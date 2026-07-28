Reelecciones de intendentes: Sergio Massa vuelve a avisar que no dará los votos para cambiar la ley

El Frente Renovador no acomoañará al proyecto de reelecciones en el Senado bonaerense.

En medio de la avanzada de Axel Kicillof y Verónica Magario para reactivar el debate por las reelecciones de intendentes, el Frente Renovador salió a ratificar su postura en contra, que pone en serias dudas la posibilidad de que la iniciativa avance.

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En el espacio de Sergio Massa confirmaron a Letra P que el rechazo alcanza tanto al proyecto de la senadora Ayelén Durán, que elimina el límite a las reelecciones, como a cualquier iniciativa similar que eventualmente impulse el kicillofismo en los próximos meses. Sin esos votos, el peronismo no reúne el número necesario para destrabar la reforma en el Senado bonaerense y deberá salir a buscar apoyos por fuera de sus propias filas.

Intendentes en agenda El planteo llegó de la mano del gobernador, que el pasado viernes avaló la discusión y remarcó que la decisión debe pasar por la Legislatura. La vicegobernadora Verónica Magario lo acompañó de inmediato en redes sociales y responsabilizó a la oposición por el freno al tratamiento del proyecto de Durán, que mantiene estado parlamentario pero no consiguió fecha de tratamiento.

En el Frente Renovador también descartan la vía de los Concejos Deliberantes como salida alternativa. Esa idea, que ganó terreno entre intendentes cercanos al kicillofismo -encabezados por el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren-, plantea que cada municipio resuelva por su cuenta la continuidad de sus autoridades a través de la autonomía local. Para el massismo, se trata de un camino sin viabilidad.

El argumento central pasa por la constitucionalidad. En el espacio de Sergio Massa sostienen que la salida municipal no resistiría un planteo judicial y la consideran fácilmente impugnable si se intenta motorizar sin el respaldo de una reforma a nivel provincial. La objeción no es sólo teórica: en varios distritos hay dirigentes que ya se preparan para competir por la continuidad de los intendentes actuales y que apelarían a esa vía ante cualquier reforma sin sustento jurídico sólido.

Reclamos en la Legislatura bonaerense El reclamo del massismo también apunta al trámite legislativo. Los proyectos de reforma política, entre ellos el de Durán, fueron girados a la Comisión de Legislación General, que preside el senador axelista Germán Lago, y no a la de Reforma Política, el ámbito que consideran natural para su discusión. Desde el Frente Renovador pidieron que los expedientes vuelvan a esa comisión, sin respuesta hasta el momento. La cuenta política, de fondo, no cierra. Sin los votos massistas, el peronismo necesita sumar a La Libertad Avanza o a otros bloques aliados para destrabar la reforma, algo que hasta ahora no se verificó. La discusión, de todos modos, seguirá abierta en las próximas semanas.