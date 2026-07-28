Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
DISCUSIÓN 2027

Reelecciones de intendentes: Sergio Massa vuelve a avisar que no dará los votos para cambiar la ley

Sin las manos del Frente Renovador, la iniciativa que ahora buscan reactivar Kicillof y Magario pierde un apoyo clave y obliga a acuerdos fuera del peronismo.


Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
El Frente Renovador no acomoañará al proyecto de reelecciones en el Senado bonaerense.

El Frente Renovador no acomoañará al proyecto de reelecciones en el Senado bonaerense.

Notas Relacionadas
Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli en la Legislatura bonaerense, donde se analiza el proyecto sobre reelecciones de intendentes. 
DISCUSIÓN 2027

Reelección de intendentes + Cristina Libre, la fórmula del kirchnerismo para acordar con Kicillof

En el espacio de Sergio Massa confirmaron a Letra P que el rechazo alcanza tanto al proyecto de la senadora Ayelén Durán, que elimina el límite a las reelecciones, como a cualquier iniciativa similar que eventualmente impulse el kicillofismo en los próximos meses. Sin esos votos, el peronismo no reúne el número necesario para destrabar la reforma en el Senado bonaerense y deberá salir a buscar apoyos por fuera de sus propias filas.

Intendentes en agenda

El planteo llegó de la mano del gobernador, que el pasado viernes avaló la discusión y remarcó que la decisión debe pasar por la Legislatura. La vicegobernadora Verónica Magario lo acompañó de inmediato en redes sociales y responsabilizó a la oposición por el freno al tratamiento del proyecto de Durán, que mantiene estado parlamentario pero no consiguió fecha de tratamiento.

En el Frente Renovador también descartan la vía de los Concejos Deliberantes como salida alternativa. Esa idea, que ganó terreno entre intendentes cercanos al kicillofismo -encabezados por el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren-, plantea que cada municipio resuelva por su cuenta la continuidad de sus autoridades a través de la autonomía local. Para el massismo, se trata de un camino sin viabilidad.

El argumento central pasa por la constitucionalidad. En el espacio de Sergio Massa sostienen que la salida municipal no resistiría un planteo judicial y la consideran fácilmente impugnable si se intenta motorizar sin el respaldo de una reforma a nivel provincial. La objeción no es sólo teórica: en varios distritos hay dirigentes que ya se preparan para competir por la continuidad de los intendentes actuales y que apelarían a esa vía ante cualquier reforma sin sustento jurídico sólido.

Reclamos en la Legislatura bonaerense

El reclamo del massismo también apunta al trámite legislativo. Los proyectos de reforma política, entre ellos el de Durán, fueron girados a la Comisión de Legislación General, que preside el senador axelista Germán Lago, y no a la de Reforma Política, el ámbito que consideran natural para su discusión. Desde el Frente Renovador pidieron que los expedientes vuelvan a esa comisión, sin respuesta hasta el momento.

La cuenta política, de fondo, no cierra. Sin los votos massistas, el peronismo necesita sumar a La Libertad Avanza o a otros bloques aliados para destrabar la reforma, algo que hasta ahora no se verificó. La discusión, de todos modos, seguirá abierta en las próximas semanas.

Temas
Notas Relacionadas
Se conformó una liga de intendentes peronistas que busca ser la cuarta pata en la mesa de discusión
DISCUSIÓN 2027

La liga de intendentes bonaerenses se expande y se convierte en la cuarta pata del peronismo

La conforman nueve intendentes y dos intendentas. Este lunes se reunieron con Axel Kicillof en La Plata. Buscan ser parte de la discusión electoral.
Axel Kicillof con intendentes
DISCUSIÓN 2027

Kicillof reabre el debate por la reelección de los intendentes y sacude la interna peronista

Vuelve a impulsar el proyecto presentado por el MDF en 2025, aunque no tiene los votos. Verónica Magario presiona: "Lo define el pueblo con su voto".

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Toto Caputo y la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.
EL FONDO Y LA ROSCA

Todo préstamo del FMI es político: el subtexto de Kristalina

Por  Marcelo Falak
La titular del FMI, Kristalina Georgieva, respaldó la macro de Toto Caputo, pero reconoció que la economía no derrama.
APROBADO, CON OBSERVACIONES

Georgieva respaldó la macro, pero advirtió que el crecimiento aún no derrama

Por  Lorena Hak
Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli en la Legislatura bonaerense, donde se analiza el proyecto sobre reelecciones de intendentes. 
DISCUSIÓN 2027

Reelección de intendentes + Cristina Libre, la fórmula del kirchnerismo para acordar con Kicillof

Por  Juan Rubinacci
Axel Kicillof con intendentes
DISCUSIÓN 2027

Kicillof reabre el debate por la reelección de los intendentes y sacude la interna peronista

Por  José Maldonado