentina, será amplia.

Se le reservaron diez lugares al gobierno nacional, que enviará una delegación, y se invitó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, a legisladores y legisladoras provinciales, a exgobernadores de la provincia, a miembros del Poder Judicial bonaerense y a representantes de universidades nacionales.

Además, hay 3.000 lugares previstos para Cáritas. Están destinados a personas que brindan asistencia en barrios populares de todo el país, tanto en esa institución como en los llamados Hogares de Cristo. A ellas se suman sacerdotes y religiosos.

La delegación de Javier Milei

La provincia de Buenos Aires asignó diez lugares para figuras del gobierno nacional. No estará entre ellas el Presidente. Este medio pudo confirmar con fuentes de la Casa Rosada que la delegación estará conformada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. Posiblemente asista, además, el canciller Pablo Quirno.

Entre los exgobernadores invitados, dos avisaron que no van a concurrir: Carlos Ruckauf y María Eugenia Vidal. Eduardo Duhalde, Felipe Solá y Daniel Scioli estarán presentes.

La provincia de Buenos Aires espera una concurrencia multitudinaria en Luján desde este martes. El cronograma fijó la apertura de los Patios de Nuestra Señora de Luján a las 16 de este lunes y el inicio de la vigilia arrancó a las 18.

Se destinaron al operativo más de once mil efectivos de distintas fuerzas de seguridad y habrá más de diez mil voluntarios. El costo del operativo bonaerense para las dos visitas, en Claypole y Luján, ronda los 17 millones de dólares.

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